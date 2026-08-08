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Η καθημερινότητα του Στέφανου Τσιτσιπά είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τους courts, τα συνεχή ταξίδια για τον επόμενο αγώνα και τις προπονήσεις, ωστόσο ο ίδιος φροντίζει να βρίσκει χρόνο για τις μικρές αποδράσεις, με τη νέα του σύντροφο, Κρίστεν Τομς, να βρίσκεται στο πλευρό του.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς συγκέντρωσε αγαπημένες στιγμές από το φετινό του καλοκαίρι -ανάμεσα στα τουρνουά και τις επαγγελματικές του υποχρεώσεις- σε ένα φωτογραφικό άλμπουμ που πόσταρε στα social media. Ιδιαίτερη θέση στις εικόνες που μοιράστηκε με τους followers του έχει η Κρίστεν Τομς.

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Ο Στέφανος Τσιτσιπάς δεν δίστασε να συμπεριλάβει αρκετά κοινά τους στιγμιότυπα, δίνοντας στους θαυμαστές του μια ακόμη μικρή ματιά στην προσωπική του ζωή. Η Κρίστεν Τομς είναι Αμερικανίδα και έχει τη δική της σχέση με το τένις, καθώς στο παρελθόν αγωνίστηκε σε πανεπιστημιακό επίπεδο, ενώ στη συνέχεια στράφηκε στον χώρο του modeling και των social media.

Οι δυο τους έγιναν γνωστοί ως ζευγάρι στις αρχές του 2026, όταν ο Στέφανος Τσιτσιπάς μοιράστηκε εικόνες και βίντεο από ένα εντυπωσιακό ταξίδι στη Ναμίμπια, στο οποίο βρισκόταν μαζί του και η Kristen. Το ταξίδι τους στην Αφρική ήταν ουσιαστικά η πρώτη φορά που ο Έλληνας πρωταθλητής άφησε να φανεί δημόσια η νέα σχέση του.

Έκτοτε, ο Στέφανος Τσιτσιπάς εμφανίζεται περισσότερο ανοιχτός στο να μοιράζεται προσωπικές στιγμές μαζί της. Μάλιστα, τον περασμένο Απρίλιο είχε μιλήσει με ιδιαίτερα θερμά λόγια για τη σύντροφό του, αποκαλύπτοντας πόσο σημαντική είναι η παρουσία της ακόμη και μέσα στους αγώνες του. Όπως είχε εξομολογηθεί, στις δύσκολες στιγμές ενός match αναζητά το πρόσωπό της στις κερκίδες, καθώς η παρουσία της λειτουργεί υποστηρικτικά για εκείνον.