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Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια κυριάρχησε στο πρώτο σετ, ενώ στο δεύτερο σετ κατάφερε να ανατρέψει το σκορ και να προκριθεί.

Στον τελικό η Σάκκαρη θα αντιμετωπίσει τη νικήτρια του αγώνα ανάμεσα στην Κλάρα Τάουσον και την Μπάρμπορα Κεϊτσίκοβα.

Η τενίστρια έχει εξασφαλίσει την πρόκριση στον τελικό της διοργάνωσης χωρίς να έχει χάσει κανένα σετ μέχρι στιγμής.

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Μς 2-0 σετ επικράτησε η Μαρία Σάκκαρη επί της Ρωσίδας Αλίνα Κορνέεβα (νο90) στον ημιτελικό του Athens Open (Vanda Pharmaceuticals) παίρνοντας το εισιτήριο για τον τελικό.

Αντίπαλός της στο δρόμο προς το τρόπαιο του τουρνουά θα είναι η νικήτρια του δεύτερου ημιτελικό ανάμεσα στη Δανέζα Κλάρα Τάουσον (νο30) και την Τσέχα Μπάρμπορα Κεϊτσίκοβα (νο32).

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Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια ήταν εντυπωσιακή στο πρώτο σετ κι αφού «κράτησε» το σερβίς της στο πρώτο γκέιμ, στη συνέχεια έκανε ένα τρομερό μπρέικ με «λαβ γκέιμ» στο 4ο, συνεχίζοντας το ίδιο επιβλητικά και στο δικό της σερβίς στο 5ο γκέιμ, όπου με νέο «λαβ γκέιμ» έκανε το 4-1. Ακολούθησε άλλο ένα μπρέικ (5-1) για να κλείσει το σετ μέσα απ’ το δικό της σερβίς με 6-1 και πέντε σερί γκέιμ.

Στο δεύτερο σετ η Κορνέεβα μπήκε πιο «δυνατά» και πήρε το πρώτο γκέιμ με τις δύο τενίστριες να πηγαίνουν χέρι-χέρι ως το 2-2. Στο 5ο γκέιμ η Σάκκαρη έκανε μπρέικ μετά από μεγάλη «μάχη», όμως η Ρωσίδα «απάντησε» με δικό της μπρέικ (3-3) κι ακολούθως «κράτησε» το σερβίς της παίρνοντας προβάδισμα (3-4).

Η δραματική εξέλιξη συνεχίστηκε με αλλεπάλληλα μπρέικ απ’ τις δύο τενίστριες που έδιναν τον καλύτερό τους εαυτό για να πάρουν το σετ. Η Σάκκαρη ισοφάρισε σε 4-4 κι έκανε νέο μπρέικ, όμως έχασε την ευκαιρία να «τελειώσει» τον αγώνα, καθώς η Κορνέεβα είχε το καθαρό μυαλό να φτάσει σε νέο μπρέικ ισοφαρίζοντας σε 5-5.

Στο 11ο γκέιμ η Ελληνίδα πρωταθλήτρια έκανε μία απίθανη ανατροπή κι απ’ το 15-40, πήρε τέσσερις σερί πόντους κι ανέκτησε το προβάδισμα (6-5) με το τρίτο μπρέικ της στο σετ. Αυτή τη φορά η Σάκκαρη δεν άφησε την ευκαιρία να πάει… χαμένη. Εκμεταλλεύτηκε πλήρως τα λάθη της Κορνέεβα και με «λοβ γκέιμ», έκλεισε το σετ με «σμας» και πανηγύρισε την πρόκρισή της στον τελικό του τουρνουά, χωρίς να έχει χάσει σετ έως τώρα.