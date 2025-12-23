Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (ΕΠΟ) ανακοίνωσε ότι το Πρωτοβάθμιο Όργανο Αδειοδότησης της ανακάλεσε την άδεια συμμετοχής της Καλαμάτας στο πρωτάθλημα της Super League 2 (Β΄ όμιλος).

Να σημειωθεί επίσης ότι η FIFA έχει επιβάλει στη “Μαύρη Θύελλα” απαγόρευση μεταγραφών για τις τρεις προσεχείς μεταγραφικές περιόδους, με έναρξη από τις 16 Δεκεμβρίου.

Η ανακοίνωση της ΕΠΟ:

«Το Πρωτοβάθμιο Όργανο Αδειοδότησης της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας κατά τη συνεδρίασή του της 23ης Δεκεμβρίου 2025 εξέτασε τον φάκελο της ΠΑΕ της Β’ Εθνικής Κατηγορίας (Super League 2) «Π.Σ. Η ΚΑΛΑΜΑΤΑ 2019 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και έλαβε την ακόλουθη απόφαση:

Ανακαλεί την χορηγηθείσα, με την υπ’ αριθ. 4/2025 απόφαση άδεια συμμετοχής της ΠΑΕ “Π.Σ. Η ΚΑΛΑΜΑΤΑ 2019 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” στη διασυλλογική διοργάνωση του Ελληνικού Πρωταθλήματος Β’ Εθνικής Επαγγελματικής Κατηγορίας Ποδοσφαίρου (SUPER LEAGUE 2), της περιόδου 2025-2026 της ΠΑΕ και επιβάλλει στην εν λόγω ΠΑΕ συνολικό χρηματικό πρόστιμο δέκα πέντε χιλιάδων (15.000,00) ευρώ».

Αυτό σε απλά ελληνικά σημαίνει πως η «Μαύρη Θύελλα» θα έχει περιορισμούς στις μεταγραφές της. Το σίγουρο είναι πως οι Μεσσήνιοι θα κάνουν προσφυγή, την οποία αν κερδίσουν θα μπορούν κανονικά να ενισχύσουν το ρόστερ τους. Mάλιστα, η ομάδα της Μεσσηνίας υποστηρίζουν ότι το ban διευθετήθηκε άμεσα από τον μεγαλομέτοχο της ΠΑΕ, Γιώργο Πρασσά, και η ποινή απαγόρευσης μεταγραφών είχε αρθεί. Σε δεύτερο βαθμό εκδικάσης, θεωρούν πως η ΠΑΕ Καλαμάτα δεν θα έχει κανένα πρόβλημα να αντιμετωπίσει, άρα και θα μπορεί να κάνει κανονικά μεταγραφές.