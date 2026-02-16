Η 21η αγωνιστική της Super League ολοκληρώθηκε αφήνοντας την κορυφή της βαθμολογίας ανέπαφη, καθώς οι μεγάλοι «μονομάχοι» αναλώθηκαν σε ισοπαλίες χωρίς τέρματα.

Η ΑΕΚ παραμένει στο τιμόνι του πρωταθλήματος, εκμεταλλευόμενη το γεγονός ότι κανείς από τους διώκτες της δεν κατάφερε να πάρει το τρίποντο στα κρίσιμα ματς της Κυριακής.

Advertisement
Advertisement

Τα highlights του Σαββατοκύριακου

  • Μηδέν εις το πηλίκο στα ντέρμπι: Οι δύο «λευκές» ισοπαλίες σε Τούμπα (ΠΑΟΚ-ΑΕΚ) και Λιβαδειά (Λεβαδειακός-Ολυμπιακός) κράτησαν την Ένωση μόνη πρώτη, με τον Ολυμπιακό να παραμένει σε απόσταση αναπνοής (-2).
  • Πλήγμα για τον Παναθηναϊκό: Οι «πράσινοι» σκόνταψαν στη Λεωφόρο απέναντι στην ΑΕΛ (1-1), χάνοντας πολύτιμο έδαφος στην καταδίωξη του εκπληκτικού φέτος Λεβαδειακού για την προνομιούχο 4η θέση.
  • Ανάσα για Παναιτωλικό: Η ομάδα του Αγρινίου ήταν η μεγάλη κερδισμένη του Σαββάτου, επικρατώντας με 3-1 του Αστέρα Τρίπολης.

Η Βαθμολογία (σε 21 αγώνες)

ΘέσηΟμάδαΒαθμοίΑγώνες
1ΑΕΚ4921
2Ολυμπιακός4721
3ΠΑΟΚ4620
4Λεβαδειακός3921
5Παναθηναϊκός3320
6Άρης2721
7Βόλος ΝΠΣ2621
8ΟΦΗ2520
9Παναιτωλικός2121
10Ατρόμητος2020
11Κηφισιά2020
12ΑΕΛ2021
13Αστέρας Τρίπολης1621
14Πανσερραϊκός820

Το Πρόγραμμα της 22ης Αγωνιστικής

Η δράση συνεχίζεται το επόμενο Σαββατοκύριακο με αναμετρήσεις που ίσως αυτή τη φορά να ανακατέψουν περισσότερο την τράπουλα:

  • Σάββατο 21/02: Αστέρας AKTOR – Ατρόμητος (17:00), Ολυμπιακός – Παναιτωλικός (17:00).
  • Κυριακή 22/02: ΟΦΗ – Παναθηναϊκός (16:00), Πανσερραϊκός – Βόλος (16:00), ΑΕΛ – ΠΑΟΚ (18:00), Άρης – Κηφισιά (19:00), ΑΕΚ – Λεβαδειακός (20:00).