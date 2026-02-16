Η 21η αγωνιστική της Super League ολοκληρώθηκε αφήνοντας την κορυφή της βαθμολογίας ανέπαφη, καθώς οι μεγάλοι «μονομάχοι» αναλώθηκαν σε ισοπαλίες χωρίς τέρματα.

Η ΑΕΚ παραμένει στο τιμόνι του πρωταθλήματος, εκμεταλλευόμενη το γεγονός ότι κανείς από τους διώκτες της δεν κατάφερε να πάρει το τρίποντο στα κρίσιμα ματς της Κυριακής.

Τα highlights του Σαββατοκύριακου

Μηδέν εις το πηλίκο στα ντέρμπι: Οι δύο «λευκές» ισοπαλίες σε Τούμπα ( ΠΑΟΚ-ΑΕΚ ) και Λιβαδειά ( Λεβαδειακός-Ολυμπιακός ) κράτησαν την Ένωση μόνη πρώτη, με τον Ολυμπιακό να παραμένει σε απόσταση αναπνοής (-2).

Οι δύο «λευκές» ισοπαλίες σε Τούμπα ( ) και Λιβαδειά ( ) κράτησαν την Ένωση μόνη πρώτη, με τον Ολυμπιακό να παραμένει σε απόσταση αναπνοής (-2). Πλήγμα για τον Παναθηναϊκό: Οι «πράσινοι» σκόνταψαν στη Λεωφόρο απέναντι στην ΑΕΛ (1-1), χάνοντας πολύτιμο έδαφος στην καταδίωξη του εκπληκτικού φέτος Λεβαδειακού για την προνομιούχο 4η θέση.

Οι «πράσινοι» σκόνταψαν στη Λεωφόρο απέναντι στην (1-1), χάνοντας πολύτιμο έδαφος στην καταδίωξη του εκπληκτικού φέτος Λεβαδειακού για την προνομιούχο 4η θέση. Ανάσα για Παναιτωλικό: Η ομάδα του Αγρινίου ήταν η μεγάλη κερδισμένη του Σαββάτου, επικρατώντας με 3-1 του Αστέρα Τρίπολης.

Η Βαθμολογία (σε 21 αγώνες)

Θέση Ομάδα Βαθμοί Αγώνες 1 ΑΕΚ 49 21 2 Ολυμπιακός 47 21 3 ΠΑΟΚ 46 20 4 Λεβαδειακός 39 21 5 Παναθηναϊκός 33 20 6 Άρης 27 21 7 Βόλος ΝΠΣ 26 21 8 ΟΦΗ 25 20 9 Παναιτωλικός 21 21 10 Ατρόμητος 20 20 11 Κηφισιά 20 20 12 ΑΕΛ 20 21 13 Αστέρας Τρίπολης 16 21 14 Πανσερραϊκός 8 20

Το Πρόγραμμα της 22ης Αγωνιστικής

Η δράση συνεχίζεται το επόμενο Σαββατοκύριακο με αναμετρήσεις που ίσως αυτή τη φορά να ανακατέψουν περισσότερο την τράπουλα:

Σάββατο 21/02: Αστέρας AKTOR – Ατρόμητος (17:00), Ολυμπιακός – Παναιτωλικός (17:00).

Αστέρας AKTOR – Ατρόμητος (17:00), Ολυμπιακός – Παναιτωλικός (17:00). Κυριακή 22/02: ΟΦΗ – Παναθηναϊκός (16:00), Πανσερραϊκός – Βόλος (16:00), ΑΕΛ – ΠΑΟΚ (18:00), Άρης – Κηφισιά (19:00), ΑΕΚ – Λεβαδειακός (20:00).