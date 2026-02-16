Η 21η αγωνιστική της Super League ολοκληρώθηκε αφήνοντας την κορυφή της βαθμολογίας ανέπαφη, καθώς οι μεγάλοι «μονομάχοι» αναλώθηκαν σε ισοπαλίες χωρίς τέρματα.
Η ΑΕΚ παραμένει στο τιμόνι του πρωταθλήματος, εκμεταλλευόμενη το γεγονός ότι κανείς από τους διώκτες της δεν κατάφερε να πάρει το τρίποντο στα κρίσιμα ματς της Κυριακής.
Τα highlights του Σαββατοκύριακου
- Μηδέν εις το πηλίκο στα ντέρμπι: Οι δύο «λευκές» ισοπαλίες σε Τούμπα (ΠΑΟΚ-ΑΕΚ) και Λιβαδειά (Λεβαδειακός-Ολυμπιακός) κράτησαν την Ένωση μόνη πρώτη, με τον Ολυμπιακό να παραμένει σε απόσταση αναπνοής (-2).
- Πλήγμα για τον Παναθηναϊκό: Οι «πράσινοι» σκόνταψαν στη Λεωφόρο απέναντι στην ΑΕΛ (1-1), χάνοντας πολύτιμο έδαφος στην καταδίωξη του εκπληκτικού φέτος Λεβαδειακού για την προνομιούχο 4η θέση.
- Ανάσα για Παναιτωλικό: Η ομάδα του Αγρινίου ήταν η μεγάλη κερδισμένη του Σαββάτου, επικρατώντας με 3-1 του Αστέρα Τρίπολης.
Η Βαθμολογία (σε 21 αγώνες)
|Θέση
|Ομάδα
|Βαθμοί
|Αγώνες
|1
|ΑΕΚ
|49
|21
|2
|Ολυμπιακός
|47
|21
|3
|ΠΑΟΚ
|46
|20
|4
|Λεβαδειακός
|39
|21
|5
|Παναθηναϊκός
|33
|20
|6
|Άρης
|27
|21
|7
|Βόλος ΝΠΣ
|26
|21
|8
|ΟΦΗ
|25
|20
|9
|Παναιτωλικός
|21
|21
|10
|Ατρόμητος
|20
|20
|11
|Κηφισιά
|20
|20
|12
|ΑΕΛ
|20
|21
|13
|Αστέρας Τρίπολης
|16
|21
|14
|Πανσερραϊκός
|8
|20
Το Πρόγραμμα της 22ης Αγωνιστικής
Η δράση συνεχίζεται το επόμενο Σαββατοκύριακο με αναμετρήσεις που ίσως αυτή τη φορά να ανακατέψουν περισσότερο την τράπουλα:
- Σάββατο 21/02: Αστέρας AKTOR – Ατρόμητος (17:00), Ολυμπιακός – Παναιτωλικός (17:00).
- Κυριακή 22/02: ΟΦΗ – Παναθηναϊκός (16:00), Πανσερραϊκός – Βόλος (16:00), ΑΕΛ – ΠΑΟΚ (18:00), Άρης – Κηφισιά (19:00), ΑΕΚ – Λεβαδειακός (20:00).