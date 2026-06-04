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Το δικό τους αντίο είπαν οι οπαδοί της Κοπεγχάγης στον Μάριο Οικονόμου, τον Έλληνα διεθνή ποδοσφαιριστή ο οποίος έδωσε «μάχη» μετά το τροχαίο που είχε στα Γιάννενα, αλλά δυστυχώς δεν τα κατάφερε και έφυγε από την ζωή σε ηλικία 33 ετών.

Ο χαμός του πρώην ποδοσφαιριστή σκόρπισε θλίψη τόσο στο ελληνικό ποδόσφαιρο, όσο και στις ομάδες που αγωνίστηκε στο εξωτερικό, καθώς ο 33χρονος αγωνίστηκε στην Κοπεγχάγη, αλλά και σε αρκετές ομάδες της Ιταλίας.

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Μάλιστα, κατά την διάρκεια αγώνα Κ19 της Κοπεγχάγης, οπαδοί της ομάδας σήκωσαν πανό πριν από την σέντρα της αναμέτρησης, το οποίο ήταν αφιερωμένο σε εκείνον και έγραφε: «Αναπαύσου εν ειρήνη Μάριε».

Η είδηση για τον θάνατο του Οικονόμου προκάλεσε μεγάλη θλίψη στους φίλους της Κοπεγχάγης, οι οποίοι έστειλαν εκατοντάδες μηνύματα συμπαράστασης στην οικογένεια του 33χρονου ποδοσφαιριστή. Ο πρώην συμπαίκτης του στην Κοπεγχάγη και νυν αστέρας της Νάπολι, Ράσμους Χόιλουντ δεν μπορούσε να πιστέψει την είδηση, ενώ σε σχόλιό του στο Instagram στάθηκε στον επαγγελματισμό του Οικονόμου.

«Είμαστε βαθιά συγκλονισμένοι από την είδηση του θανάτου του πρώην παίκτη μας Μάριου Οικονόμου, σε ηλικία 33 ετών. Ο Μάριος ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του πορεία στην Ελλάδα, προτού συνεχίσει την καριέρα του σε διάφορες ευρωπαϊκές ομάδες και τελικά ενταχθεί στην F.C. Copenhagen, όπου αγωνίστηκε σε 20 αγώνες για τον σύλλογο από το 2020 έως το 2022.



Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στην Κοπεγχάγη, ο Μάριος κέρδισε το σεβασμό και τον θαυμασμό των συμπαίκτων, του προσωπικού και των οπαδών. Θα τον θυμόμαστε όχι μόνο για τη συμβολή του στο γήπεδο, αλλά και για τον άνθρωπο που ήταν εκτός αυτού. Οι σκέψεις και τα θερμά μας συλλυπητήρια είναι με την οικογένειά του, τους φίλους του και όλους όσους τον γνώριζαν και τον αγαπούσαν», έγραψε ο σύλλογος από την Δανία σε επίσημη ανακοίνωση.