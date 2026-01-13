Ο κόσμος των πολεμικών τεχνών βυθίστηκε σε πένθος μετά τον τραγικό θάνατο του 15χρονου Μοχάμανταλι Σαντουλόγιεφ, παγκόσμιου και εθνικού πρωταθλητή ΜΜΑ, που σκοτώθηκε σε συμπλοκή με άλλους εφήβους.

Το περιστατικό σημειώθηκε τη νύχτα της 11ης προς την 12η Ιανουαρίου στην πόλη Κουλιάμπ του Τατζικιστάν, όταν ο Σαντουλόγιεφ δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι στο στήθος και πέθανε επί τόπου. Δύο ακόμη έφηβοι τραυματίστηκαν και νοσηλεύονται στο νοσοκομείο, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, όπως το News.Az επικαλούμενο το TASS.

Advertisement

Advertisement

We are deeply saddened to learn of the passing of Muhammadali Saduloev.



Representing Tajikistan, Muhammadali was a gold medallist at the 2024 IMMAF Youth World Championships. Our thoughts are with his family, friends, and the Tajikistan MMA Federation.



Rest in peace 🕊️ pic.twitter.com/tJayFhfGau — IMMAF (@IMMAFed) January 12, 2026

Συνελήφθησαν 2 άτομα

Η Ομοσπονδία Μικτών Πολεμικών Τεχνών του Τατζικιστάν και ο προπονητής του, Kamol Valiyev, επιβεβαίωσαν τον θάνατό του, ενώ οι αρχές συνέλαβαν 2 άτομα και συνεχίζουν τις έρευνες για την υπόθεση.

Ο Σαντουλόγιεφ, γεννηθείς το 2010, είχε ήδη διαγράψει αξιοσημείωτη πορεία στον χώρο των πολεμικών τεχνών. Το 2024 στέφθηκε παγκόσμιος πρωταθλητής στην ηλικιακή του κατηγορία, ενώ το 2025 κέρδισε το χρυσό μετάλλιο στο εθνικό πρωτάθλημα του Τατζικιστάν.

Η απώλειά του έχει συγκλονίσει συναθλητές, προπονητές και φίλους του.





