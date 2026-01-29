Η Νατάσα Θεοδωρίδου μπορεί να έχει γράψει την δική της σπουδαία ιστορία στο ελληνικό τραγούδι, ωστόσο αυτό που αρκετοί δεν γνωρίζουν είναι ότι έχει έναν αδελφό αρκετά επιτυχημένο, σε έναν άλλο επαγγελματικό χώρο και πιο συγκεκριμένα σε αυτόν της προπονητικής.

Ο Θαλής Θεοδωρίδης είναι ένας από τους κορυφαίους προπονητές ποδοσφαίρου, με σημαντικό πέρασμα από τον ΠΑΟΚ, αναλαμβάνοντας την γυναικεία ομάδα του «Δικέφαλου του Βορρά», ενώ σήμερα (29/1) ανακοινώθηκε η πρόσληψή του στην τεχνική ηγεσία της ΑΕΚ.

Η ανακοίνωση της ΑΕΚ

«Η ΑΕΚ βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έναρξη της συνεργασίας της με τον Θαλή Θεοδωρίδη, ο οποίος αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία της γυναικείας ομάδας Ποδοσφαίρου του Συλλόγου.

Ο Θαλής Θεοδωρίδης είναι κάτοχος του διπλώματος UEFA Pro και αποτελεί έναν από τους πλέον επιτυχημένους Έλληνες προπονητές. Έχει καθίσει στον πάγκο της Ζακύνθου, του Αγγερικού Ζακύνθου, του ΠΟ Μουδανίων, καθώς και της γυναικείας ομάδας του Ηρακλή Αμπελοκήπων, την οποία ανέβασε από την Β’ στην Α΄ Εθνική Κατηγορία. Διετέλεσε προπονητής στις Ακαδημίες της ΠΑΕ Άρης και της ΠΑΕ ΠΑΟΚ.

Έκανε το άλμα στην καριέρα του όταν ανέλαβε πρώτος προπονητής της ΑΕΛ Καλλονής στην Super League (2015-16), ενώ στη συνέχεια έκατσε στον πάγκο του Άρη Λεμεσού. Πέρασε από τον πάγκο του Απόλλωνα Σμύρνης και του Ηρακλή.

Το 2023 ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της γυναικείας ομάδας Ποδοσφαίρου του ΠΑΟΚ, την οποία οδήγησε στο νταμπλ του 2024 και στην έξοδο στο UEFA Women’s Champions League».

Ποιος είναι ο Θαλής Θεοδωρίδης

Πρόκειται για τον κατά 3 χρόνια μεγαλύτερο αδελφό της Νατάσας Θεοδωρίδου, ο οποίος είναι δίχως αμφιβολία ο «φύλακας άγγελος» της αγαπημένης τραγουδίστριας. Η σημαντική προσφορά του στον ελληνικό αθλητισμό αναγνωρίστηκε επίσημα το 2024, όταν βραβεύτηκε από τον ΠΣΑΤ ως ο κορυφαίος προπονητής γυναικείας ομάδας, σε μια χρονιά-σταθμό που σημαδεύτηκε από την κατάκτηση του νταμπλ, ευρισκόμενος στο «τιμόνι» του ΠΑΟΚ.

Όσον αφορά την σχέση του με την αδελφή του, η Νατάσα εκφράζει με κάθε ευκαιρία τον θαυμασμό και την λατρεία της για εκείνον. «Όταν ξεκίνησα και ο μπαμπάς μου δεν μπορούσε να είναι πάντα εκεί, ερχόταν ο αδερφός μου. Σπούδαζε στη Γυμναστική Ακαδημία και ερχόταν εκεί που τραγουδούσα με τα βιβλία του για να με προσέχει. Είμαστε ένας πυρήνας που βοηθούσαμε πάντα ο ένας τον άλλο», ανέφερε η γνωστή τραγουδίστρια σε παλαιότερη συνέντευξη.

Από την άλλη μεριά, ο Θαλής Θεοδωρίδης είχε δηλώσει πως η προστατευτικότητα προς την αδερφή του ήταν πάντα έμφυτη: «Ήθελε τη συμβουλή μου για πολλά θέματα και ακόμα και σήμερα ανταλλάζουμε απόψεις για τα πάντα. Την Πρωτοχρονιά και το Πάσχα τα περνάμε πάντοτε μαζί, είναι μια ιερή παράδοση για εμάς».

