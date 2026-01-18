Ο ΠΑΟΚ ήταν «κλάσεις» ανώτερος του ΟΦΗ και καθάρισε το παιχνίδι από το πρώτο ημίχρονο με πρωταγωνιστή τον νεαρό Χατσίδη. Οι παίκτες του Ρασβάν Λουτσέσκου προηγήθηκαν στο 18′ με τον Πέλκα, με τον 19χρονο ποδοσφαιριστή να δίνει δύο ασίστ σε Τάισον και Γιακουμάκη, οι οποίοι σκόραραν αμφότεροι στο πρώτο ημίχρονο για το 3-0 των γηπεδούχων. Με αυτή τη νίκη, ο «Δικέφαλος του Βορρά» ανέβηκε στην κορυφή της βαθμολογίας με παιχνίδι περισσότερο.

Το παιχνίδι:

Advertisement

Advertisement

Οι δύο ομάδες ξεκίνησαν σε αργό τέμπο, δίχως να προκύψουν σημαντικές ευκαιρίες στα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης. Ωστόσο, οι γηπεδούχοι, στην πρώτη τους μεγάλη φάση στο παιχνίδι άνοιξαν το σκορ με τον Πέλκα. Πιο συγκεκριμένα, ο ΠΑΟΚ βγήκε στην αντεπίθεση και η μπάλα έφτασε στον Χατσίδη, ο οποίος σούταρε στο όριο της μεγάλης περιοχής, με τον Χριστογεώργο να απομακρύνει δύσκολα και τον Πέλκα να παίρνει το ριμπάουντ και να σκοράρει από κοντά (18′).

Την διαφορά ο Χατσίδης

Να σημειωθεί ότι ο 19χρονος ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ έκανε την διαφορά στο πρώτο ημίχρονο. Ο Χατσίδης ήταν αρκετά ορεξάτος, έβγαλε και μία ωραία πάσα με «τακουνάκι» που ξεσήκωσε τους οπαδούς των γηπεδούχων, ενώ ήταν ο ποδοσφαιριστής που απείλησε από μακριά, προτού σκοράρει ο Πέλκας για το 1-0, προτού ακολουθήσουν οι δύο ασίστ σε Τάισον και Γιακουμάκη.

Οι παίκτες του ΠΑΟΚ συνέχισαν να πιέζουν και στο 25′ ο Τάισον βγήκε στην πλάτη της άμυνας των παικτών του ΟΦΗ, έκανε το γύρισμα και η μπάλα έφτασε σε δεύτερο χρόνο στον Ζαφείρη, το σουτ του οποίο μπλόκαρε ο Χριστογεώργος. Στο 35′ ο ΠΑΟΚ βγήκε εκ νέου στην κόντρα και ο Χατσίδης με ωραίο σουτ από διαγώνια θέση έστειλε την μπάλα ελάχιστα άουτ.

Το «καθάρισε» μέσα σε τρία λεπτά

Λίγο πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου και μετά από εξαιρετική συνεργασία των παικτών του ΠΑΟΚ στην μεγάλη περιοχή του ΟΦΗ, ο Τάισον πήρε την μπάλα από τον Χατσίδη, έφτασε απέναντι από τον Χριστογεώργο και έκανε το 2-0 με ωραίο πλασέ (40′).

Ο «Δικέφαλος του Βορρά» «καθάρισε» το παιχνίδι μέσα σε μόλις τρία λεπτά, καθώς στο 43′ ο Γιακουμάκης δέχτηκε την ωραία πάσα του Χατσίδη, κρέμασε τον τερματοφύλακα του ΟΦΗ, με τον Κωστούλα να μην μπορεί να απομακρύνει και τον Έλληνα φορ να κάνει το 3-0 για την ομάδα του.

Advertisement

Στο δεύτερο ημίχρονο, οι γηπεδούχοι έλεγξαν πλήρως τον ρυθμό της αναμέτρησης. Ο ΠΑΟΚ είχε την κατοχή της μπάλας, έπαιξε με ασφάλεια και σιγουριά και δεν θέλησε να ρισκάρει, έχοντας ως στόχο να διατηρήσει το υπέρ του 3-0 από το πρώτο ημίχρονο.

Τελικά, ο ΟΦΗ δεν κατάφερε να απειλήσει τον ΠΑΟΚ και οι παίκτες του Λουτσέσκου έφτασαν σε μία άνετη επικράτηση, έχοντας ως πρωταγωνιστή τον νεαρό Χατσίδη, ο οποίος έκανε την διαφορά στο πρώτο ημίχρονο.

Οι συνθέσεις:

Advertisement

ΠΑΟΚ: (Ράσβαν Λουτσέσκου) Τσιφτσής, Κένι, Βολιάκο, Μιχαηλίδης, Τέιλορ, Ζαφείρης (Σάστρε 88′), Μειτέ (Καμαρά 27′), Χατσίδης (Γερεμέγεφ 88′), Τάισον, Πέλκας (Μπιάνκο 72′), Γιακουμάκης (Μύθου 71′)

ΟΦΗ: Χριστογεώργος, Κωστούλας (Χριστόπουλος 46′), Πούγκουρας, Κρίζμανιτς, Μαρινάκης, Καραχάλιος, Αποστολάκης, Χατζηθεωδορίδης (Καινουργιάκης 69′), Σενγκέλια (Νέιρα 82′), Σαλσέδο, Ισέκα (Θεοδωσουλάκης 69′)

Advertisement