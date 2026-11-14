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Μια ξεχωριστή στιγμή γεμάτη συγκίνηση έζησε η Βασιλική Μιλλούση στο Gala της Γυμναστικής, την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου, καθώς βρέθηκε ξανά πάνω στη δοκό ισορροπίας, έχοντας αυτή τη φορά στο πλευρό της τις δύο κόρες της, Σοφία και Λένια. Η πρώην πρωταθλήτρια της ενόργανης γυμναστικής παρουσίασε μαζί με τις κόρες της ένα κοινό πρόγραμμα, δίνοντας στην εμφάνισή της έναν ιδιαίτερο συμβολισμό, όπως η ίδια αποκάλυψε.

Μάλιστα, μοιράστηκε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram ένα βίντεο από την εκδήλωση, συνοδεύοντάς το με ένα συγκινητικό μήνυμα για την επιστροφή της στη δοκό και τη σκυτάλη που πλέον περνά στις δύο μικρές της.

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«Κάποιες στιγμές έχουν έναν συμβολισμό που δύσκολα χωράει σε λέξεις… Χθες, στο Gala της Γυμναστικής, ανέβηκα ξανά στη δοκό, αυτή τη φορά μαζί με τα κορίτσια μου», έγραψε.

«Ήρθε η πιο συγκινητική στιγμή… Να τους παραδώσω τα σκήπτρα. Όχι απλώς ως ένα σύμβολο συνέχειας, αλλά ως μια υπόσχεση πως η αγάπη για τη γυμναστική, το πάθος και τα όνειρα περνούν από γενιά σε γενιά. Γιατί το πιο όμορφο μετάλλιο δεν είναι πάντα αυτό που κατακτάς εσύ, αλλά αυτό που βοηθάς την επόμενη γενιά να ονειρευτεί», συμπλήρωσε.