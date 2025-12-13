Το δικό τους πάρτι έστησαν οι ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ στο αεροδρόμιο της Σαμψούντας, μετά το σπουδαίο διπλό της «Ένωσης» με 1-2 κόντρα στην Σαμσουνσπόρ, που την έφερε στην 4η θέση της βαθμολογίας του Conference League.

Οι παίκτες του «δικέφαλου» είχαν πολλούς λόγους να πανηγυρίζουν μετά το δεύτερο συνεχόμενο διπλό στην Ευρώπη, καθώς είχε προηγηθεί εκείνο της Φλωρεντίας, με την ΑΕΚ να επικρατεί τότε της Φιορεντίνα 0-1 με γκολ του Γκατσίνοβιτς, σε μία ιστορική νίκη, καθώς ήταν η πρώτη επί ιταλικού εδάφους.

Το κλίμα στα αποδυτήρια είναι κάτι παραπάνω από καλό και αυτό βγαίνει προς τα έξω, με τους παίκτες της «Ένωσης» να απολαμβάνουν τα θετικά αποτελέσματα που έχουν επιτύχει μέχρι στιγμής, σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Στο αεροδρόμιο της Σαμψούντας, κατά την επιστροφή της αποστολής στην Ελλάδα, οι παίκτες της ΑΕΚ έστησαν ένα μίνι πάρτι με πρωταγωνιστή τον Πήλιο, ο οποίος κρατούσε στα χέρια ένα μεγάλο ηχείο και σε ρόλο «DJ, έπαιξε το αγαπημένο τραγούδι των οπαδών της ομάδς, «Freed from desire».

Αμέσως, φίλοι της ΑΕΚ που βρίσκονταν στο αεροδρόμιο άρχισαν να τραγουδούν συνθήματα, στους ρυθμούς του συγκεκριμένου κομματιού, λίγο πριν την αναχώρηση της ομάδας από την Σαμψούντα. Οι παίκτες του Μάρκο Νίκολιτς επέστρεψαν στην Αθήνα, έχουν αφήσει πίσω την επικράτηση κόντρα στην Σαμσουνσπόρ και προετοιμάζονται για τον αυριανό (14/12) εκτός έδρας αγώνα με τον Παναιτωλικό στο Αγρίνιο.