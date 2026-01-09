Μία Αιγύπτια αθλήτρια του τένις έγινε μάλλον άθελά της viral για όλους τους λάθος λόγους, καθώς στο επαγγελματικό της ντεμπούτο κόντρα στην Γερμανίδα Λορένα Σάεντελ, όχι μόνο δεν ήταν προετοιμασμένη για το παιχνίδι, αλλά δεν ήξερε καλά καλά να πιάνει την ρακέτα.

Το τελικό σκορ της αναμέτρησης ήταν αρκετά ασυνήθιστο, με την Hajar Abdelkader να χάνει 6-0 και 6-0 και ορισμένους χρήστες των social media να σχολιάζουν χιουμοριστικά πως αυτή ήταν μάλλον η πρώτη φορά που η συγκεκριμένη αθλήτρια έπιανε ρακέτα στα χέρια της.

What’s going on⁉️



Viral videos of Egyptian tennis player Hajar Abdelkader playing in the 1st rd of a W35 main draw have been circulating 👀



Abdelkader lost 0-6, 0-6 w/ 20 double faults & 3 points won (2 off of the opponent’s double faults) in 37 min! pic.twitter.com/ci8AWKCdGL — UTR Sports (@UTR_Sports_) January 7, 2026

Σύμφωνα με δημοσίευμα του cnn.com, η Αιγύπτια συμμετείχε στο επαγγελματικό τουρνουά της Κένυας λαμβάνοντας wild card, μίας πρόσκλησης, μέσω της οποίας η αθλήτρια δεν χρειάστηκε να περάσει κάποια προκριματική φάση ή να δώσει το παρών μέσω της κατάταξης στο σύστημα ranking.

Η Abdelkader φαίνεται πως παίζει τένις τα τελευταία επτά χρόνια, από την ηλικία των 14 ετών, ωστόσο αυτό είναι κάτι που οι περισσότεροι χρήστες των social media αμφισβητούν, καθώς η Αιγύπτια δυσκολευόταν να περάσει την μπάλα πάνω από το φιλέ. Μάλιστα έκανε 20 διπλά λάθη, με τον πόντο να κατοχυρώνεται στην αντίπαλη αθλήτρια.

Η ομοσπονδία τένις της Αιγύπτου αρνείται οποιαδήποτε ανάμειξη στην υπόθεση, καθώς και ότι η συγκεκριμένη αθλήτρια είναι μέλος της ομοσπονδίας τένις της χώρας.

Πηγή: cnn.com