Με ρωτούν συχνά πόσο πληρώνομαι για τις εθελοντικές μου δράσεις. Κάθε φορά που απαντώ ότι η πληρωμή μου δεν είναι σε χρήμα, αλλά σε συναίσθημα, με κοιτάζουν περίεργα. Είναι σαν να διερωτώνται γιατί κάποιος δίνει δωρεάν κάτι τη στιγμή που αυτό θα μπορούσε να έχει μια τιμή. Είναι δυνατόν η ανθρωπιά να κοστολογείται;

Καμία εθελοντική δράση δεν γίνεται για οικονομικό όφελος. Είναι προσφορά. Είναι άμισθη εργασία και δεν είναι ανέξοδη. Γίνεται με την ελεύθερη βούληση του εθελοντή και είναι ευεργετική για το κοινωνικό σύνολο. Όταν οι περισσότεροι παραμένουν θεατές, κάποιοι αποφασίζουν να δράσουν. Αυτό μπορεί να συμβεί είτε με σκοπό να βελτιώσουν τη δική τους ζωή είτε για να βελτιώσουν τις ζωές συνανθρώπων τους.

Πεδία εθελοντισμού θεωρούνται η κοινωνία, ο πολιτισμός, το περιβάλλον, η οικολογία και διάφορα άλλα. Πρόκειται για ένα χώρο αναζήτησης και προβληματισμού, ειδικά για τους μελλοντικές πολίτες που με τη σειρά τους θα κληθούν να συμμετέχουν στα κοινά.

Κάποιοι εθελοντές γίνονται ακτιβιστές παρεμβαίνοντας στην αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών και ανθρωπιστικών κρίσεων. Άλλοι συμμετέχουν σε διάφορα κινήματα με βάση την ιδεολογία τους, π.χ. αντιρατσιστικού χαρακτήρα. Οι παγκόσμιες εξελίξεις αναδεικνύουν την ανάγκη συγκρότησης εθελοντικών ομάδων οι οποίες δεν μένουν απαθείς σε ό,τι υποβαθμίζει την ανθρώπινη ζωή.

Η εθελοντική παρουσία μου στα Σωφρονιστικά Καταστήματα σχεδιάζεται και οργανώνεται προσεκτικά και εκτελείται με γνώμονα να συμβάλλει στην κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική ανάπτυξη των εκπαιδευομένων. Αποτελεί δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου. Ενισχύει την αυτοεκτίμηση και αυτοπεποίθηση και συμβάλλει στην απορρόφηση στην αγορά εργασίας. Ο απώτερος σκοπός είναι να αλλάξουν οι στάσεις και οι αντιλήψεις τόσο των εγκλείστων όσο και των πολιτών σχετικά με αυτούς.

Ο κόσμος για να γίνει καλύτερος χρειάζεται τη συμμετοχή όλων. Έτσι δημιουργούνται δεσμοί και συνεργασίες ανεξαρτήτως επαγγέλματος και ηλικίας. Από την ατομικότητα στο μαζί και από τον άνθρωπο στο σύνολο δομείται ένα νέο κοινωνικό μοντέλο για την αυριανή κοινωνία των πολιτών. Ας είμαστε αρωγοί με όποιον τρόπο μπορούμε. Αξίζει.

Η Γκέλη Ντηλιά είναι καθηγήτρια Αγγλικών, ποιήτρια και συγγραφέας και εθελόντρια επιμορφωμένη εκπαιδεύτρια ενηλίκων Σωφρονιστικών Καταστημάτων από το 2018.