Επέτειος της φονικής επίθεσης της Χαμάς από τη Γάζα κατά του Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023, στο Ρέιμ - Ένας άνδρας κάθεται στο σημείο του φεστιβάλ Nova, όπου σκοτώθηκαν και απήχθησαν οι παρευρισκόμενοι στο πάρτι, στη διετή επέτειο της φονικής επίθεσης της Χαμάς από τη Γάζα κατά του Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023, στο Ρέιμ του νότιου Ισραήλ, 7 Οκτωβρίου 2025. REUTERS/Itay Cohen

Πέρασαν κιόλας δύο χρόνια από την τραγική εκείνη μέρα που σοκαρισμένη η παγκόσμια κοινωνία παρακολουθούσε ζωντανά στα μέσα ενημέρωσης τον σφαγιασμό 1200 ανθρώπων και την απαγωγή άλλων 250 ως ομήρους, από την ισλαμοφασιστική τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς.

Νέοι άνθρωποι που απολάμβαναν τη φιλία τους και τη διασκέδαση τους, δεν πρόλαβαν να γευθούν τη ζωή τους … και οι σοροί πολλών εξ αυτών αποτέλεσαν αντικείμενα ασέλγειας και χλεύης από ανθρωπόμορφα ισλαμοφασιστικά τέρατα!

Απώτερος σκοπός αυτής της αποτρόπαιας τρομοκρατικής οργάνωσης, η οποία δήθεν αγωνίζεται για την απελευθέρωση της Παλαιστίνης, είναι η εγκαθίδρυση ενός ισλαμοφασιστικού καθεστώτος, με ανύπαρκτα ανθρώπινα δικαιώματα και ελευθερίες και με τα γυναικόπαιδα να θεωρούνται ως υποδεέστερα ανθρώπινα όντα και αντικείμενα εκμετάλλευσης.

Δυστυχώς, σε αυτή την ισλαμιστική τρομοκρατική οργάνωση, η οποία σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να αποτελεί μέρος της λύσης του παλαιστινιακού ζητήματος, προσφέρουν την υποστήριξη τους πολίτες και οργανώσεις του δυτικού κόσμου με αρρωστημένη πολιτική ιδεοληψία, εμπάθεια και φανατισμό.

Το Ισραήλ, σε απάντηση αυτής της πρωτόγνωρης τρομοκρατικής επίθεσης της Χαμάς, εξαπέλυσε έναν ανελέητο πόλεμο, ο οποίος κόστισε δεκάδες χιλιάδες ζωές αμάχων και παιδιών, ξεπερνώντας κάθε όριο λογικής, κάθε μέτρο αναλογικότητας και έχοντας διαπράξει αποτρόπαια εγκλήματα πολέμου.

Και στην προκειμένη περίπτωση, υπήρξε κόσμος της πολιτισμένης Δύσης, που προσέφερε αφειδώς την υποστήριξη του.

Ο Αριστοτέλης έλεγε ότι τα άκρα ταυτίζονται! Και από αυτά τα άκρα η ανθρωπότητα έχει υποφέρει στην ιστορία της και συνεχίζει να υποφέρει …

Ποια είναι άραγε η πρόοδος του ανθρώπου από την εποχή του Αριστοτέλη μέχρι σήμερα;

Εις μνήμην, λοιπόν, όλων αυτών που χάθηκαν τόσο άδικα … και με την ελπίδα να σταματήσει αυτή η αιματοχυσία.

*Ο κ. Ευάγγελος Στεργιούλης είναι Διδάκτωρ Κοινωνιολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου και Υποστράτηγος ε.α. της Ελληνικής Αστυνομίας.