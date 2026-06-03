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Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, επιβεβαίωσε ότι αποκάλεσε τον Μπενιαμίν Νετανιάχου «γ@@@μένα τρελό» κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας τη Δευτέρα, σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή “Pod Force One” της New York Post με τη δημοσιογράφο Μιράντα Ντεβάιν, αν και ξεκαθάρισε ότι σέβεται τον πρωθυπουργό του Ισραήλ και συνεργάζεται «πολύ καλά» μαζί του.

«Ενοχλήθηκα με τον Νετανιάχου για τον Λίβανο, αλλά τον σέβομαι»

«Δεν θα έλεγα ότι είμαι θυμωμένος. Ήμουν κάπως ενοχλημένος από το γεγονός ότι συνέχιζε διαρκώς να συγκρούεται με τον Λίβανο, ξέρετε.», είπε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ενώ συμπλήρωσε: «Μου αρέσει πολύ ο Μπίμπι. Και συνεργάζομαι πολύ καλά μαζί του».

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«Είμαι πρόεδρος εν καιρώ πολέμου.Είναι πρωθυπουργός εν καιρώ πολέμου» πρόσθεσε ακόμη.

Trump confirms he told Netanyahu he's 'f-king crazy,' but they work well together as 'wartime president' and 'wartime prime minister' https://t.co/yo5U5gixjq pic.twitter.com/Ic7tXEPvwk June 3, 2026

«Το Ιράν συμφώνησε να μην έχει πυρηνικά όπλα», λέει ο Τραμπ

Παράλληλα, όπως έκανε γνωστό «το Ιράν συμφώνησε να μην έχει πυρηνικά όπλα» και ο Αγιατολάχ του Ιράν Μοτζταμπά Χαμενεΐ έχει εμπλακεί στις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ και δίνει την έγκρισή του στις συνομιλίες. Πρόσθεσε μάλιστα ότι «κάποια στιγμή θα υπάρξει και συνάντηση μαζί του».

Αναφερόμενος στον πληθωρισμό είπε ότι αυτός δεν είναι πολύ υψηλός και πως «οι τιμές του πετρελαίου θα πέσουν μόλις τελειώσει ο πόλεμος με το Ιράν στο όχι πολύ μακρινό μέλλον». Πρόσθεσε ακόμη ότι η κατάσταση του Ιράν εξελίσσεται γρήγορα και θα είναι πολύ καλή.

Υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με δημοσίευμα του Axios, η έντονη τηλεφωνική επικοινωνία αυτής της εβδομάδας περιελάμβανε ύβρεις από την πλευρά του Τραμπ, με τον Αμερικανό πρόεδρο να κατηγορεί τον Νετανιάχου για αχαριστία.