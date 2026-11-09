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Υπάρχουν στιγμές που η πολιτική ειρωνεία γράφεται μόνη της. Και η πρόσφατη τοποθέτηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη προς τους αιρετούς της Αυτοδιοίκησης είναι μία από αυτές.

Ο πρωθυπουργός κάλεσε τους εκπροσώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης να περιορίσουν τις απευθείας αναθέσεις και τις προσλήψεις έκτακτου προσωπικού.

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Μια σύσταση που ανεξάρτητα από το πως αξιολογεί κανείς τις συγκεκριμένες πρακτικές γεννά εύλογα ερωτήματα όταν προέρχεται από μια κυβέρνηση που έχει δεχθεί επανειλημμένα κριτική για την έκταση χρήσης αυτών των εργαλείων.

Η πολιτική αξιοπιστία άλλωστε δεν οικοδομείται με υποδείξεις προς τους άλλους. Αρχίζει από την ίδια τη συνέπεια των λόγων και των πράξεων.

Την ίδια στιγμή για τα αιτήματα που τέθηκαν από την Αυτοδιοίκηση, αρκετά από τα οποία όπως αναφέρθηκε κρίθηκαν δίκαια η απάντηση ήταν πως θα εξεταστούν όταν ωριμάσουν οι συνθήκες.

Και πότε θα ωριμάσουν αυτές οι συνθήκες; Όταν ηρεμήσουν οι αγορές και αποκατασταθεί η παγκόσμια ειρήνη.

Με άλλα λόγια η Αυτοδιοίκηση καλείται να διαχειριστεί τα προβλήματά της στο παρόν αλλά οι λύσεις μεταφέρονται σε ένα αόριστο μέλλον εξαρτημένο από εξελίξεις που ξεπερνούν ακόμη και τα όρια της χώρας.

Μόνο που οι δήμοι δεν λειτουργούν σε συνθήκες αναμονής. Έχουν εργαζομένους που πρέπει να πληρωθούν υπηρεσίες που πρέπει να λειτουργήσουν, σχολεία, κοινωνικές δομές, έργα και καθημερινές ανάγκες πολιτών που δεν μπορούν να περιμένουν τις διεθνείς αγορές να ηρεμήσουν.

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Η Τοπική Αυτοδιοίκηση δεν ζητά χάρη. Ζητά τους απαραίτητους πόρους, προσωπικό, αρμοδιότητες και ουσιαστική στήριξη για να μπορεί να ανταποκριθεί στον ρόλο της.

Αν η κυβέρνηση θεωρεί ότι οι δήμοι πρέπει να λειτουργούν με αυστηρότερους κανόνες, οφείλει ταυτόχρονα να τους εξασφαλίζει τις προϋποθέσεις για να λειτουργούν αποτελεσματικά. Δεν γίνεται να ζητάς περισσότερα, να περιορίζεις τα διαθέσιμα εργαλεία και παράλληλα να αναβάλλεις τις λύσεις.

Η Αυτοδιοίκηση δεν χρειάζεται άλλες γενικές διαβεβαιώσεις ούτε υποσχέσεις που εξαρτώνται από την ηρεμία του πλανήτη.

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Χρειάζεται απαντήσεις, συγκεκριμένες δεσμεύσεις και χρονοδιάγραμμα.

Γιατί οι πολίτες δεν ζουν σε ένα αόριστο μέλλον. Ζουν στους δήμους τους, αντιμετωπίζουν τα προβλήματά τους σήμερα και περιμένουν από τους αιρετούς να δώσουν λύσεις.

Και η πολιτική ευθύνη δεν μπορεί να μετατίθεται επ’ αόριστον.

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Καλή μας τύχη, λοιπόν. Γιατί όπως φαίνεται, για να λυθούν τα προβλήματα της Αυτοδιοίκησης δεν αρκεί να ωριμάσουν οι συνθήκες. Πρέπει πρώτα να ηρεμήσει ολόκληρος ο κόσμος.