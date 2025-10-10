Σύνορα Ισραήλ-Γάζας μετά την ανακοίνωση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι το Ισραήλ και η Χαμάς συμφώνησαν στην πρώτη φάση της εκεχειρίας στη Γάζα - Ένα ισραηλινό στρατιωτικό όχημα κάνει ελιγμούς, μετά την ανακοίνωση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι το Ισραήλ και η Χαμάς συμφώνησαν στην πρώτη φάση της εκεχειρίας στη Γάζα, στην ισραηλινή πλευρά των συνόρων με τη Γάζα, 9 Οκτωβρίου 2025. REUTERS/Ammar Awad

Στον απόηχο της συμφωνίας Ισραήλ–Χαμάς, με το μελάνι των υπογραφών να μην έχει ακόμη στεγνώσει και τα νοσοκομεία του Ισραήλ έτοιμα να υποδεχθούν τους 48 ομήρους (και νεκρούς) που θα παραδοθούν από τη Χαμάς, το βλέμμα στρέφεται ήδη στον οδικό χάρτη της επόμενης μέρας στη Λωρίδα της Γάζας.



Αίγυπτος, Κατάρ, Τουρκία και Ηνωμένες Πολιτείες ήταν τα κράτη που ευχαρίστησε ο Νετανιάχου για την επίτευξη της αρχικής συμφωνίας εκεχειρίας στον πόλεμο Ισραήλ–Χαμάς, ενώ η «πρόθυμη Ιταλία» έχει εκφράσει επιθυμία να αποστείλει άμεσα στρατεύματα ειρηνευτικής δύναμης — κάτι που θεωρείται δεδομένο ότι θα υλοποιηθεί σύντομα.

Για τη Λωρίδα της Γάζας, μια έκταση περίπου 10 επί 40 χιλιομέτρων, αναμένεται να απαιτηθούν ειρηνευτικές δυνάμεις που θα αναπτυχθούν περιμετρικά σε μια αποστρατικοποιημένη ζώνη, η οποία θα καλύπτει το σύνολο της περιοχής, ως εγγύηση ασφάλειας υπό την εποπτεία του Ισραήλ. Αυτό, ωστόσο, δεν συνεπάγεται αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους.

Παρά τη συμφωνία εκεχειρίας ανάμεσα σε μια ισχυρή κρατική οντότητα, το Ισραήλ, και μια τρομοκρατική οργάνωση, τη μη αξιόπιστη Χαμάς, το βασικό ερώτημα παραμένει κατά πόσο η Χαμάς θα αφοπλιστεί πλήρως και αν οι «μαχητές» της θα ζητήσουν αμνηστία.

Το ειρηνευτικό σχέδιο που θα προωθηθεί στα Ηνωμένα Έθνη για ψήφισμα, και στη συνέχεια θα λάβει μορφή mandate – επιχειρησιακού σχεδίου ειρήνης, θα πρέπει να είναι πλήρες και λειτουργικό, προσφέροντας τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια.

Ο ρόλος της Ελλάδας

Η Ελλάδα έχει αναδειχθεί σε έναν από τους πιο ένθερμους και αξιόπιστους συμμάχους του Ισραήλ εντός της ΕΕ, διπλωματικά, πολιτικά, στρατιωτικά και ενεργειακά. Θα πρέπει, επομένως, να στηρίξει έμπρακτα το Ισραήλ όπου αυτό καταστεί αναγκαίο, δεδομένου ότι διατηρεί παράλληλα καλές σχέσεις με την Παλαιστινιακή Αρχή. (Ενδεικτικά, κατά την περίοδο του λιμού στη Γάζα, δύο αεροσκάφη C-130 της Ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας έριξαν 8,5 τόνους ανθρωπιστικής βοήθειας, σε συνεργασία με το Ισραήλ, την Ιορδανία και την Αίγυπτο.)

Επιπλέον, ο γεωστρατηγικός άξονας – συμφωνία 3+1 (Ελλάδα, Κυπριακή Δημοκρατία, Ισραήλ + ΗΠΑ) θα πρέπει να αναβαθμιστεί άμεσα, προκειμένου να ενισχύσει τη θέση της Ελλάδας και της Κύπρου στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή. Μια τέτοια αναβάθμιση θα λειτουργούσε ως αντιστάθμισμα στην Τουρκία, αποκόπτοντάς την από ενδεχόμενες ενεργειακές και αμυντικές συνεργασίες με την Αίγυπτο.

Η Ελλάδα, μέχρι στιγμής, δεν έχει εναρμονιστεί με την «πολιτική αλλαγή» των ΗΠΑ, ούτε έχει επιδιώξει να αξιοποιήσει και να ενισχύσει τη συμφωνία 3+1.

Ακόμη, η Ελλάδα, η οποία έχει στηρίξει επανειλημμένα τον Νετανιάχου και το Ισραήλ, για παράδειγμα, με τη διάθεση του εναέριου χώρου της και την αντίθεσή της στην ολλανδική πρόταση για πάγωμα του εμπορίου ΕΕ–Ισραήλ (Μάιος 2025), οφείλει να παραμείνει συνεπής σε αυτή την πολυδιάστατη συνεργασία.

Το πιθανό τέλος του διετούς πολέμου του Ισραήλ με τη Χαμάς, το Ιράν, τη Χεζμπολάχ και τους Χούθι, θα ανοίξει τον δρόμο για μια πιο εντατική πολιτική και ενεργειακή συνεργασία Ελλάδας–Ισραήλ, που είχε παγώσει λόγω των συγκρούσεων.

Ιδιαίτερα σημαντικό είναι το ζήτημα της μεταφοράς φυσικού αερίου από το Ισραήλ, την Κύπρο και την Ελλάδα προς την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Εν μέσω της πιθανής ειρήνης, η παράδοση οπλικών συστημάτων που έχει παραγγείλει η χώρα μας από το Ισραήλ αναμένεται να επισπευστεί — τόσο για τον Έβρο όσο και για τα νησιά — και περιλαμβάνει αντιαρματικά Spike NLOS, πολλαπλούς εκτοξευτές PULS, καθώς και πυραύλους και βόμβες Rampage–Spice για τα νέα F-16.

Όσον αφορά το θέμα της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας–Κύπρου–Ισραήλ, το σχέδιο ενδέχεται να υποστηριχθεί ενεργά από το Ισραήλ, το οποίο επιθυμεί τη σύνδεση με το ευρωπαϊκό δίκτυο. Αυτή τη στιγμή, το 70–75% της ηλεκτροπαραγωγής του Ισραήλ προέρχεται από φυσικό αέριο, χωρίς εναλλακτικές πηγές.

Σε μια εποχή όπου πολλοί, ιδεολογικά και πολιτικά, θεωρούν ότι το Διεθνές Δίκαιο πρέπει να κυριαρχεί στην εξωτερική μας πολιτική, η απάντηση είναι πως, παράλληλα με το Διεθνές Δίκαιο, απαιτείται και η «συνέργεια» με κράτη μεγάλης σκληρής ισχύος, όπως το Ισραήλ, με τα οποία η Ελλάδα μπορεί να συνδιαμορφώνει ρόλο στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή.







