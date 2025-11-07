Οι έντονες κοινωνικές αντιδράσεις στην αναγγελία κλεισίματος υποκαταστημάτων των ΕΛΤΑ δεν σχετίζεται με το καθ’ εαυτό ζήτημα των παρεχόμενων υπηρεσιών για το οποίο θα μπορούσαν να βρεθούν λύσεις, προσαρμοσμένες στα νέα δεδομένα της ψηφιακής εποχής. Αυτά που ενόχλησαν περισσότερο την κοινωνία είναι:

Α. ότι οι αναγγελίες αυτές έρχονται σε μια περίοδο πολλαπλών επιβαρύνσεων του αγροτικού κόσμου από την επέκταση της ευλογιάς και την καθυστέρηση καταβολής των ετήσιων ενισχύσεων, υπο το βάρος του διαχρονικού σκανδάλου, του ΟΠΕΚΕΠΕ,

Β. η αίσθηση ότι το υδροκέφαλο Κράτος της Αθήνας και το πολιτικό σύστημα αντιμετωπίζει την περιφέρεια σαν θυγατρική επιχείρηση που αφού δεν μπορεί να επιβιώσει βάση των νόμων της αγοράς θα πρέπει να κλείσει. Έχουν προηγηθεί, οι συγχωνεύσεις σχολικών μονάδων, υποκαταστημάτων τραπεζών, εφοριών, η μείωση έως και η διακοπή συγκοινωνιών σε ηπειρωτικές περιοχές, προδιαγράφοντας ένα μέλλον στο οποίο μόνο οι τουριστικές περιοχές και τα μεγάλα αστικά κέντρα θα έχουν λόγο ύπαρξης,

Γ. η πλήρη απαξίωση της κοινωνίας και των τοπικών θεσμών από τις αποφάσεις της κεντρικής διοίκησης ακόμα και των ίδιων των βουλευτών του Κυβερνώντος κόμματος.

Τέλος μια γενικευμένη αίσθηση ότι οι ιδιωτικο-οικονομικές και τεχνοκρατικές λύσεις είναι αυτές που θα καταστήσουν βιώσιμες τις λειτουργίες οργανισμών και φορέων του δημοσίου. Αλήθεια ποιος εξορθολογισμός για την αντιμετώπιση των ελλειμμάτων των ΕΛΤΑ εξηγεί την αύξηση του μισθού του Δ/ντα συμβούλου από 7.300€ σε 13.400€/μηνα ή την ενοικίαση των νέων κεντρικών γραφείων του οργανισμού με 150.000€ μηνιαίο μίσθωμα; Ποιος αλήθεια μπορεί να πείσει την κοινωνία ότι οι δεκάδες παχυλά αμειβόμενοι τεχνικοί σύμβουλοι οργανισμών και υπουργείων μπορούν να προτείνουν ένα στοιχειώδης σχέδιο μεταρρύθμισης, αφού είναι και οι ίδιοι αιτία της χρεωκοπίας;

Το 2001 ξεκίνησε η προανακριτική για τα ΕΛΤΑ από την κα Ράικου για την μη λειτουργικότητα του πληροφοριακού συστήματος που ανατέθηκε στην INTRASOFT. Το 2009 ο τότε Υπουργός Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, κος Ρέππας έστειλε στον εισαγγελέα τις υποθέσεις κακο- διαχείρισης των ΕΛΤΑ για την περίοδο 2004-2009. Το 2018 τα ΕΛΤΑ ως προμηθευτής ηλεκτρικής ενέργειας δεν απέδωσαν στην ΔΕΗ δεκάδες εκατομμυρίων από λογαριασμούς ρεύματος, αντιμετωπίζοντας το αδίκημα της υπεξαίρεσης. Τον Φεβρουάριο του 2023 δόθηκε εισαγγελική παραγγελία στο ΣΔΟΕ για προανακριτική λόγω μαύρης τρύπας 60 εκατ. € στον οργανισμό χωρίς αποτέλεσμα.

Τα παραπάνω ερμηνεύουν απόλυτα τα ευρήματα της πρόσφατης δημοσκόπησης της ALCO όπου το 77% του εκλογικού σώματος εμπιστεύεται λίγο έως καθόλου την δικαιοσύνη, το 78% την Κυβέρνηση και το 87% το σύνολο των κομμάτων! Όμως στον πολυτάραχο αιώνα μας η χώρα θα πρέπει επι ποινή εξαφανίσεως ν αποκτήσει εθνικό όραμα όπου η δημόσια διοίκηση, η περιφερειακή ανασυγκρότηση και η δημογραφία θα πρέπει να έχουν πρωτεύοντα ρόλο.