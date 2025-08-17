Φαίνεται πως η πασίγνωστη φράση του Umberto Eco «Τον Αύγουστο δεν υπάρχουν ειδήσεις» μπορεί να ίσχυε κάποτε σε άλλες χώρες και άλλες εποχές. Ωστόσο, παγκόσμια και στη χώρα μας, μέσα Αυγούστου, υπάρχουν μπόλικες ειδήσεις: καλές, λιγότερο καλές — δηλαδή καλές μόνο για κάποιους — κακές έως τραγικές, fake news και αληθινές, που σε κάνουν να αναρωτιέσαι πώς είναι δυνατόν να συμβαίνουν. Άλλες είναι εθνικά και παγκόσμια επικίνδυνες, άλλες ασήμαντες που για λόγους πολιτικούς ή αντιπερισπασμού μεγαλοποιούνται. Σε κάθε περίπτωση, μόνο «πιασάρικες» ειδήσεις βλέπουν το φως της δημοσιότητας, είτε στα ΜΜΕ είτε στο διαδίκτυο με τα τρολαρίσματά τους — που συχνά είναι και τα πιο ενδιαφέροντα.

Η είδηση του ξαφνικού, τραγικού θανάτου της Λένας Σαμαρά, κόρης του Αντώνη και της Γεωργίας Σαμαρά και τρισέγγονης της Πηνελόπης Δέλτα, συγκλόνισε την ελληνική κοινωνία. Υπό τις συνθήκες που συνέβη, προκάλεσε σε όλους βαθιά θλίψη για τον χαμό μιας νέας κοπέλας μόλις 34 ετών, που τα είχε όλα. Η θλίψη εκδηλώθηκε με δηλώσεις συμπαράστασης στην οικογένεια, γιατί ο πόνος αυτός είναι κοινός για κάθε γονιό που χάνει το παιδί του. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Πρωθυπουργός, οι πολιτικοί ηγέτες, ο πολιτικός κόσμος και ο απλός λαός παρέστησαν στην κηδεία της, εκφράζοντας δημόσια τα συλλυπητήρια και τη βαθιά τους θλίψη. Στο σημείο αυτό εκφράζω και εγώ τα πιο θερμά συλλυπητήρια στους τραγικούς γονείς και εύχομαι κανένας γονιός να μη βιώσει το μαρτύριο αυτό.

Η πιο — ίσως και η μόνη — καλή είδηση για τη χώρα μας ήταν η εξής: στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κολύμβησης στη Σιγκαπούρη, στο water polo, η εθνική μας ομάδα γυναικών κατέκτησε επάξια την πρώτη θέση (χρυσό μετάλλιο) και η εθνική ομάδα ανδρών την τρίτη θέση (χάλκινο μετάλλιο). Μας έκαναν εθνικά υπερήφανους και έδειξαν, με την απόδοσή τους, ότι θέτουν σοβαρή υποψηφιότητα για την κατάκτηση ολυμπιακών μεταλλίων στους προσεχείς Ολυμπιακούς Αγώνες. Επίσης, το πανελλήνιο ρεκόρ του Εμμ. Κάραλη στο άλμα επί κοντώ με 6,08 μ., που είναι η τέταρτη επίδοση παγκόσμια στην ιστορία του αθλητισμού, προδικάζει μια εξαιρετική αθλητική σταδιοδρομία για τον αθλητή. Ωστόσο, στα χάλια του ελληνικού κλασικού αθλητισμού, δύο κούκοι (Κάραλης – Τέντογλου) δεν φέρνουν την άνοιξη.

Η ανθρωπότητα διανύει μία από τις πιο κρίσιμες στιγμές από την εποχή του Β΄ Π.Π., με ενεργή τη σύγκρουση Ρωσίας – Ουκρανίας, τις κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας, τις εκκαθαριστικές επιχειρήσεις του Ισραήλ στη Γάζα και τη Συρία, τα κτυπήματα στο Ιράν και των Χούθι σε πλοία, τον οικονομικό πόλεμο που κήρυξε ο Τραμπ εναντίον όλων των κρατών, και κυρίως τη συνάντηση Τραμπ – Πούτιν στην Αλάσκα, που μπορεί να οδηγήσει σε νέα Γιάλτα.

Νομίζω ότι δεν έγιναν αντιληπτές οι συνέπειες από δύο γεγονότα:

(α) Συμφωνήθηκε μεταξύ ΗΠΑ και Ε.Ε. δασμός 15% για όλες τις εξαγωγές των κρατών-μελών στις ΗΠΑ, ενώ για τις εξαγωγές των ΗΠΑ στην Ε.Ε. δεν θα καταβάλλονται δασμοί, κάτι που σημαίνει ότι η Ευρώπη θα κατακλυστεί από φθηνά αμερικανικά αγροτικά προϊόντα, πλήττοντας την εγχώρια παραγωγή.

(β) Με μεσολάβηση του Τραμπ υπογράφηκε συνθήκη ειρήνης μεταξύ Αρμενίας και Αζερμπαϊτζάν, που κρατά όλα τα εδαφικά κέρδη από τον πρόσφατο πόλεμο. Με τον ίδιο τρόπο φαίνεται να δρομολογείται και το τέλος του πολέμου Ρωσίας – Ουκρανίας, νομιμοποιώντας έτσι το status quo των κατεχόμενων εδαφών.

Τα επεισόδια και οι συμπεριφορές βουλευτών κατά τη συζήτηση για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ ανέδειξαν την ανάγκη αναμόρφωσης του κανονισμού της Βουλής, ώστε να περιοριστούν οι σκαιές συμπεριφορές και η απουσία τήρησης της τάξης. Παράλληλα, απαιτείται η συνεχής παρουσία των βουλευτών και η παύση της νομοθέτησης με άσχετες τροπολογίες.

Το σκάνδαλο των επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ με ψευδείς δηλώσεις, αν και ξεκίνησε πολιτικά για την ευθύνη υπουργών, πήρε νέα τροπή με την αποκάλυψη ότι η Κ.Σ., που πολιτεύτηκε με τη Ν.Δ., είχε δηλώσει 2.000 βοοειδή και οδηγεί Ferrari. Η υπόθεση εμπλέκει τον πολιτικό κόσμο, δημιουργεί δυσμενείς εντυπώσεις και οδηγεί σε έρευνες από την Ευρωπαία Εισαγγελέα και την Αρχή Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες.

Πιστεύω ότι η διαδικασία θα διαρκέσει πολλά χρόνια, καθώς η ελληνική δικαιοσύνη αδυνατεί να διαχειριστεί τόσο μεγάλο όγκο υποθέσεων. Δεν είναι πιθανό να ανακτηθεί σημαντικό μέρος των χρημάτων που υπεξαιρέθηκαν, λόγω νομικών και πρακτικών δυσκολιών. Επιπλέον, υπάρχει τεράστιος αριθμός κατασχεθέντων αντικειμένων, όπως αυτοκίνητα, πλοία που μετέφεραν παράτυπους μετανάστες, και φουσκωτά με ακριβές μηχανές, τα οποία σαπίζουν στα λιμάνια. Πρέπει να εκπλειστηριαστούν άμεσα, πριν η αξία τους μηδενιστεί.

Τέλος, στα εθνικά θέματα, η ηλεκτρική σύνδεση Ισραήλ – Κύπρου – Κρήτης, με τεράστια οικονομική σημασία, έχει παγώσει λόγω τουρκικών αντιδράσεων. Η Τουρκία αντέδρασε επίσης στην εξαγγελία θαλασσίων πάρκων στο Νότιο Αιγαίο, ανακοινώνοντας δικά της στο Βόρειο Αιγαίο και εντός της ελληνικής ΑΟΖ. Η Λιβύη αμφισβητεί πλέον τη νότια της Κρήτης ΑΟΖ, ενώ η χώρα μας δεν έχει επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα.

Παράλληλα, κινδυνεύουν να χαθούν ιστορικά δικαιώματα στο Μοναστήρι της Αγίας Αικατερίνης στο Σινά λόγω αδιαφορίας του ΥΠΕΞ. Το πιο ανησυχητικό είναι η απουσία σοβαρής αντίδρασης στις τουρκικές προκλήσεις, πέρα από χλιαρές ανακοινώσεις, αντί για την αξιοποίηση του δικαιώματος βέτο στην Ε.Ε.



Λέανδρος Τ. Ρακιντζής

Αρεοπαγίτης ε.τ.

