Ακούω και ξανακούω εκπροσώπους της κυβέρνησης, αντί να ανησυχούν με τις δημοσκοπήσεις που δείχνουν τη ΝΔ να μην περνά τον πήχη του 25%, να εφησυχάζουν, θεωρώντας ότι την ημέρα των εκλογών, οι πολίτες μπροστά σε Ανδρουλάκη, Κωνσταντοπούλου, Bελόπουλο, θα καταλήξουν θέλουν δεν θέλουν να ψηφίσουν Μητσοτάκη!!! Δεν αντιλαμβάνονται όμως, ότι απέναντι στον κύριο Μητσοτάκη και στην κυβέρνηση, δεν είναι μόνο οι απογοητευμένοι νεοδημοκράτες που δεν θα πάνε να ψηφίσουν ή αν πάνε να ψηφίσουν δεν θα ψηφίσουν ΝΔ…

Είναι τουλάχιστον 2.740.510 Έλληνες (το 27% των Ελλήνων) που ζουν στο όριο της ακραίας φτώχειας, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ. Είναι το 33.6% των οικογενειών με ανήλικα τέκνα που στερούνται υλικών αγαθών – στη χειρότερη θέση μεταξύ όλων των ευρωπαϊκών χωρών.

Advertisement

Advertisement

Είναι όλοι εκείνοι οι Έλληνες (το 30% του πληθυσμού) που δίνουν το 40% του μισθού-εισοδήματός τους για ενοίκιο, ποσοστό που είναι το υψηλότερο της Ευρώπης με μεγάλη διαφορά. Είναι όλοι εκείνοι οι δάσκαλοι και γενικά οι κρατικοί λειτουργοί που εργάζονται σε νησιά και δίνουν το 50-60% του εισοδήματός τους για ενοίκιο.

Είναι όλοι εκείνοι οι αγρότες που αισθάνονται ότι η κυβέρνηση τους εμπαίζει.

Είναι όλοι εκείνοι οι Έλληνες που δεν ξεχνούν, ούτε τις τηλεφωνικές παρακολουθήσεις, ούτε την τραγωδία των Τεμπών, ούτε τη νομιμοποίηση του γάμου των ομοφυλοφίλων, ούτε τις αθλιότητες του ΟΠΕΚΕΠΕ και που συγχρόνως βιώνουν καθημερινά την ταλαιπωρία του άθλιου δημοσίου, που μόνο στη φαντασία κάποιων έχει ψηφιοποιηθεί. (Βλέπε το κατάντημα του κτηματολογίου).

Είναι όλοι εκείνοι που τους ενοχλεί αφάνταστα η κυβερνητική και κυρίως η πρωθυπουργική αλαζονεία. Είναι όλοι εκείνοι που σκέφτονται, τι έχω να χάσω… Είναι εκείνοι που βλέπουν τον πρωθυπουργό να μιλά για γαλάζια νερά και τον γλοιώδη Μακάριο Λαζαρίδη να μιλά για υπαρκτές γκρίζες ζώνες στο Αιγαίο και να μην ‘αποκεφαλίζεται’, μην τυχόν και στεναχωρηθούν οι ψηφοφόροι της Καβάλας, όπως ακριβώς έγινε και με τον Κώστα Αχ. Καραμανλή στις Σέρρες.

Είναι όλοι εκείνοι που δεν ξεχνούν τις προεκλογικές εξαγγελίες, όπως ότι θα μεταφερθούν οι φυλακές Κορυδαλλού εκτός αστικού ιστού και στη θέση τους θα γίνει πάρκο αθλοπαιδιών, ή ότι τα λιπάσματα του Κερατσινίου θα γίνουν κέντρο καινοτομίας – σήμερα ακόμη και η Βουλγαρία βρίσκεται μπροστά από την Ελλάδα σε καινοτόμες startups, με μεγάλη διαφορά. Και είναι λυπηρό η κυβέρνηση να παρουσιάζει μία εικόνα ευημερούσας Ελλάδας, ενώ ακόμη και οι αριθμοί φωνάζουν ότι οι αποταμιεύσεις των νοικοκυριών στις τράπεζες είναι 21% λιγότερες από όσες ήταν πριν 17 χρόνια και ότι η ακρίβεια είναι μόνιμος βρόχος στο λαιμό των απελπισμένων καταναλωτών.

Ο κόσμος δεν αμφισβητεί τις αρχές της ΝΔ, αμφισβητεί τον αρχηγό και τις κυβερνητικές επιλογές του, κυρίως σε ανθρώπινο δυναμικό… Οι πλείστοι των υπουργών δεν πρέπει να παίρνουν πρωτοβουλίες. Αυτό είναι προνόμιο του «επιτελικού» κράτους. Όλες οι επιτυχίες απορρέουν και φυσικά καταλήγουν στον Αρχηγό. Όλες οι αποτυχίες οφείλονται αποκλειστικά στους ανεπαρκείς υπουργούς, που φυσικά ο ίδιος επέλεξε! Αλλά ακόμη και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας πρέπει να είναι χαμηλών τόνων, μην τυχόν και επισκιάσει την προσωπικότητα του πρωθυπουργού!

Advertisement

Υπάρχουν άραγε περιθώρια ανατροπής του κλίματος και εκτροπή της κυβέρνησης από τον «αναπόδραστο» δρόμο που την έχει οδηγήσει η αλαζονική συμπεριφορά του πρωθυπουργού; Τα περιθώρια ελάχιστα, αλλά υπάρχουν, αν… Πρώτον, σταματήσουν άμεσα το ψευτοδίλημμα «Μητσοτάκης ή χάος», ας δώσουν και λίγη αξία στον λαό, ας σταματήσουν να τον εκφοβίζουν, και ας πουν ότι ο λαός θα αποφασίσει ποιον θέλει να τον κυβερνήσει. Το χάος θέλουν να το δημιουργήσουν αυτοί που δήθεν το απεύχονται, γιατί αυτοί είναι που αντί να κτίζουν γέφυρες με πρώην πρωθυπουργούς και πολιτικές προσωπικότητες τις γκρεμίζουν. Ας αρχίσουν να παίρνουν αποφάσεις με βλέμματα στραμμένα προς το καλό της χώρας και όχι προς τις εκλογές, λες και ο μοναδικός σκοπός τους είναι η παραμονή στην εξουσία, και ας περιορίσουν άμεσα τον στερούμενο ενσυναίσθησης αλλά λίαν τοξικό κυβερνητικό εκπρόσωπο. (Κάποια ποιοτική έρευνα σχετικά με ποια στοιχεία της προσωπικότητας του Κυριάκου Μητσοτάκη ενοχλούν τους πολίτες θα βοηθήσει τα μέγιστα).

Δυστυχώς, εντελώς φυσιολογικά, έφθασε ο κόσμος στο σημείο να προσδοκά λύσεις από την παιδίατρο κυρία Καρυστιανού, η οποία είναι 100% δημιούργημα της παρούσας κυβέρνησης. Αυτή δεν έκανε καμία προσπάθεια. Απλά είδε φως και μπήκε. Είδε την αποστροφή του κόσμου στον αυτοεξευτελισμό των πολιτικών, οι οποίοι της ετοίμασαν την πελατεία και άνοιξε το δικό της πολιτικό μαγαζί. Σε κάθε περίπτωση, Κωνσταντοπούλου και Καρυστιανού χρωστάνε μεγάλο «ευχαριστώ» στον κύριο Πρωθυπουργό μας.

Σημείωση

Advertisement

Σε μία συγκυρία καθόλου ευνοϊκή για την κυβέρνηση, o πρωθυπουργός θέλησε να αλλάξει την πολιτική ατζέντα. Βλέπεις, έρχεται η επέτειος των Τεμπών, ξεκινά η δίκη του ΟΠΕΚΕΠΕ, έρχεται δεύτερη και φαρμακερή δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, η κυρία Καρυστιανού σταθερά προηγείται στις δημοσκοπήσεις, και έτσι η κυβέρνηση διαβλέποντας την αγωνία του λαού, μην τυχόν και ο Πρόεδρος κύριος Τασούλας δεν παραμείνει Πρόεδρος για έξι χρόνια, αποφάσισε να αλλάξει το σύνταγμα!!! Όσο για την πρόταση του Νίκου Δένδια να μην διορίζονται οι ανώτατοι δικαστικοί από την κυβέρνηση, φυσικά και έπεσε στο κενό. Ακούς εκεί… πώς θα ελέγχει η κυβέρνηση τη δικαιοσύνη; Πάντως και τίποτα να μην αλλάξει στον παρόν σύνταγμα, δεν χάνει και η Βενετιά κανένα βελόνι… Εξ άλλου, κάποια αλλαγή του Συντάγματος είναι ένα θέμα εντελώς αποστειρωμένο από τους πολίτες.