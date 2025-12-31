Τρία σημαντικά γεγονότα συνέβησαν αυτόν τον μήνα, τα οποία αξιολογούνται ως προσφερόμενα δυναμωτικά τής Αντίστασης τού Ελληνισμού απέναντι στις επιβουλές που μεθοδεύει ακατάπαυστα εις βάρος του ο Επεκτατισμός της νεο-οθωμανικής στρατηγικής της Τουρκίας. Τα δύο έλαβαν χώρα στη Γαλλία και το τρίτο στην Ιερουσαλήμ:

(α) Στις 15 Δεκεμβρίου στο Παρίσι υπογράφηκε η Στρατηγική Συνεργασία Γαλλίας – Κυπριακής Δημοκρατίας.

(β) Στις 18 Δεκεμβρίου στα γαλλικά ναυπηγεία της Λοριάν υψώθηκε η ελληνική σημαία στην νέα φρεγάτα ΚΙΜΩΝ F-601 η οποία απέπλευσε ήδη για τις ελληνικές θάλασσες. Πρώτη από τις τέσσερις σπουδαιότατες Μπελαρά (ετοιμάζονται ήδη και οι φρεγάτες ΝΕΑΡΧΟΣ, ΦΟΡΜΙΩΝ και ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ), με τις οποίες το ελλα-δικό μας Πολεμικό Ναυτικό θα καταστεί ναυτική υπερδύναμη στη Μεσόγειο. Διαγράφοντας οριστικά ως αλήστου μνήμης τα προσχήματα ότι δήθεν «η Κύπρος κείται μακράν»…

(γ) Στις 22 Δεκεμβρίου στην Ιερουσαλήμ πραγματοποιήθηκε η 10η Τριμερής Ισραήλ, Ελλάδος, Κύπρου, πρωτίστως για τα ζητήματα της κοινής Ασφάλειας και της Ενέργειας, με σαφές το μήνυμα Αποτροπής που διατύπωσε ο οικοδεσπότης πρωθυπουργός του Ισραήλ προς τον… ονειρευόμενο να «επαναφέρει την αυτοκρατορία» (σ.σ. των Οθωμανών του, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν) «να το βγάλει απ’ το μυαλό του. Δεν θα συμβεί. Είμαστε αποφασισμένοι να υπερασπιστούμε τους εαυτούς μας».

Λήγοντος του 2025 και αφήνοντας κατά μέρος τις μικροπρέπειες του παρακμάζοντος κομματικού μας …συντρεχούμενου, τα αυτομαστιγώματα και τις μεμψιμοιρίες των αδιόρθωτων εισέτι Ηττημένων Μυαλών μας, χρήσιμο είναι να προσμετρήσουμε όσα έχουν επιτευχθεί και δρομολογούνται.

– Η ορθή και με δεξιοτεχνία επωφελής αξιοποίησή τους, ενδυναμώνει σε σημαντικό βαθμό τους Συντελεστές Ισχύος του Ελληνισμού, αμφοτέρων των κρατών Ελλάδος – Κύπρου. Αποτρέποντας, με εμφανώς πειστικότερο τρόπο, την τουρκική νεο-οθωμανική απειλή.

– Μέσα στο πλέγμα της ραγδαίας αναδιαμόρφωσης των Συσχετισμών Ισχύος των Δρώντων στην και αιματηρά ρέουσα συγκυρία της περιοχής μας, εντός τού άκρως επισφαλούς παγκόσμιου σκηνικού, το οποίο τρία τώρα χρόνια μοιάζει να κυοφορεί «προεόρτια» παγκόσμιου πολέμου, οι δύο κρατικές υποστάσεις του Ελληνισμού δείχνονται πρόθυμες και αποφασιστικές να επιδιώκουν τη σύναψη διμερών, τριμερών, τριών συν μίας, διακρατικών κοκ συνεργασιών και συνασπισμών, ικανών να αποτελέσουν ισχυρότερο τείχος Αποτροπής του πολέμου, ασπίδα αποτελεσματικής προάσπισης της Ασφάλειας, της Ελευθερίας και της Ειρήνης στην επικίνδυνα διακυβευόμενη περιοχή μας.

– Τόσην και τέτοια, ορατή ενώπιον πάντων και πασών, μετρήσιμη Ισχύ Αποτροπής, ώστε να γνωρίζει εκ των προτέρων ο όποιος διανοηθεί «ν’ ανοίξει την πόρτα του φρενοκομείου» για να… φτάσει ως «τα σύνορα της καρδιάς του», ότι, θα σπάσει τα μούτρα του. Και ότι θα υποστούν συντριπτική ήττα οι επεκτατικές του δυνάμεις.

Ο Συνασπισμός Ελλάδος – Κύπρου – Ισραήλ, η στρατηγική σχέση των «Τριών συν Μίας» με τις ΗΠΑ, οι αναπτυσσόμενες «εν ομοχειρία» συνεργασίες με την Αίγυπτο, τον Λίβανο, τη Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Ιορδανία, την Ινδία, οι στρατηγικές εταιρικές εκατέρωθεν σχέσεις Κύπρου και Ελλάδος με τη Γαλλία, ο ρόλος αμφοτέρων των κρατών μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αποτελούν το ασφαλέστερο επίτευγμα, ελπιδοφόρας και αποτελεσματικότερης αντιμετώπισης των απειλών που εγκυμονούν οι τρέχουσες παγκοσμίως περιστάσεις στην ευρύτερη γειτονιά μας.

Με ικανά στο να στρατηγούν μυαλά, αυτά τα επιτεύγματα μπορούν να αποδώσουν την απαραίτητη διπλωματική δεξιοτεχνία, ούτως ώστε:

– Να απεγκλωβιστούν επιτέλους και οι εξ Αθηνών και εκ Λευκωσίας χειρισμοί του τουρκικού προβλήματος που υποφέρει μισό και πλέον αιώνα (ονόματι «Κυπριακό Πρόβλημα») η Κύπρος, δέσμια της ήττας του 1974 και δέσμια των έκτοτε ηττημένων υποχωρήσεων του Ελληνισμού στις μεθοδεύσεις της Τουρκίας για μετατροπή της δήθεν «εκλιπούσας» Κυπριακής Δημοκρατίας σε «διζωνικό – δικρατικό – δύο ισοτίμων πολιτικής ισότητας συνιστώντων καθεστώτων», τουρκικό εντέλει προτεκτοράτο.

– Η αναδιάταξη των συσχετισμών Ισχύος στις σημερινές περιστάσεις, με την προφανή ενδυνάμωση Ελλάδος – Κύπρου στην περιοχή και διεθνώς, προσφέρουν το βάθρο για την αποτελεσματικότερη διεκδίκηση της Απελευθέρωσης των σκλαβωμένων από τον Αττίλα ’74 βορείων εδαφών της Κυπριακής Δημοκρατίας και την απαλλαγή της Κύπρου από την τουρκική κατοχή, για να προκόψει κατά πάντα χρόνο, καθ’ όλα τα εδάφη της και εφ’ ολοκλήρου του νόμιμου πληθυσμού της, το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Και μέχρι να επιτευχθεί αυτός ο μείζων στόχος, εξασφαλίζουν το απόρθητο της Αντίστασης του Ελληνισμού απέναντι στην τουρκική απειλή και τις παλαιόθεν αποικιοκρατικής βρετανικής πατρότητας δολιότητες.

..Αναμένοντας στις θάλασσές μας την έλευση του «Κίμωνα F-601», την πρώτης από τις τέσσερις πανίσχυρες φρεγάτες Μπελαρά, αξίζει να αναψηλαφίσουμε από την ιστορία μας την Παρασκευή 1η Σεπτεμβρίου 1911. Εκείνη την ημέρα η μικρή Ελλαδίτσα «της Μελούνας» με τα σύνορά της από το 1897 στην Θεσσαλία, μετά την αναίμακτη Επανάσταση στο Γουδή του 1909 και με πρωθυπουργό τον εκ Κρήτης επαναστάτη Ελευθέριο Βενιζέλο, παραμονές των Βαλκανικών Απελευθερωτικών Πολέμων 1912-13 και του Α΄ Παγκ. Πολέμου 1914-18, υποδεχόταν στα νερά του Φαλήρου το υπερσύγχρονο τότε θωρακισμένο θωρηκτό «Γ. ΑΒΕΡΩΦ». Το οποίο κατέστησε το ελλα-δικό μας Πολεμικό Ναυτικό, με επικεφαλής κυβερνήτη τον Υδραίο ναύαρχο Παύλο Κουντουριώτη, την υπερδύναμη στο Αιγαίο. Συμβάλλοντας καθοριστικά στον αγώνα σύσσωμου του έθνους (ελλαδικού και εξω-ελλαδικού), σε συμμαχία με τους βαλκάνιους γείτονες, στην ήττα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.

Με την μνήμη εκείνων των ιστορικών επιτευγμάτων του Ελληνισμού και μετρώντας το σημερινό «ταμείο» που έχουν επιτύχει ως τώρα Ελλάς και Κύπρος στις περιστάσεις των τωρινών συσχετισμών Ισχύος, δικαίωμα έχουμε υποδεχόμενοι το 2026 οι Έλληνες, στην ανάκτηση της αναγκαίας αυτοπεποίθησης για τις μέρες που ακολουθούν.

– Έχοντας πάντα κατά νουν, πρωτίστως και διαρκώς και πάνω απ’ όλα, νυχθημερόν, το ύψιστο καθήκον της αυτοπροστασίας μας απ’ τον χειρότερο «πατρογονικά» εαυτό μας. Τις Διχόνοιες, τον Διχασμό και την «προγονική» μας Εμφύλια πανούκλα.

– Κι επειδή είναι σήμερα και μέρες γιορτών, η στήλη προτείνει στις και στους αναγνώστες της ένα πολύ σημαντικό κατά τη γνώμη μας, για μελέτη, βιβλίο. Το έγραψε προ διετίας ένας φίλτατος παλαιόθεν και ακούραστος εξιχνιαστής των ιστορικών μας παθημάτων, ο Γιώργος ο Καραμπελιάς. Τίτλος του βιβλίου «1909 – 1922 Επανάσταση και Αντεπανάσταση στην Ελλάδα», από τις Εναλλακτικές Εκδόσεις. Καλό διάβασμα, Καλόν Νέον Έτος και Καλή Λευτεριά.

Χρόνια πολλά.

Λάζ.Α. Μαύρος.

Πρώτη δημοσίευση Σημερινή Κύπρου

