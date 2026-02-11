Η συνάντηση εστιάζει στο ερώτημα πώς η Ιστορία μπορεί να γίνει προσιτή και κατανοητή στο ευρύ κοινό. Ποικίλες δράσεις, όπως συζητήσεις και ανοικτά μαθήματα Ιστορίας, ταινίες και ιστορικά ντοκιμαντέρ, εκθέσεις, ψηφιακά παιχνίδια και εφαρμογές, εκλαϊκευτικές εκδόσεις, συνθέτουν σήμερα ένα πολυδιάστατο πεδίο μέσα από το οποίο διαμορφώνεται η σχέση μας με το παρελθόν. Στοχεύοντας στην ενίσχυση του ιστορικού εγγραμματισμού του γενικού κοινού, η συνάντηση θα παρουσιάσει εναλλακτικούς τρόπους διάχυσης της Ιστορίας, οι οποίοι μπορούν να συμβάλουν στον εμπλουτισμό της ιστορικής κουλτούρας.

Αναλυτικότερα, το πρόγραμμα της πρώτης συνάντησης:

17:30 Αιμιλία Σαλβάνου, Διδάσκουσα Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Από τα ακαδημαϊκά έδρανα στην ποπ κουλτούρα: Πώς η ιστορική κουλτούρα μάς

βοηθά να σκεφτούμε το παρελθόν αλλιώς

17:45 Παναγιώτης Σαβοριανάκης, Σύμβουλος Εκπαίδευσης Φιλολόγων,

Η ιστορική αφήγηση στην εκπαίδευση. Η αντίληψη για το παρελθόν και η βιωμένη σχολική εμπειρία

18:00 Άννα Ενεπεκίδου, Μουσειολόγος-Επιμελήτρια εκθέσεων, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Υπηρεσιών, Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία, Διαδρομές ιστορικής σκέψης στις αφηγηματικές εκθέσεις του Ιδρύματος της Βουλής των Ελλήνων

18:15 Ηλίας Στουραΐτης, εκπαιδευτικός, μεταδιδακτορικός ερευνητής ΔΠΘ, Οι αλγοριθμικές αφηγήσεις των ψηφιακών παιχνιδιών: μια νέα πρόκληση για την έρευνα και την εκπαίδευση

19:00 Στάθης Παυλόπουλος, Διδάσκων Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Επιστημών ΕΚΠΑ-Συντονιστής Προγραμματισμού & Επιστημονικών Δράσεων ΑΣΚΙ, Αφηγήσεις ιστορίας και μνήμης μέσα από ψηφιακά αποθετήρια και διαδραστικές εφαρμογές

19:15 Ερωτήσεις-συζήτηση

Η συμμετοχή είναι δωρεάν.

Απαραίτητη η κράτηση θέσης στο τηλ. 210 3418051, Δευτ.-Παρ. 10:00-17:00

Ιστορικό Αρχείο

Δωρίδος 2 & Λ. Ειρήνης 14, 17778, Ταύρος

Τ.: 210 3418051 | www.piop.gr