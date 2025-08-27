Η έκθεση φωτογραφίας του Γιάννη Γιαννάτου «Άγιον Όρος – Πέρα από το Ορατό», που παρουσιάστηκε την άνοιξη στο Ζάππειο, μεταφέρεται στη Θεσσαλονίκη, στις 27 Σεπτεμβρίου στην αίθουσα εκθέσεων του υπουργείου Μακεδονίας Θράκης και στο Στρασβούργο στις 29 Σεπτεμβρίου, στο Συμβούλιο της Ευρώπης, σε διοργάνωση της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπαιδίου και με την υποστήριξη και χορηγία του Ιδρύματος Αιγέας.

Φωτογραφίες Γιάννης Γιαννάτος

Η έκθεση παρουσιάζει το φωτογραφικό οδοιπορικό του Γιάννη Γιαννάτου στο Άγιον Όρος, που διήρκεσε δύο χρόνια και αποτυπώθηκε σε 23.000 φωτογραφίες, όλες δωρεά από τον φωτογράφο στη Μονή Βατοπαιδίου, ως πολιτιστική παρακαταθήκη για τις επόμενες γενεές.

Φωτογραφίες Γιάννης Γιαννάτος

Μέσα από ασπρόμαυρες εικόνες υψηλής αισθητικής, αποτυπώνονται η καθημερινότητα, τα διακονήματα, η λειτουργική ζωή και το πνευματικό βάθος της μοναστικής πολιτείας.

Όπως τονίζει ο Γιάννης Γιαννάτος -ο οποίος είχε εκτός των άλλων, την ευκαιρία να εξετάσει το αρχείο όλων των σπουδαίων φωτογράφων του Αγίου Όρους από το 1850 μέχρι σήμερα, όπως συντηρείται από το μουσείο της Μονής Σίμωνος Πέτρας-, «Με σεβασμό και αγάπη, αυτές οι εικόνες αφηγούνται την ιστορία, τη ζωή και την πνευματικότητα ενός τόπου απαράμιλλου στην ιστορία της ανθρωπότητας».