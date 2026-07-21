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Μετά την πρεμιέρα της στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου στις 17 και 18 Ιουλίου, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, η παραγωγή του Εθνικού Θεάτρου «Άλκηστις» του Ευριπίδη, σε σκηνοθεσία Δημήτρη Καραντζά, ταξιδεύει στην Ελλάδα και την Κύπρο.

Πρώτος σταθμός της περιοδείας είναι το Θέατρο Βράχων «Μελίνα Μερκούρη» στις 23 Ιουλίου. Ακολουθούν το Αρχαίο Θέατρο Δωδώνης (29 Ιουλίου), το Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων στην Καβάλα (1 Αυγούστου), το Αρχαίο Θέατρο Κουρίου στην Κύπρο (7 & 8 Αυγούστου) και το Αρχαίο Θέατρο Δίου στην Κατερίνη (22 Αυγούστου).

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Πρόκειται για μια «σύγχρονη παραβολή με έντονο πολιτικό πρόσημο. Ένα έργο διφυές. Μια διαρκής αιώρηση ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο». Ο Άδμητος θα σωθεί από τον θάνατο, μόνο εάν κάποιος άλλος δεχτεί να πεθάνει στη θέση του. Η Άλκηστις, η σύζυγός του, προσφέρει τον εαυτό της ως «αντάλλαγμα». Η θυσία της εκτυλίσσεται δημόσια, μπροστά στα μάτια των πολιτών, ως μια προδιαγεγραμμένη δολοφονία.

Η Άλκηστις ενορχηστρώνεται από τον Δημήτρη Καραντζά ως σκηνικό πείραμα, όπου η μουσική, ο ήχος, η κίνηση και η ακροβασία του θεατρικού ύφους συμπλέκονται οργανικά, δημιουργώντας έναν κόσμο ρευστό, οριακό, διαρκώς μεταβαλλόμενο. Ο σκηνικός χώρος μετατρέπεται σε σκοτεινό πεδίο του υποσυνειδήτου -όπου τα πάντα παραπαίουν, προσπαθώντας να αποφύγουν την πτώση-, σε λαιμητόμο για την Άλκηστη και τελικά σε μουσικό όργανο πένθους.

Ταυτότητα παράστασης

Απόδοση – Σκηνοθεσία: Δημήτρης Καραντζάς

Σύμβουλος δραματουργίας: Γκέλυ Καλαμπάκα

Σκηνικά: Κωνσταντίνος Σκουρλέτης

Κοστούμια: Ιωάννα Τσάμη

Μουσική – Ηχητικές κατασκευές: Παναγιώτης Μανουηλίδης

Κίνηση: Τάσος Καραχάλιος

Φωτισμοί: Ελίζα Αλεξανδροπούλου

Ηχητικός σχεδιασμός: Άγγελος Κονταξής

Μουσική διδασκαλία: Μελίνα Παιονίδου

Δραματολόγος παράστασης: Έρι Κύργια

Βοηθός σκηνοθέτη: Κωνσταντίνα Κάλτσιου

Παίζουν (αλφαβητικά): Κωνσταντίνος Αβαρικιώτης Φέρης, Δήμητρα Βλαγκοπούλου Υπηρέτρια, Γιώργος Ζυγούρης Ηρακλής, Ηρώ Μπέζου Άλκηστις, Γιάννης Νιάρρος Άδμητος, Κώστας Νικούλι Απόλλων, Αινείας Τσαμάτης Υπηρέτης, Θεοδώρα Τζήμου Θάνατος.

Χορός (αλφαβητικά): Αντώνης Αντωνόπουλος, Ελισσαίος Βλάχος, Δημήτρης Καυκάς, Γιώτα Κουϊτζόγλου, Κατερίνα Λάττα, Ιωάννης Μπάστας, Μαρία Μοσχούρη, Άγγελος–Προκόπης Νεράντζης, Γιώργος Σκαρλάτος.