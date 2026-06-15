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Δύο από τις πιο σημαντικές και αγαπημένες φωνές της σύγχρονης ελληνικής μουσικής, η Άλκηστις Πρωτοψάλτη και ο Νίκος Πορτοκάλογλου, συναντώνται πρώτη φορά επί σκηνής και ενώνουν δυνάμεις σε μία μεγάλη θερινή περιοδεία.

Η πρώτη συναυλία τους στην Ελλάδα -μετά την Κύπρο, από την οποία ξεκίνησαν- δίνεται σήμερα, Δευτέρα 15 Ιουνίου, στο Θέατρο Βράχων και είναι sold out.

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Ακολουθούν σε πρώτη φάση η Θεσσαλονίκη (17 Ιουνίου), τα Ιωάννινα (18 Ιουνίου) και το Κιάτο Κορινθίας, όπου το Σάββατο 20 Ιουνίου, θα εμφανιστούν με την ευκαιρία των εγκαινίων του Κέντρου Πολιτισμού «Γιάννης Σπανός», στην γενέτειρα του αείμνηστου συνθέτη.

Η συνάντηση Πρωτοψάλτη – Πορτοκάλογλου βασίζεται στην ένωση δύο μουσικών κόσμων που παρότι διαφορετικοί, μοιράζονται κοινές αξίες: τον σεβασμό στο τραγούδι, την ανάγκη ουσιαστικής επικοινωνίας και την αγάπη για τις ζωντανές παραστάσεις.

Το πρόγραμμα, πέραν των μεγάλων προσωπικών επιτυχιών τους, περιλαμβάνει διασκευές και νέες ερμηνείες.

Μουσικοί

Θωμάς Κοντογεώργης – ενορχηστρώσεις, πιάνο

Σάκης Αζάς – κιθάρα

Τάκης Βασιλείου – κρουστά

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος – τρομπόνι

Αλέξανδρος Ζουγανέλης – σαξόφωνο, φλάουτο, φωνητικά,

Μάριος Λαζ Ιωαννίδης – μπάσο, φωνητικά

Ηλίας Λαμπρόπουλος – βιολί, τρομπέτα, γκάιντα, φωνητικά

Κώστας Μυλωνάς – drums