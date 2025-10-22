Τρεις ημέρες μετά την κλοπή βασιλικών κοσμημάτων αξίας 88 εκατομμυρίων ευρώ, το πιο επισκέψιμο μουσείο του κόσμου, το Λούβρο, άνοιξε ξανά τις πύλες του στο κοινό την Τετάρτη (22/10).

Το μουσείο επαναλειτουργεί και είναι ξανά επίσκέψιμο, λίγα 24ωρα αφότου θρασύτατοι κλέφτες απέσπασαν ιστορικά βασιλικά κοσμήματα ανεκτίμητης αξίας από τη Galerie d’Apollon. Η κινηματογραφική ληστεία, που σημειώθηκε την Κυριακή μέσα σε μόλις επτά λεπτά, έχει προκαλέσει σοκ στη Γαλλία και σε ολόκληρο τον κόσμο.

Εικόνες του Reuters έδειχναν σήμερα το πρωί επισκέπτες να περνούν ξανά τις πύλες του μουσείου, σε ένα κλίμα συγκρατημένης ανακούφισης αλλά και ανησυχίας. Σύμφωνα με ανακοίνωση της διοίκησης του εμβληματικού μουσείου, «ορισμένες αίθουσες παραμένουν προσωρινά μη προσβάσιμες», χωρίς να διευκρινίζεται ποιες ακριβώς.

Η διευθύντρια λογοδοτεί στη Γερουσία

Η διευθύντρια του Λούβρου, Λοράνς ντε Καρ αναμένεται να εμφανιστεί το απόγευμα της Τετάρτης ενώπιον της επιτροπής πολιτισμού της γαλλικής Γερουσίας. Η ακρόαση έρχεται εν μέσω αυξανόμενης πολιτικής πίεσης και ερωτημάτων σχετικά με το εάν είχαν ληφθεί επαρκή μέτρα ασφαλείας στο πιο διάσημο μουσείο του κόσμου.

🔴 ALERTE INFO

Le Louvre a rouvert ses portes ce mercredi, trois jours après le cambriolage du muséehttps://t.co/8I28QH29Yp pic.twitter.com/WzE2WBt3J2 — BFMTV (@BFMTV) October 22, 2025

Η Ντε Καρ, που ανέλαβε τη διεύθυνση του Λούβρου το 2021, δεν έχει προβεί σε καμία δημόσια δήλωση από το πρωί της Κυριακής, όταν τέσσερις δράστες φέρεται να εισέβαλαν στο μουσείο χρησιμοποιώντας ένα φορτηγό με επεκτεινόμενη σκάλα. Με τη βοήθεια κοπτικού εξοπλισμού παραβίασαν παράθυρο της Galerie d’Apollon και έσπασαν τις προθήκες που φυλούσαν τα κοσμήματα του γαλλικού Στέμματος, κειμήλια ανεκτίμητης ιστορικής αξίας, του 19ου αιώνα.

Γιατί οι Αρχές «ζουμάρουν» στην Αμβέρσα

«Καρτέρι» στα σύνορα με το Βέλγιο έχει στήσει η γαλλική αστυνομία. Σύμφωνα με τη βελγική εφημερίδα «Brussels Times», η γαλλική αστυνομία δίνει ιδιαίτερη προσοχή στα σύνορα με το Βέλγιο, καθώς υπάρχει ο φόβος ότι οι ληστές του Λούβρου θα προσπαθήσουν να πουλήσουν τα κλοπιμαία τους στην Αμβέρσα.

Άλλωστε, η Αμβέρσα είναι η παγκόσμια πρωτεύουσα των διαμαντιών. Σύμφωνα με το Diamond Investment Office, το 50% των επεξεργασμένων διαμαντιών και το 80% των ακατέργαστων διαμαντιών στον κόσμο πωλούνται στην πόλη αυτή.

Οι εγκληματίες που επιθυμούν να πουλήσουν κλεμμένα κοσμήματα συχνά κατευθύνονται προς το βελγικό λιμάνι, ελπίζοντας να βρουν αγοραστή ή κάποιον με την απαραίτητη εμπειρία για να τα διαλύσει ή να τα λιώσει.

Το 2016, μια συμμορία έκλεψε κοσμήματα αξίας 10 εκατομμυρίων δολαρίων (περίπου 8,6 εκατομμύρια ευρώ) που ανήκαν στην αμερικανίδα σταρ των ριάλιτι σόου Kim Kardashian από ένα πολυτελές διαμέρισμα στο Παρίσι. Μετά τη ληστεία, η συμμορία φέρεται να κατέφυγε στην Αμβέρσα, όπου τα κοσμήματα υποτίθεται ότι διαλύθηκαν και πωλήθηκαν.

Ο πρώην ντετέκτιβ έργων τέχνης Janpiet Callens δήλωσε στην εφημερίδα Het Laatse Nieuws ότι τα κοσμήματα του Λούβρου ήταν «ανεκτίμητα και μη πωλήσιμα» και είπε ότι περίμενε να διαλυθούν.

«Αυτά τα κοσμήματα είναι σχολαστικά καταγεγραμμένα. Οι φωτογραφίες θα σταλούν σε ειδικά μητρώα και σε όλες τις διεθνείς αστυνομικές δυνάμεις. Πιθανότατα, αυτά τα κομμάτια θα διαλυθούν», είπε.

«Με άλλα λόγια: αυτά τα ανεκτίμητα κοσμήματα θα λιώσουν και θα πωληθούν για ένα κλάσμα της πραγματικής τους αξίας. Οι πέτρες θα υποστούν επεξεργασία. Πιθανότατα δεν θα ξαναδούμε ποτέ αυτά τα έργα τέχνης».

