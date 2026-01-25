Οι Arctic Monkeys κυκλοφόρησαν το «Opening Night», το πρώτο τους νέο τραγούδι μετά το άλμπουμ «The Car» του 2022, με όλα τα έσοδα να διατίθενται για την ενίσχυση της φιλανθρωπικής οργάνωσης War Child, σύμφωνα με δημοσίευμα του Guardian.

Το “Opening Night” περιλαμβάνεται στη μουσική συλλογή HELP(2), τη συνέχεια του εμβληματικού άλμπουμ «Help» του 1995, για το οποίο είχαν συνεργαστεί κορυφαία ονόματα της μουσικής σκηνής και είχε συγκεντρώσει 1,2 εκατομμύρια λίρες (1,3 εκατομμύρια ευρώ περίπου) για παιδιά που έχουν βιώσει τις συνέπειες πολεμικών συγκρούσεων. Στο αρχικό εγχείρημα είχαν συμμετάσχει καλλιτέχνες όπως οι Radiohead, Blur, Σινέντ Ο’ Κόνορ και οι Smokin’ Mojo Filters, αλλά και οι Πολ ΜακΚάρτνεϊ, Νόελ Γκάλαχερ και Πολ Γουέλερ.

Advertisement

Advertisement

Η νέα συλλογή είναι εξίσου εντυπωσιακή σε συμμετοχές, καθώς εκτός από καλλιτέχνες που είχαν λάβει μέρος και στο άλμπουμ του 1995, συμμετέχουν και θρυλικά ονόματα όπως οι Pulp, Beck και Depeche Mode. Παράλληλα, δίνουν το παρών και επιτυχημένοι νεότεροι καλλιτέχνες, μεταξύ των οποίων οι Ολίβια Ροντρίγκο, Κάμερον Γουίντερ, Wet Leg και Sampha.

Από πλευρά τους, οι Arctic Monkeys, επεσήμαναν σε δήλωση τους: «Είμαστε περήφανοι που στηρίζουμε το ανεκτίμητο έργο της War Child και ελπίζουμε ότι αυτός ο δίσκος θα έχει ένα θετικό αντίκτυπο στη ζωή παιδιών που πλήττονται από τον πόλεμο».

Όπως αναφέρεται και στο σχετικό δημοσίευμα του Variety, το HELP(2) έγινε σε παραγωγή του βραβευμένου με Grammy Τζέιμς Φορντ και ηχογραφήθηκε μέσα σε μία εβδομάδα, τον Νοέμβριο του 2025, στα ιστορικά Abbey Road Studios του Λονδίνου.

Η κεντρική ιδέα του εγχειρήματος ήταν το «By Children, for Children» (Από τα παιδιά για τα παιδιά), και γι’ αυτό η ομάδα παραγωγής παρέδωσε τις κάμερες στα ίδια τα παιδιά, ώστε όλο το πρότζεκτ να παρουσιαστεί μέσα από τη δική τους ματιά, υπενθυμίζοντας τον βασικό λόγο του εγχειρήματος.

Παράλληλα, η ομάδα του Τζόναθαν Γκλέιζερ, καλλιτεχνικού διευθυντή του πρότζεκτ, συνεργάστηκε με τοπικούς συνεργάτες και κινηματογραφιστές στην Ουκρανία, τη Γάζα, την Υεμένη και το Σουδάν, συλλέγοντας υλικό που γυρίστηκε από παιδιά μέσα στις ίδιες τις εμπόλεμες ζώνες. Το αποτέλεσμα είναι ένα εξαιρετικά δυναμικό και συγκινητικό έργο, το οποίο συνδέει άμεσα το άλμπουμ με τα παιδιά που η ίδια η μουσική προσπαθεί να στηρίξει.

Το άλμπουμ «HELP(2)» πρόκειται να κυκλοφορήσει στις 6 Μαρτίου.

Με πληροφορίες από The Guardian, Variety