Η Σκάρλετ Γιόχανσον εντάχθηκε στην λίστα με τις 700 διασημότητες του Χόλιγουντ, που απαιτούν από τις τεχνολογικές εταιρείες να σταματήσουν να «κλέβουν» το προστατευμένο με πνευματικά δικαιώματα καλλιτεχνικό τους έργο για την εκπαίδευση των μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Deadline, τόσο η Γιόχανσον, όσο και οι Κέιτ Μπλάνσετ και Τζόζεφ Γκόρντον-Λέβιτ, στηρίζουν την πρωτουβουλία «Stealing Isn’t Innovation», (Η κλοπή δεν είναι καινοτομία) της Human Artistry Campaign.

Οι υποστηρικτές κατηγορούν εταιρείες τεχνολογίας για «κλοπή» και ζητούν από αυτές να προχωρούν σε συνεργασίες με γνώμονα την ηθική όταν επιχειρούν να αποκτήσουν πρόσβαση σε καλλιτεχνικές δημιουργίες. Αξίζει να σημειωθεί ότι πρόκειται για μια από τις πιο συντονισμένες αντιδράσεις της κοινότητας του Χόλιγουντ απέναντι στην νέα πραγματικότητα της τεχνητής νοημοσύνης.

Στην επίσημη ιστοσελίδα της πρωτοβουλίας, υπάρχει αναρτημένη η πλήρης λίστα των υπογραφόντων συνοδευόμενη από την εξής δήλωση: «Η δημιουργική κοινότητα της Αμερικής αποτελεί πρότυπο για τον υπόλοιπο κόσμο και συμβάλλει στη δημιουργία θέσεων εργασίας, στην οικονομική ανάπτυξη και στις εξαγωγές. Αντί όμως να προστατεύεται και να γίνεται σεβαστός αυτός ο πολύτιμος πόρος, μερικές από τις μεγαλύτερες τεχνολογικές εταιρείες, πολλές υποστηριζόμενες από ιδιωτικά κεφάλαια και άλλους χρηματοδότες, χρησιμοποιούν το έργο των Αμερικανών δημιουργών για να αναπτύξουν πλατφόρμες AI χωρίς εξουσιοδότηση και χωρίς σεβασμό στους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας».

Από την άλλη, ορισμένες εταιρείες AI έχουν ακολουθήσει με υπευθυνότητα τη διαδικασία για την απόκτηση του περιεχομένου και των υλικών που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν. Κλείνοντας η δήλωση, επισημαίνει: «Είναι δυνατόν να τα έχουμε όλα: προηγμένη, ταχύτατα αναπτυσσόμενη AI και ταυτόχρονα σεβασμό στα δικαιώματα των δημιουργών»

Η στήριξη της Γιόχανσον είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς η ηθοποιός έχει προηγουμένως εκφράσει τη διαφωνία της για την «κακή χρήση» της τεχνητής νοημοσύνης, όταν είχε απειλήσει με νομικές ενέργειες την OpenAI το 2024 σχετικά με έναν φωνητικό βοηθό ChatGPT που μιμούταν τη φωνή της.

Με πληροφορίες από Deadline, Variety