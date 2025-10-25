Ο Χρήστος Θηβαίος ήταν μεταξύ των πρώτων που έφτασαν στο παρεκκλήσι της Μητρόπολης για να αποχαιρετήσει τον σπουδαίο μουσικό και τραγουδοποιό, Διονύση Σαββόπουλο.

«Χάσαμε όλοι τον παππού μας που μας έλεγε παραμύθια», δήλωσε ο Χρήστος Θηβαίος στο ΕΡΤnews. «Έχουμε μιλήσει όλοι, όλος ο κόσμος μιλάει με τα πιο σπουδαία λόγια για αυτόν τον υπέροχο Έλληνα. Πραγματικά, έφυγε το πρωτότυπο και μείναμε τα αντίγραφα».

«Και θέλω να πω το εξής», συνέχισε ο μουσικός. «Χθες πήγα να ψωνίσω στο σούπερ μάρκετ και ο κόσμος ερχόταν να με συλληπηθεί, σαν να υπήρξε μία απώλεια ενός ευρύτερου κοινωνικού κύκλου, όπως είναι αυτός των τραγουδοποιών, των καλλιτεχνών, του δικού μας. Αυτή είναι μία πρώτη ανάγνωση. Εγώ θέλω να πω το εξής. Το ξανασκέφτηκα και νομίζω ότι ο κόσμος συλλυπάται ο ένας τον άλλον γιατί έρχονται γιορτές, έρχονται Χριστούγεννα και πραγματικά χάσαμε όλοι τον παππού μας που μας έλεγε παραμύθια».