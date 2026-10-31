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Ο τραγουδιστής των Deep Purple, Ίαν Γκίλαν, εισήχθη στο νοσοκομείο μετά από ένα ιατρικό πρόβλημα, με το συγκρότημα να αποκαλύπτει ότι ακυρώνει τις δύο επόμενες συναυλίες της περιοδείας του.

Νοσηλεύεται ο τραγουδιστής των Deep Purple, Ίαν Γκίλαν

Η μπάντα ανακοίνωσε ότι μάλιστα νοσηλεύεται χωρίς όμως το συγκρότημα να δίνει περισσότερες λεπτομέρειες για την κατάσταση της υγείας του.

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“Με μεγάλη λύπη, οι Deep Purple ανακοινώνουν ότι δεν είναι σε θέση να πραγματοποιήσουν τις προγραμματισμένες εμφανίσεις τους απόψε στο QI Arena (Λειψία) και αύριο το βράδυ στο Sporthalle (Αμβούργο). Η εξέλιξη αυτή οφείλεται σε ένα επείγον ιατρικό περιστατικό που αφορά τον Ian Gillan, εξαιτίας του οποίου ο ίδιος νοσηλεύεται αυτή τη στιγμή.

Deep Purple regret to announce that tonight’s Leipzig and tomorrow’s Hamburg shows cannot go ahead due to a medical emergency involving Ian Gillan, who is currently hospitalised. We apologise to our fans. Both shows will be rescheduled and tickets remain valid. Deep Purple x https://t.co/XDPNYoBEc5 October 31, 2026

Αντιλαμβανόμαστε ότι η ανακοίνωση αυτή γίνεται με πολύ μικρή χρονική προειδοποίηση και συμμεριζόμαστε την απογοήτευση όλων των υπέροχων θαυμαστών μας για το γεγονός ότι δεν μπορούμε να εμφανιστούμε στη Λειψία και το Αμβούργο” τονίζεται στη σχετική ανακοίνωση.