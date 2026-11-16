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Με αφορμή τη Διεθνή Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών, το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς οργανώνει θεματική εσπερίδα την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου 2026, στο κτήριό του, στον Ταύρο. Μέσα από τον επιστημονικό και τον καλλιτεχνικό λόγο, η εσπερίδα προσεγγίζει ζητήματα έμφυλης βίας, κοινωνικών στερεοτύπων και προσωπικής ελευθερίας.

Η εκδήλωση θα ξεκινήσει στις 18:00 με την επιστημονική συνάντηση «Διά λόγους τιμής» στη νεότερη Ελλάδα, η οποία εστιάζει σε εξαναγκασμούς, εγκλήματα κατά της ζωής και διαφορετικές μορφές βίας κατά των γυναικών στην Ελλάδα του 19ου και του 20ού αιώνα. Οι εισηγήσεις, βασισμένες σε δικαστικά αρχεία, επίσημα έγγραφα, προσωπικές μαρτυρίες και τον Τύπο της εποχής, φωτίζουν κοινωνικές αντιλήψεις, αξίες και στερεότυπα σε διαφορετικά ιστορικά και κοινωνικά συμφραζόμενα.

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Στην επιστημονική συνάντηση θα μιλήσουν:

18:00 | Βάσω Σειρινίδου, καθηγήτρια Ιστορίας ΕΚΠΑ

Από τα μετόπισθεν: σεξουαλική βία και δικαιοσύνη στην επαναστατημένη Ελλάδα

18:15 | Έφη Αβδελά, ομότιμη καθηγήτρια Πανεπιστημίου Κρήτης

Εγκλήματα τιμής στην Ελλάδα του 20ού αιώνα

18:30 | Μάρθα Βασίλη, υποψήφια δρ, Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας Πανεπιστημίου Αιγαίου

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Χωρίς συναίνεση: βία και εξαναγκασμός σε υποθέσεις άμβλωσης και βρεφοκτονίας στην Ελλάδα, 1900-1950

19:00 | Βικτώρια Δελακοβία, υποψήφια δρ, Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας Πανεπιστημίου Αιγαίου

Συζυγοκτόνοι στα ποινικά δικαστήρια, 1950-1980

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19:15 | Ερωτήσεις – συζήτηση

Θα ακολουθήσει, στις 21:00, η θεατρική παράσταση «Γέρμα τώρα», μια σύγχρονη σκηνική προσέγγιση του εμβληματικού έργου του Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα. Η παράσταση φέρνει στο προσκήνιο ζητήματα ταυτότητας και κοινωνικών προσδοκιών, καθώς και τις συγκρούσεις που γεννιούνται ανάμεσα στις κοινωνικές επιταγές και τις προσωπικές επιλογές. Η Ζωή Ξανθοπούλου και ο Χρήστος Θάνος συνθέτουν μια παράσταση όπου ο θεατρικός λόγος συνομιλεί με τη μουσική, το ηχητικό τοπίο και στοιχεία performance, αναδεικνύοντας τη διαχρονική θεματική του έργου.

Συντελεστές

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Δραματουργία – Σκηνοθεσία: Ζωή Ξανθοπούλου

Μουσική: Χρήστος Θάνος

Ερμηνεία: Μαρία Χάνου, Χρήστος Θάνος, Ζωή Ξανθοπούλου

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Σκηνογραφική και ενδυματολογική επιμέλεια: Γιώργος Λιντζέρης

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Φωτισμοί: Κατερίνα Σαλταούρα

Επιμέλεια κίνησης: Μαρίζα Τσίγκα

Διάρκεια: 60 λεπτά

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Η συμμετοχή είναι δωρεάν, με απαραίτητη την κράτηση θέσης.

Για πληροφορίες και κρατήσεις, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Ιστορικό Αρχείο, στο τηλέφωνο 210 3418051 (Δευτ.-Παρ. 10:00-17:00).