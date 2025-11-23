«Μας δένει μια μακρά πορεία μέσα στο τραγούδι. Από το ’93, με αφετηρία το πάντα αγαπημένο και αλησμόνητο “Χάραμα”, έχουμε σταθεί πολλές φορές μαζί στη σκηνή κι εκεί γεννήθηκε μια βαθιά αλληλεπίδραση -ένα βλέμμα, μια νότα, μια κοινή αίσθηση για το τι σημαίνει να ζεις τη μουσική… […] Μας ενώνουν κοινές αγάπες για το τραγούδι που κουβαλά ιστορίες, για τις ρίζες που μας συγκινούν, για τη μουσική που κρατά ζωντανό ό,τι αγαπήσαμε. Η Δήμητρα έρχεται από τον κόσμο του Τσιτσάνη και του λαϊκού τραγουδιού, με εκείνη την ευγένεια και τη γνώση που κουβαλά όποιος έχει μελετήσει σε βάθος αυτή τη μουσική. Η Ελένη, από τον κόσμο της παράδοσης και του σμυρναίικου τραγουδιού, με ρίζες που ακουμπούν στη Μικρά Ασία, εκεί όπου πάλλεται η καρδιά του τραγουδιού από τον καημό και τη γλύκα».

Η Δήμητρα Γαλάνη συναντά ξανά την Ελένη Τσαλιγοπούλου, από την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου και κάθε Τετάρτη στη σκηνή του VOX, σε μια μουσική παράσταση γεμάτη από τη ζεστασιά και την οικειότητα των τραγουδιών που αγαπάμε.

Advertisement

Advertisement

Μαζί τους επί σκηνής, θα είναι ο Βασίλης Προδρόμου (φωνή-κιθάρα), αλλά και η Ορχήστρα Εστουδιαντίνα Νέας Ιωνίας Βόλου «με τους εξαιρετικούς σολίστες της, μια ορχήστρα που αγαπάμε πολύ και που φέτος κλείνει 30 χρόνια δημιουργικής παρουσίας υπό την διεύθυνση του Ανδρέα Κατσιγιάννη, έχοντας αφήσει το δικό της σημαντικό ίχνος στην ελληνική μουσική».

Μια μεγάλη μουσική παρέα, που «πειράζει» τρυφερά την παράδοση, αγκαλιάζει όλο το φάσμα του ελληνικού τραγουδιού ως το σήμερα και αφήνει χώρο για το απροσδόκητο και την έκπληξη.

Εστουδιαντίνα Νέας Ιωνίας

Φίλιππος Ρέτσιος, πιάνο

Γιώργος Μάτσικας, μπουζούκι

Κώστας Γεδίκης, μπουζούκι

Advertisement

Κώστας Κωνσταντίνου, μπάσο

Κυριάκος Γκουβέντας, βιολί

Δήμος Βουγιούκας, ακορντεόν

Advertisement

Αντώνης Καλιούρης, πνευστά

Ανδρέας Κατσιγιάννης, σαντούρι

Κώστας Μερετάκης, κρουστά

Advertisement

Παίζουν επίσης οι μουσικοί:

Σεραφείμ Γιαννακόπουλος: drums

Σπύρος Χατζηκωνσταντίνου: κιθάρα

Advertisement

Advertisement