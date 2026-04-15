Ο επικεφαλής του Royal Ballet and Opera του Λονδίνου ευχαρίστησε τον Τίμοθι Σαλαμέ, ο οποίος -άθελα του-, αύξησε τις πωλήσεις εισιτηρίων του οργανισμού, έπειτα από τις αμφιλεγόμενες δηλώσεις του σχετικά με τα συγκεκριμένα είδη τέχνης.

Σε συνέντευξη που έδωσε στους Times, ο Άλεξ Μπιρντ, αναφέρθηκε στο σχόλιο του ηθοποιού -«πλέον κανείς δεν ενδιαφέρεται για το μπαλέτο ή την όπερα»-, επισημαίνοντας ότι το κοινό ανταποκρίθηκε εξαιρετικά θετικά μετά από αυτό.

«Θεώρησα σημαντικό να μην απαντήσουμε στον Σαλαμέ με έναν υπεροπτικό ή ελιτίστικο τρόπο», ανέφερε ο Μπιρντ. «Απλώς είπαμε: ”Έλα να δεις τι κάνουμε εδώ, φίλε”. Για παράδειγμα, το μεγαλύτερο ποσοστό του κοινού μας, ηλικιακά, είναι άνθρωποι από 20 έως 30 ετών. Και ξέρεις κάτι; Η ανάρτησή μας συγκέντρωσε δυόμισι εκατομμύρια αλληλεπιδράσεις και μισό εκατομμύριο κοινοποιήσεις μόνο στο Instagram. Και οι πωλήσεις των εισιτηρίων μας αυξήθηκαν άμεσα. Οπότε, ευχαριστούμε, Τίμι!»

Υπενθυμίζεται ότι ο Σαλαμέ είχε βρεθεί σε μία ζωντανή συζήτηση με τον ηθοποιό Μάθιου ΜακΚόναχι για το περιοδικό Variety, όπου και έκανε το επίμαχο σχόλιο με αφορμή μία ερώτηση του δεύτερου σχετικά με τον κινηματογράφο και κατά πόσο έχουν διαφοροποιηθεί τα δεδόμενα σήμερα εξαιτίας των γρήγορων ρυθμών ζωής και της ανεξάντλητης ροής πληροφοριών.

Στη συνέχεια, ακολούθησε ένα εκτεταμένο κύμα αντιδράσεων από τις Ηνωμένες Πολιτείες μέχρι και σε κάθε άκρη της Ευρώπης, με καλλιτέχνες του μπαλέτου και της όπερας να δείχνουν στον 29χρονο ηθοποιό τι πραγματικά ισχύει. Ακόμη και η Εθνική Λυρική Σκηνή έδωσε τη δική της απάντηση, με ένα απολαυστικό βίντεο που δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Παράλληλα, ο Μπιρντ υπερασπίστηκε την πρόσφατη απόφαση της RBO για την εφαρμογή δυναμικής τιμολόγησης. Όπως εξήγησε, «δεν αλλάζουμε καθόλου τις τιμές κατά τη διάρκεια της περιόδου προτεραιότητας στις κρατήσεις ούτε τις πρώτες εβδομάδες της γενικής διάθεσης. Όλες οι χαμηλότερες κατηγορίες τιμών παραμένουν σταθερές».

«Επιπλέον, υπάρχει ανώτατο όριο στο πόσο μπορούν να αυξηθούν τα πιο ακριβά εισιτήρια. Απέχει πολύ από αυτό που θα μπορούσε κανείς να αποκαλέσει την πλήρη “εμπειρία Oasis”», κάνοντας μία έμμεση αναφορά στις εξωφρενικές τιμές των εισιτηρίων για τις συναυλίες επανένωσης του βρετανικού συγκροτήματος, οι οποίες είχαν προκαλέσει έντονες αντιδράσεις.

Με πληροφορίες από BBC