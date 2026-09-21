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Τη σκηνοθεσία της παράστασης υπογράφει ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης, ενώ ο Ιεροκλής Μιχαηλίδης αναλαμβάνει τον ρόλο του Ηρακλή Πουαρό σε μια πλειάδα γνωστών ηθοποιών.

Η Ελλάδα αποτελεί την πρώτη ευρωπαϊκή χώρα που εξασφάλισε τα δικαιώματα της συγκεκριμένης διασκευής του Κεν Λούντβιχ μετά την πρεμιέρα στις ΗΠΑ.

Η παράσταση μεταφέρει το κοινό σε μια κρουαζιέρα στον Νείλο, όπου ο Πουαρό καλείται να εξιχνιάσει έναν φόνο ανάμεσα σε επιβάτες με κρυμμένα μυστικά.

Την καλλιτεχνική ομάδα συμπληρώνουν ο Μίνως Μάτσας στη μουσική, ο Πάρις Μέξης στα σκηνικά και η Ηλένια Δουλαδίρη στα κοστούμια.

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Με ένα από τα πιο εμβληματικά έργα της Άγκαθα Κρίστι, το «Έγκλημα στον Νείλο», στη νέα θεατρική διασκευή του Κεν Λούντβιχ και σε σκηνοθεσία Κωνσταντίνου Μαρκουλάκη, ανοίγει και πάλι τις πόρτες του στις 4 Δεκεμβρίου, ο πρώην κινηματογράφος Μπρόντγουαιη της Στοάς Λάλη, που επανασυστήνεται στο κοινό ως Θέατρο Άθενς Μπρόντγουαιη.

Ο Ιεροκλής Μιχαηλίδης, που θα αναλάβει τον εμβληματικό ρόλο του Ηρακλή Πουαρό, η Ελισάβετ Μουτάφη, ο Μάξιμος Μουμούρης, η Αναστασία Παντούση, η Κατερίνα Μισιχρόνη, ο Ρένος Ρώτας, ο Μενέλαος Χαζαράκης,ο Βαγγέλης Δαούσης,η Χριστίνα Δενδρινού,η Ινώ Πικιώνη και ο Αντώνης Καφετζόπουλος στον ρόλο του του Σέπτιμους Τρόι, επιβιβάζονται στο πολυτελές πλοιάριο που διασχίζει τον Νείλο και ζωντανεύουν τους ήρωες ενός κόσμου όπου τίποτα δεν είναι όπως φαίνεται και κάθε επιβάτης μπορεί να είναι ύποπτος.

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Γραμμένο το 1937 και τοποθετημένο στην Αίγυπτο, το «Έγκλημα στο Νείλο» ανήκει στον κύκλο των ιστοριών του Ηρακλή Πουαρό και παραμένει μέχρι σήμερα ένα από τα πιο αγαπημένα, πιο πολυδιαβασμένα και πιο αναγνωρίσιμα έργα της «βασίλισσας του μυστηρίου». Πρόκειται για μια ιστορία έρωτα, ζήλιας και προδοσίας, γεννημένη μέσα από τη γοητεία που άσκησαν στην Αγκάθα Κρίστι τα ταξίδια της στην Αίγυπτο και ο ιδιότυπος, κοσμοπολίτικος κόσμος του Νείλου.

Σε μια πολυτελή κρουαζιέρα κάτω από τον καυτό αιγυπτιακό ήλιο, ένα φαινομενικά ειδυλλιακό ταξίδι του μέλιτος μετατρέπεται σε εφιάλτη, όταν ένας φόνος συνταράσσει την ηρεμία του πλοίου. Σε έναν κόσμο όπου όλοι κρύβουν κάτι και κανείς δεν είναι ακριβώς αυτό που δείχνει, ο Ηρακλής Πουαρό καλείται να αποκρυπτογραφήσει βλέμματα, μισόλογα, αντιφάσεις και σιωπές, προκειμένου να ενώσει τα θραύσματα μιας υπόθεσης που γίνεται όλο και πιο επικίνδυνη.

Η νέα σκηνική εκδοχή του Κεν Λούντβιχ δεν αντιμετωπίζει το έργο μόνο ως έναν κλασικό αστυνομικό γρίφο, αλλά ως ένα σύγχρονο θεατρικό θρίλερ με έντονο ρυθμό, χιούμορ, πάθος και σκοτεινό ανθρώπινο βάθος. Ο ίδιος ο Λούντβιχ, μάλιστα, έχει τονίσει ότι η θεατρική διασκευή ενός τέτοιου μυστηρίου οφείλει να κινείται ασταμάτητα προς τα εμπρός, κρατώντας διαρκώς ενεργό το ενδιαφέρον του θεατή. Η εκδοχή του Κεν Λούντβιχ τοποθετεί τον εμβληματικό Πουαρό στο κέντρο της σκηνικής δράσης και, μαζί του, τη χαρά της παρατήρησης, της λογικής, της ανατροπής και της τελικής αποκάλυψης. Εκεί όπου κάθε πρόσωπο είναι ύποπτο και κάθε λεπτομέρεια μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική.

Η Ελλάδα είναι η πρώτη ευρωπαϊκή χώρα, μετά το Ηνωμένο Βασίλειο -και μετά την επιτυχημένη παγκόσμια πρεμιέρα της στις ΗΠΑ στα τέλη του 2024- που εξασφαλίζει τα δικαιώματα.

Την πρωτότυπη μουσική -που θα αποδίδεται εντυπωσιακά επί σκηνής με τη συμμετοχή ζωντανής ορχήστρας– υπογράφει ο Μίνως Μάτσας, τα σκηνικά ο Πάρις Μέξης, τα κοστούμια εποχής η Ηλένια Δουλαδίρη, τους φωτισμούς ο Περικλής Μαθιέλλης.

Φωτογραφίες Γκέλυ Καλαμπάκα

Διανομή

Ιεροκλής Μιχαηλίδης – Ηρακλής Πουαρό

Ελισάβετ Μουτάφη – Σαλομέ Ότερμπουρν

Μάξιμος Μουμούρης – Συνταγματάρχης Ρέις

Αναστασία Παντούση – Ζακλίν ντε Μπελφόρ

Κατερίνα Μισιχρόνη – Λίνετ Ρίτζγουεϊ

Ρένος Ρώτας – Σάιμον Ντόιλ

Μενέλαος Χαζαράκης – Άτικους Πρέιντ

Βαγγέλης Δαούσης – Ραμσής Πρέιντ

Χριστίνα Δενδρινού – Άνναμπελ Πέντιγκτον

Ινώ Πικιώνη – Ρόζαλι Ότερμπουρν

και στον ρόλο του Σέπτιμους Τρόι ο Αντώνης Καφετζόπουλος



Μουσικοί επί σκηνής:

Γιάννης Αράπης (Κιθάρα), Χρήστος Σπηλιόπουλος (Τρομπόνι),

Κώστας Κλάγκος (Μπάσο), Ορφέας Κυριακίδης (Τύμπανα)