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Οι θεατές εξέφρασαν στα κοινωνικά δίκτυα την αποστροφή τους για την επίμαχη σκηνή, χαρακτηρίζοντάς την παράξενη και ηθικά αμφιλεγόμενη.

Ο Ορλάντο Μπλουμ και ο σκηνοθέτης Βέρνερ Χέρτσογκ υπερασπίστηκαν την καλλιτεχνική προσέγγιση της ταινίας, κάνοντας λόγο για μια ειλικρινή και γοητευτική στιγμή.

Η ταινία βασίζεται ελεύθερα στην πραγματική ιστορία των πανομοιότυπων διδύμων Φρέντα και Γκρέτα Τσάπλιν, οι οποίες μοιράζονταν μια ιδιαίτερα στενή και αλληλεξαρτώμενη σχέση.

Οι αδελφές Μάρα δήλωσαν ενθουσιασμένες για την πρώτη τους κοινή συνεργασία, τονίζοντας ότι η βαθιά οικειότητα μεταξύ τους διευκόλυνε την απόδοση των ρόλων τους.

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Μία σκηνή με ερωτικό τρίο στη νέα ταινία του Βέρνερ Χέρτσογκ «Bucking Fastard», με πρωταγωνιστές τον Ορλάντο Μπλουμ και τις αδελφές Ρούνι και Κέιτ Μάρα, έχει προκαλέσει αντιδράσεις από μερίδα του κοινού ως «παράξενη και ανήθικη».

Ο Μπλουμ, 49 ετών, πρωταγωνιστεί στην ταινία η οποία βασίζεται στην πραγματική ιστορία των διδύμων αδελφών Φρέντα και Γκρέτα Τσάπλιν.

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Οι αδελφές Ρούνι, 41 ετών, και Κέιτ Μάρα, 43 ετών, υποδύονται τις αδελφές Τσάπλιν, ενώ ο Μπλουμ πρωταγωνιστεί ως ο κοινός ερωτικός τους σύντροφος.

Κάποιοι θεατές της ταινίας εξέφρασαν την «αποστροφή» τους στα κοινωνικά δίκτυα, σχολιάζοντας την αμφιλεγόμενη και οικεία σκηνή.

«Αυτό είναι απλά περίεργο», έγραψε ένας θαυμαστής στο Reddit. Ένας άλλος έγραψε: «Γιατί συμφώνησαν να το κάνουν αυτό;»

Άλλοι πρόσθεσαν στο X: «Μπλιαχ… αυτό είναι αποτρόπαιο. Τι να κάνω για να μην δω αυτή την αηδία;»

«Γιατί το Χόλιγουντ προσπαθεί να νομιμοποιήσει την αιμομιξία;» «Αυτό είναι εντελώς λάθος από πολλές απόψεις», «Αηδιαστικό. Δεν θα δω αυτή την ταινία», έγραψε ένας άλλος σύμφωνα με τη Daily Mail.

Oι αδελφές Γκρέτα και Φρέντα Τσάπλιν γεννήθηκαν τον Απρίλιο του 1943 στο Γιορκ της Αγγλίας και όχι μόνο ήταν πανομοιότυπες δίδυμες, αλλά φορούσαν και τα ίδια ρούχα, μιλούσαν και κινούνταν σε απόλυτη αρμονία, ενώ έχουν αποτελέσει αντικείμενο πολλών δημοσιευμάτων στα ΜΜΕ και δύο ντοκιμαντέρ.

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Ο Μπλουμ αναφέρθηκε για την… επίμαχη σκηνή αυτή την εβδομάδα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Σαν Σεμπαστιάν στην Ισπανία, δηλώνοντας ότι «υπάρχει μια τέτοια απλότητα στους χαρακτήρες και στις σαρκικές επιθυμίες τους, αλλά και μια αθωότητα στις αδελφές», σύμφωνα με το Variety.

Πρόσθεσε: «Ο χαρακτήρας μου, ο Μπάκινγκ Φάσταρντ, είναι επίσης ευαίσθητος. Και σε ορισμένες περιπτώσεις είναι έξω από τα κυβικά του. Ήταν μια πολύ ειλικρινής στιγμή που δημιουργήθηκε».

Σύμφωνα με το ίδιο μέσο, ο Χέρτσογκ συμπλήρωσε: «Υπάρχουν στιγμές που ένας σκηνοθέτης πρέπει να κάνει ένα βήμα πίσω. Στη σκηνή έρωτα, είπα στον Ορλάντο: “Είσαι στο κρεβάτι και έχεις δύο γυναίκες στην αγκαλιά σου. Πώς θα το χειριστείς αυτό, δεν μπορώ να σου δώσω οδηγίες”. Είναι όμορφη σκην΄ξ επειδή έχει τέτοια γοητεία και βάθος».

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Οι αδελφές Μάρα παίζουν μαζί για πρώτη φορά σε αυτή την παράξενη, ονειρική ταινία.

Η ιστορία που παρουσιάζεται στην οθόνη είναι μια ελεύθερη απόδοση της ιστορίας της Φρέντα και της Γκρέτα, οι οποίες μιλούσαν ομόφωνα στη δική τους γλώσσα, μοιράζονταν τα ίδια όνειρα και αγαπούσαν τον ίδιο άνδρα.

Η ταινία έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας και ο Χέρτσογκ δήλωσε ότι ο ρόλος των αλληλεξαρτώμενων διδύμων, με τα ονόματα Τζιν και Τζόαν Χόλμπρουκ, ήταν κάτι εύκολο για τις αδελφές Μάρα.

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Εξήγησε ότι δεν χρειάζονταν τις δύο εβδομάδες πρόβας που τους είχε διαθέσει – τις έστειλε σπίτι μετά από πέντε ημέρες.

Η Ρούνι είπε: «Ήταν αρκετά τρομακτική η ιδέα να υποδυθούμε τον ίδιο άνθρωπο, αλλά διαπιστώσαμε αρκετά γρήγορα ότι, έχοντας περάσει μια ολόκληρη ζωή μαζί, με όλη αυτή την ιστορία και μια παιδική ηλικία που παίζαμε μαζί, υπήρχε ένας ολόκληρος κόσμος ανάμεσά μας, και δεν χρειάστηκε να προσπαθήσουμε πολύ για να τον δημιουργήσουμε».

«Ποτέ δεν έχω γελάσει τόσο πολύ, περάσαμε υπέροχα. Ήταν μια εμπειρία που συμβαίνει μια φορά στη ζωή.»

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Η Κέιτ συμπλήρωσε: «Μόλις βρήκαμε τον ρυθμό για να μιλάμε από κοινού, έμοιαζε σαν τραγούδι, ήταν πολύ μουσικό.»

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Πρόσθεσε ότι ο σκηνοθέτης Χέρτσογκ «έγραψε σε εμένα και την αδερφή μου ένα υπέροχο γράμμα πριν από περίπου ένα χρόνο, ζητώντας μας να συμμετάσχουμε σε αυτό».

Η ηθοποιός της σειράς «Black Mirror» είπε: «Ήμασταν και οι δύο ενθουσιασμένες, γιατί θέλαμε να συνεργαστούμε εδώ και καιρό, αλλά τίποτα δεν έβγαζε νόημα ως τώρα.»

«Αυτή η πρόταση ήταν από την πρώτη στιγμή μια εύκολη απόφαση, και τυχαία ήταν ακριβώς αυτές οι αδελφές που έχουν τόσο στενή σχέση, ώστε να μιλάνε με μία φωνή και να ονειρεύονται τα ίδια όνειρα.

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«Η απεικόνισή τους ήταν τόσο τέλεια και το σενάριο τόσο ξεχωριστό και ιδιόμορφο, που ήταν προφανές ότι έπρεπε να πω ναι. Αλλά είχα την αίσθηση ότι δεν θα γινόταν ποτέ, απλώς και μόνο επειδή φαινόταν πάρα πολύ καλό για να είναι αληθινό», μοιράστηκε.

Η ταινία διαδραματίζεται στην Ιρλανδία και πρωταγωνιστεί επίσης ο Ντόμναλ Γκλίσον στο ρόλο ενός κοινωνικού λειτουργού που προσπαθεί να βοηθήσει τις δύο γυναίκες.

Πηγή: Daily Mail