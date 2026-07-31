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Η αποψινή παράσταση στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου του Εθνικού Θεάτρου με τις «Τρωάδες» ακυρώνεται «για λόγους ασφαλείας εν μέσω των πυρκαγιών», όπως αναφέρει η ανακοίνωση που δόθηκε στη δημοσιότητα.

Σύμφωνα με πληροφορίες της HuffPost, το Εθνικό Θέατρο προχώρησε στην ακύρωση ακολουθώντας τις οδηγίες της ΕΛΑΣ και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Αύριο, Σάββατο, η παράσταση θα δοθεί κανονικά.

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Ακολουθεί η ανακοίνωση της Πρώτης Κρατικής Σκηνής:

Αγαπητοί θεατές, κατόπιν ενημέρωσης από τις αρμόδιες αρχές και για λόγους ασφαλείας εν μέσω των πυρκαγιών είμαστε αναγκασμένοι να ακυρώσουμε την σημερινή παράσταση.

Λυπούμαστε για την αναστάτωση και σας ευχαριστούμε για την κατανόηση.

Στις ηλεκτρονικές αγορές θα πραγματοποιηθεί αυτόματη επιστροφή χρημάτων στους λογαριασμούς τραπέζης που είναι συνδεδεμένοι με τις κάρτες αγοράς. Για pos και μετρητά η επιστροφή θα πραγματοποιηθεί στα φυσικά σημεία πωλήσεις του Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου στην πλατεία Συντάγματος και Πειραιώς 260 ωράριο λειτουργίας Δευτέρα με Παρασκευή 10:00-18:00. Αν επιθυμείτε αλλαγή για την παράσταση του Σαββάτου απευθυνθείτε στα ταμεία.