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Το έργο βασίζεται στην ανακάλυψη παπύρων με αποσπάσματα από χαμένα έργα του Ευριπίδη και συνδυάζει στοιχεία θεάτρου με την αρχαιολογική έρευνα.

Πέντε ερμηνευτές παρουσιάζουν μια μουσική και αφηγηματική σύνθεση, χρησιμοποιώντας εργαλεία ανασκαφής για να αναδείξουν στίχους και αρχαία κείμενα.

Η περιοδεία περιλαμβάνει σταθμούς στη Μακεδονία, την Ήπειρο, τη Στερεά Ελλάδα και την Κρήτη κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.

Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο προγράμματος του Εθνικού Θεάτρου με την υποστήριξη του υπουργείου Πολιτισμού και τη συνεργασία του Σωματείου «Διάζωμα».

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Μετά την θερμή υποδοχή της περασμένης χρονιάς, η παράσταση θεάτρου-αρχαιολογίας «Θραύσματα: Ευριπίδης» σε σκηνοθεσία Ευθύμη Θέου, επιστρέφει σε αρχαία θέατρα και αρχαιολογικούς χώρους συνεχίζοντας την διαδρομή της στον μοναδικό κόσμο των σωζόμενων και χαμένων έργων του Ευριπίδη.

Η φετινή περιοδεία περιλαμβάνει τα Αρχαία Θέατρα Μίεζας, Γιτάνων, Κασσώπης, Μικρής Αμβρακίας και Πλευρώνας στις 2, 4, 5, 7 και 8 Ιουλίου, αντίστοιχα.

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Η διαδρομή θα ολοκληρωθεί στην Κρήτη, όπου από τις 26 Αυγούστου έως τις 3 Σεπτεμβρίου θα φιλοξενηθεί σε αρχαία θέατρα και αρχαιολογικούς χώρους της νήσου μετατρέποντας κάθε σταθμό σε έναν τόπο συνάντησης της θεατρικής δημιουργίας με την Ιστορία.

«Πολύιδος» και «Ινώ» του Ευριπίδη σε ένα πάπυρο της Αιγύπτου

Το 2022 ανακαλύφθηκε στη Φιλαδέλφεια της Αιγύπτου ένας πάπυρος με αποσπάσματα από τα χαμένα έργα «Πολύιδος» και «Ινώ» του Ευριπίδη. Με αφορμή το εν λόγω εύρημα, η παράσταση καταδύεται στο τμηματικά σωζόμενο έργο του Αθηναίου ποιητή, παρουσιάζοντας, στην ορχήστρα αρχαίων θεάτρων της Μακεδονίας, της Ηπείρου, της Στερεάς Ελλάδος και της Κρήτης, μια αφηγηματική και μουσική σύνθεση, στα όρια μεταξύ θεάτρου και αρχαιολογίας.

Επί σκηνής στήνεται μια παράδοξη, επί της ουσίας υπαρξιακής φύσης ανασκαφή, τα ευρήματα της οποίας δεν είναι αγγεία ή αρχιτεκτονήματα, αλλά θεατρικοί στίχοι, λόγια αρχαίων ηθοποιών, σπασμένα σε μικρά μέρη.

Πέντε ερμηνευτές/αρχαιολόγοι εφοδιασμένοι με με σκαλιδάκια, πινελάκια, κόσκινα και τριγωνάκια, σκάβουν κάτω από τον ήλιο, ακολουθώντας τη σχεδόν τελετουργική διαδικασία μιας αρχαιολογικής ανασκαφής, όπως αυτή εξελίσσεται κατά τη διάρκεια μιας ημέρας. Και μέσα από τα σκάμματά τους ξεπηδούν στιγμιότυπα αρχαίων παραστάσεων και λεπτομέρειες της καθημερινής ζωής των θεάτρων, όπου θα παρουσιάζεται το έργο.

Πέρα από τα γνωστά και εξ ολοκλήρου σωζόμενα έργα του Ευριπίδη, έχουν φτάσει ως εμάς πάνω από 1000 στίχοι από την υπόλοιπη δραματουργία του αρχαίου τραγικού: στίχοι γραμμένοι σε κομμάτια παπύρου, θαμμένα στο χώμα της Αιγύπτου ή σποραδικά ενταγμένοι μέσα σε άλλα κείμενα. Μια μεμονωμένη σκηνή, λίγες διάσπαρτες γραμμές ή και μια μόνο λέξη από έργα, εν πολλοίς, άγνωστα στο κοινό, όπως η προκλητική του «Ανδρομέδα», ο λυρικός «Φαέθοντας», οι ακραίοι «Κρητικοί» και ο στοχαστικός «Πολύιδος».

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Η παράσταση «Θραύσματα: Ευριπίδης» είναι μια ποιητική προσέγγιση αυτού του αποσπασματικού, αλλά μεγάλης θεατρικής και λυρικής δύναμης υλικού. Μια έντονα μουσική και αφηγηματική διαπραγμάτευσή του, που μεταφέρει αυτούσια κομμάτια από τα χαμένα έργα, την περιπετειώδη, συχνά, ιστορία της ανακάλυψής τους, αλλά και την αίσθηση που αφήνει ο απόηχος των φωνών, όλων αυτών που έχουν πάψει να μιλούν εδώ και χιλιετίες, την ένταση του να προσπαθείς να «δεις» και να περιγράψεις έναν κόσμο περασμένο, μέσα από τα φθαρμένα απομεινάρια του.

Η παράσταση παρουσιάζεται στο πλαίσιο του Προγράμματος «Γνωριμία με Αρχαία Θέατρα της Ελλάδος» του Εθνικού Θεάτρου, που υλοποιείται με την υποστήριξη του υπουργείου Πολιτισμού και σε συνεργασία με το Σωματείο «Διάζωμα».

Σταθμοί περιοδείας

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02/07 – Αρχαίο Θέατρο Μίεζας στη Νάουσα | 19:30

04/07 – Αρχαίο Θέατρο Γιτάνων στους Φιλιάτες Θεσπρωτίας* | 19:30

05/07 – Αρχαίο Θέατρο Κασσώπης στην Πρέβεζα* | 19:30

07/07 – Θέατρο Μικρής Αμβρακίας στην Άρτα | 19:30

08/07 – Αρχαίο Θέατρο Πλευρώνας στο Μεσολόγγι* | 19:30

26/08 – Πέτρινο Θέατρο στο Σαρακήνικο της Γαύδου | 19:00

28/08 – Αρχαίο Θέατρο Απτέρας στα Χανιά* | 19:00

29/08 – Αρχαίο Θέατρο Χερσονήσου στη Χερσόνησο | 19:00

30/08 – Ανάκτορο Μαλίων στα Μάλια* | 19:00

01/09 – Ρωμαϊκό Ωδείο Γόρτυνας στη Γόρτυνα* | 19:00

02/09 – Αρχαιολογικός Χώρος Λατώ στον Άγιο Νικόλαο* | 18:30

03/09 – Αρχαιολογικός Χώρος Γουρνιών στην Ιεράπετρα* | 18:30

Info

Διάρκεια: 60 λεπτά

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·Η είσοδος στους χώρους είναι δωρεάν – Απαραίτητη η προκράτηση θέσεων εδώ.

·Περιορισμένος αριθμός δελτίων εισόδων θα διατίθεται κατά σειρά προτεραιότητας στην είσοδο των θεάτρων 60 λεπτά πριν την έναρξη των παραστάσεων.

·Στους χώρους που σημειώνονται με αστερίσκο (*) θα καταβάλλεται το αντίτιμο του εκάστοτε αρχαιολογικού χώρου.

Οι παραστάσεις πραγματοποιούνται με φυσικό φως και ήχο.

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