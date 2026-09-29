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Το Εθνολογικό Μουσείο Θράκης είχε λάβει το 2025 Ειδική Διάκριση στα βραβεία DASA για την καινοτόμα προσέγγισή του στη μουσειακή αγωγή.

Το Μουσείο λειτουργεί από το 2002 στην Αλεξανδρούπολη ως μη κερδοσκοπικός οργανισμός που προβάλλει τον πολιτισμό της περιοχής από τον 17ο αιώνα.

Η Αγγελική Γιαννακίδου δραστηριοποιείται ερευνητικά στην περιοχή επί σαράντα χρόνια, συμβάλλοντας στη διάσωση της ιστορικής μνήμης και της λαϊκής παράδοσης.

Παράλληλα με το Εθνολογικό Μουσείο Θράκης, η Ευρωπαϊκή Ακαδημία Μουσείων βράβευσε το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης με το Ευρωπαϊκό Βραβείο Μουσείων 2026.

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Εκτός από το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης (ΕΜΣΤ), που απέσπασε το Ευρωπαϊκό Βραβείο Μουσείων 2026 (European Art Museum Award), η Ευρωπαϊκή Ακαδημία Μουσείων τίμησε με το βραβείο συνολικής προσφοράς (Longlife Achievement) την Ελληνίδα ερευνήτρια, ιδρύτρια και πρόεδρο του Εθνολογικού Μουσείου Θράκης, Αγγελική Γιαννακίδου. Το Εθνολογικό Μουσείο Θράκης, είχε βραβευτεί και το 2025 με Ειδική Διάκριση στα DASA Award της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Μουσείων για την καινοτόμα προσέγγισή του στη Μουσειακή Αγωγή.

«Η βράβευση της Αγγελικής Γιαννακίδου από την Ευρωπαϊκή Ακαδημία Μουσείων επιβεβαιώνει τη σημασία του έργου που επιτελείται στο Εθνολογικό Μουσείο Θράκης», δήλωσε η υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη. «Επί τέσσερις δεκαετίες, η Αγγελική Γιαννακίδου, με αστείρευτο μεράκι, επιστημονική συνέπεια και βαθιά αφοσίωση στον τόπο της, πρωτοστατεί στη διάσωση, τεκμηρίωση και προβολή της ιστορίας και των παραδόσεων της ακριτικής μας περιφέρειας. Το Εθνολογικό Μουσείο Θράκης αποτελεί έναν πραγματικό φάρο πολιτισμού και έναν εξαιρετικά ζωντανό οργανισμό που τιμά και αναδεικνύει με μοναδικό τρόπο την πλούσια ταυτότητα και τη λαϊκή παράδοση της ακριτικής μας περιοχής. Μέσα από τις πολυδιάστατες δράσεις του, τις εμπεριστατωμένες εκδόσεις, τα εκπαιδευτικά προγράμματα και τη συνεχή έρευνα γύρω από τη μουσική, την κεραμική, τη μεταλλοτεχνία και τη διατροφή της Θράκης, το Μουσείο κατορθώνει να μετασχηματίζει την ιστορική μνήμη σε ζωντανό κύτταρο δημιουργίας και κοινωνικής συνοχής. Το Υπουργείο Πολιτισμού στέκεται σταθερά αρωγός στο έργο της Αγγελικής Γιαννακίδου και τη συγχαίρει για τη διεθνή τιμή που φωτίζει την ουσιαστική συμβολή της περιφερειακής μουσειολογίας στον σύγχρονο πολιτισμό μας».

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Η Αγγελική Γιαννακίδου μετά τη βράβευσή της από την Ευρωπαϊκή Ακαδημία Μουσείων

Από την πλευρά της, η πρόεδρος του ΕΜΘ, Αγγελική Γιαννακίδου δήλωσε: «Όλη η ομάδα του Ε.Μ.Θ. κι εγώ προσωπικά είμαστε βαθιά συγκινημένοι για τη βράβευση αυτή. Η δεύτερη αυτή ευρωπαϊκή αναγνώριση επιβεβαιώνει τη φιλοσοφία που διέπει το έργο μας: ότι τα μουσεία ανήκουν στην κοινωνία. Το δικό μας “Αντίδωρο” είναι να κάνουμε τη συλλογική μνήμη έναν χώρο ενσυναίσθησης, αλληλεγγύης, δεσμού για την κοινότητα και δύναμης δημιουργικής. Με αφορμή αυτή τη διάκριση, θέλουμε να εκφράσουμε τις ευχαριστίες μας στην Υπουργό Πολιτισμού Δρ. Λίνα Μενδώνη που υπήρξε συνοδοιπόρος και αρωγός σε αυτή την πορεία».

Εθνολογικό Μουσείο Θράκης

Το Εθνολογικό Μουσείο Θράκης λειτουργεί από το 2002 σε ένα ιστορικό πέτρινο νεοκλασικό κτίριο του 1899 στην Αλεξανδρούπολη, αποτελώντας έναν αυτοχρηματοδοτούμενο μη κερδοσκοπικό οργανισμό αφιερωμένο στη διατήρηση της ιστορικής μνήμης και την προβολή του πολιτισμού της Θράκης από τον 17ο έως τον 20ό αιώνα. Μέσα από πλούσιο εθνολογικό υλικό, προσωπικές μαρτυρίες και πολυπολιτισμικές δράσεις, το Μουσείο λειτουργεί ως ζωντανός πυλώνας ανάπτυξης και κοινωνικής συνοχής, έχοντας αποσπάσει σημαντικές διακρίσεις, όπως εύφημη μνεία από το Πανευρωπαϊκό Βραβείο Μουσείων (2005), βράβευση από το Μουσείο Μπενάκη (2015) και την UNESCO Ελλάδας (2021). Ιδρύτρια του μουσείου είναι η Αγγελική Γιαννακίδου, η οποία δραστηριοποιείται ερευνητικά στην περιοχή της Θράκης επί 40 χρόνια. Έχει συγγράψει βιβλία, έχει επιμεληθεί εκδόσεις και έχει πραγματοποιήσει πολυάριθμες διαλέξεις σε όλη την Ελλάδα. Παράλληλα, έχει δημιουργήσει 25 ντοκιμαντέρ, έχει επιμεληθεί εκθέσεις ως καλλιτέχνης και σχεδιάζει τα εκθέματα του μουσείου με στόχο τη σύγχρονη αισθητική απόδοση παραδοσιακών τεχνικών. Υποστηρίζει ενεργά περισσότερες από 25 γυναίκες σε θέματα πολιτιστικής οικονομίας, είναι μέλος του Εθνικού Συμβουλίου Μουσείων, βραβεύτηκε το 2021 από το ελληνικό τμήμα της UNESCO, ενώ η πιο πρόσφατη πρωτοβουλία της είναι η ίδρυση του «Riza», ενός δικτύου τεχνιτών στη Θράκη.