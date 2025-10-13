Γιάννης Ευθυμίου «Η κορυφή είναι πίσω απ’ το βουνό»

Ο ζωγράφος Γιάννης Ευθυμίου, ο οποίος ξεχώρισε για την ιδιαίτερη χρήση του χαρτοπολτού -ενός υλικού που προκύπτει από χαρτί λιωμένο στο νερό και κατεργασμένο σε μάζα- παρουσιάζει στην Γκαλερί Σκουφά την έκθεση με τίτλο «Η κορυφή είναι πίσω απ’ το βουνό».

Στα έργα του, καθώς εξελίσσει την τεχνική του αποτυπώνοντας τοπία και σκηνές με γλυπτική διάσταση, το βουνό, το σπίτι, οι καβαλάρηδες ή οι δρόμοι δεν λειτουργούν ως απλή αναπαράσταση· είναι μορφές της μνήμης και της ψυχικής τοπογραφίας, φορτισμένες με προσωπική ιστορία.

Όσο για τον τίτλο, λειτουργεί ως υπαινιγμός: η κορυφή δεν είναι αυτό που φαίνεται ή που είναι εύκολα προσβάσιμη, αλλά κάτι που βρίσκεται πέρα, στο πίσω μέρος του ίδιου του εμποδίου. Για τον Ευθυμίου, η ζωγραφική είναι αυτή η διαρκής προσπάθεια να κοιτάξει «πίσω» από το βουνό: να αναμετρηθεί με την ύλη, τη μνήμη και τον εαυτό. Έτσι, το έργο του μας καλεί να αναζητήσουμε τις αθέατες πλευρές και τις ρωγμές του φαινομένου τοπίου.

«Παρά το νεαρό της ηλικίας του -είναι μόλις τριάντα πέντε ετών- διαθέτει ήδη μιαν αναγνωρισιμότητα, ακριβώς επειδή η δουλειά του εγγράφεται σε μια συνέχεια: από την ελληνική λαϊκή τέχνη έως τη σύγχρονη ζωγραφική», όπως αναφέρει ο επιμελητής, Γιώργος Μυλωνάς στο σημείωμα του. «Ο συνδυασμός της υλικότητας, της παιδικότητας και της παράδοσης συνιστά το ιδιαίτερο γνώρισμα της γραφής του, που του επιτρέπει να σταθεί με δικό του λόγο στη σύγχρονη εικαστική σκηνή. Έτσι, ενώ η ζωγραφική του Ευθυμίου συνδιαλέγεται με διεθνείς αναζητήσεις, από τον Σεζάν έως τον Χόκνεϊ, εντάσσεται ταυτόχρονα σε μια ελληνική συνέχεια, όπου το τοπίο δεν είναι μόνο χώρος αλλά και κώδικας, φορέας ταυτότητας και μνήμης. Μέσα από τη σωματικότητα του χαρτοπολτού και τη χρωματική του πυκνότητα, ο Ευθυμίου αναζητεί ένα νέο λεξιλόγιο για την αφήγηση του βιώματος. Το έργο του ζωγράφου επιδιώκει να συνδέσει τον προσωπικό μύθο με την καθολική εμπειρία της ζωγραφικής. Η τεχνική του δεν είναι απλώς ένας νεωτερισμός· είναι στάση απέναντι στη μνήμη και στη γραφή».

Στο πλαίσιο της έκθεσης θα παρουσιαστεί και η ομότιτλη συλλεκτική έκδοση, η οποία περιλαμβάνει κείμενο του ίδιου του δημιουργού, λειτουργώντας ως παράλληλη αφήγηση του εικαστικού του κόσμου.

Μέχρι σήμερα ο Γιάννης Ευθυμίου έχει τιμηθεί με το Βραβείο Σπυρόπουλου ως Νέος Καλλιτέχνης της Χρονιάς (2016) και με το 2ο Βραβείο Νέων Καλλιτεχνών της Εθνικής Ασφαλιστικής (2017). Έχει παρουσιάσει ατομικές εκθέσεις στην Evripides Art Gallery (2020, 2022), στη Δημοτική Πινακοθήκη Μυκόνου (Paperpulp Fictions, 2023) και στο Ιστορικό Αρχείο – Μουσείο Ύδρας (Dampen, 2024), ενώ έργα του βρίσκονται ήδη σε σημαντικές ιδιωτικές συλλογές στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Πρόσφατα τιμήθηκε στο Λονδίνο με το «Henrion Award 2025» από την Hampstead Art Society, για το έργο του Nocturnal Athens, επιβεβαιώνοντας τη διεθνή δυναμική της δουλειάς του.

Info

Γκαλερί Σκουφά, Σκουφά 4 Κολωνάκι, τηλ. 210-3643025, 210-3603541

Γιάννης Ευθυμίου «Η κορυφή είναι πίσω απ’ το βουνό»

Εγκαίνια: Πέμπτη 16 Οκτωβρίου, στις 19:30 – 21:30

Διάρκεια έκθεσης έως τις 8 Νοεμβρίου.

Ώρες λειτουργίας: Δευτ & Τετ: 10:00-16:00, Τρ & Πεμ: 10:00 -21:00,

Παρ: 10:00 -20:00, Σαββ: 10:30 – 16:00.

