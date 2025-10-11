Με μορφές ανθρώπινες, κάποιες φορές ζωικές, και συχνά υβριδικές, όπως ο θεός Ώρος με την κεφαλή γερακιού και η Σεχμέτ με το κεφάλι λιονταριού, οι απεικονίσεις των θεών στην Αρχαία Αίγυπτο αποκαλύπτουν την ανάγκη των ανθρώπων να ερμηνεύσουν τον πολύπλοκο και συνεχώς μεταβαλλόμενου κόσμο τους.

Σε ένα θρησκευτικό σύστημα το οποίο χαρακτηριζόταν από ευελιξία, οι θεοί –περισσότεροι από 1.500, κατά τη διάρκεια της μακράς ιστορίας της Αιγύπτου– μπορούσαν να μοιράζονται ρόλους και ιδιότητες, να συγχωνεύονται ακόμη και να λαμβάνουν τα χαρακτηριστικά άλλων θεοτήτων. Λεπτές οπτικές ενδείξεις, όπως τα ενδύματα, η στάση ή τα σύμβολα που έφεραν, βοηθούσαν στην αναγνώρισή τους και στην απόδοση ρόλων.

Ναός της Αθώρ

Ο Ώρος και η Αθώρ, ή Χατ-Χορ, θεά της ομορφιάς, του έρωτα, της γονιμότητας, της μουσικής, του χορού, η οποία συνήθως απεικονίζεται με ένα κόσμημα στο κεφάλι που παραπέμπει σε ηλιακό δίσκο με κέρατα αγελάδας, έρχονται από τα βάθη του χρόνου: Ο Ώρος από το 3100 π.Χ. περίπου και η Αθώρ, η πιο ισχυρή θηλυκή θεότητα της Αρχαίας Αιγύπτου, από το 2600 π.Χ. περίπου, και εμφανίζονται σε αρχαίους ναούς, ιερά και τάφους.

Το Μητροπολιτικό Μουσείο Νέας Υόρκης εγκαινιάζει την Κυριακή 12 Οκτωβρίου, μία μεγάλη έκθεση αφιερωμένη στις θεότητες της Αρχαίας Αιγύπτου. Με τίτλο «Divine Egypt» (Θεϊκή Αίγυπτος), η πρώτη ανάλογης κλίμακας διοργάνωση για την αρχαία αιγυπτιακή τέχνη στο εν λόγω μουσείο από το 2012, περιλαμβάνει περί τα 250 αντικείμενα.

Τα 140 εξ αυτών προέρχονται από την εκτενή συλλογή που διαθέτει το ίδιο το Μουσείο, ενώ παρουσιάζονται επίσης, έργα τα οποία δόθηκαν υπό μορφή δανείου για την έκθεση από το Λούβρο, το Μουσείο Καλών Τεχνών της Βοστώνης και τη Νέα Γλυπτοθήκη του Κάρλσμπεργκ στην Κοπεγχάγη, που στεγάζει την ιδιωτική συλλογή του Καρλ Γιάκομπσεν, υιού του ιδρυτή της ομώνυμης ζυθοποιίας.

Περιέργως, κανένα από τα έργα της έκθεσης δεν προέρχεται από αιγυπτιακό μουσείο. Παρότι δε, φιλοξενούνται σε μία από τις μεγαλύτερες αίθουσες του MET, με λιγοστές εξαιρέσεις, δεν είναι ως συνήθως μνημειακά, αλλά στην πλειοψηφία τους υπέροχα σκαλιστά αναθήματα και ειδώλια τα οποία θα μπορούσαν να χωρέσουν στην παλάμη ενός χεριού. Παρά ταύτα, οι απεικονίσεις εντυπωσιάζουν.

Η Αρχαία Αίγυπτος γοήτευε ανέκαθεν το διεθνές κοινό, όχι μόνο στην Ευρώπη, αλλά και στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Όταν ο τέως διευθυντής του Μουσείου, Τόμας Χόβινγκ ερωτήθηκε για ποιόν λόγο οι επισκέπτες στην εξαιρετικά επιτυχημένη έκθεση του MET για τον Τουταγχαμών, που διοργανώθηκε το 1978, ξεπέρασαν το 1 εκατομμύριο, απέδωσε τη θερμή ανταπόκριση στην «μεγαλοπρέπεια και το μυστήριο του αρχαίου παρελθόντος».

Με πληροφορίες από artnews, MET