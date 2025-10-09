Ένα σπάνιο ανάγλυφο ηλικίας 4.000 ετών που απεικονίζει τις εποχές του αρχαίου αιγυπτιακού ημερολογίου εξφανίστηκε από τη περίφημη νεκρόπολη της Σακκάρα στην Αίγυπτο. Μια βρετανική αποστολή η οποία εργάζεται στον τάφο, εντός του οποίου υπήρχε το διακοσμητικό ανάγλυφο, διαπίστωσε την εξαφάνιση ήδη από τον περασμένο Μάιο, ωστόσο η είδηση για την κλοπή έγινε γνωστή μόνο τις τελευταίες ημέρες, όπως μετέδωσε το CBS News.

«Το ανάγλυφο από πωρόλιθο βρισκόταν στον τάφο του Χεντίκα (Khenti Ka) στη νεκρόπολη της Σακκάρα, κοντά στο Κάιρο», δήλωσε την Κυριακή 5 Οκτωβρίου, ο Μοχάμεντ Ισμαήλ, γενικός γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Αρχαιοτήτων, προσθέτοντας ότι οι εισαγγελικές αρχές διερευνούν την υπόθεση.

Φέρνοντας στο φως την καθημερινότητα στην αρχαία Αίγυπτο

Ο Χεντίκα κατείχε τίτλους όπως «Ιερέας της Θεάς Μαάτ» και «Επόπτης του Βασιλικού Παλατιού», σύμφωνα με τον αρχαιολόγο Άλι Αμπού Ντεσίς, ο οποίος δήλωσε στο CBS News: «Ο τάφος ξεχωρίζει για τα αξιοσημείωτα ανάγλυφα τα οποία απεικονίζουν σκηνές από την καθημερινή ζωή στην αρχαία Αίγυπτο».

Στιγμιότυπο από ζωγραφισμένο ανάγλυφο από ασβεστόλιθο στη νεκρόπολη της Σακάρα

Πρόκειται για ένα μασταμπά, όπως ονομάζεται ο τύπος της συγκεκριμένης ταφικής δομής στα αραβικά, μια ορθογώνια κατασκευή από πλίνθους με επίπεδη οροφή και επικλινείς πλευρές, που ανακαλύφθηκε τη δεκαετία του 1950 και έχει προσφέρει πλούσιες πληροφορίες σχετικά με τη ζωή στην αρχαία Αίγυπτο, παρότι ανοίχτηκε πρώτη φορά το 2019.

Τον Ιούνιο του 2022, αρχαιολόγοι αποκάλυψαν 250 αιγυπτιακές μούμιες, πολλές από τις οποίες είχαν διατηρηθεί σε άριστη κατάσταση, καθώς και τη μεγαλύτερη συλλογή χάλκινων αγαλμάτων που έχει βρεθεί ποτέ στον χώρο, τα οποία ανήλθαν σε 150 συνολικά.

Τον Νοέμβριο της ίδιας χρονιάς, οι ειδικοί αποκάλυψαν τον τάφο μιας προηγουμένως άγνωστης αιγύπτιας βασίλισσας, καθώς και μία νέα συλλογή η οποία περιελάμβανε 300 σαρκοφάγους και πάνω από 100 μούμιες.

Στιγμιότυπο από ζωγραφισμένο ανάγλυφο από ασβεστόλιθο στη νεκρόπολη της Σακάρα

Το ανάγλυφο, διαστάσεων περίπου 40 επί 60 εκατοστά, απεικονίζει τις τρεις εποχές της αρχαίας Αιγύπτου, οι οποίες αντικατοπτρίζουν τις διακυμάνσεις του Νείλου: την Ακέτ (Akhet), την περίοδο των πλημμυρών, την Περέτ ή αλλιώς Πρωγιέτ (Peret), την περίοδο της σποράς και τη Σόμου (Shemu), την περίοδο του θερισμού. Προέρχεται από έναν τάφο που χρονολογείται στην Πέμπτη Δυναστεία της Αρχαίας Αιγύπτου (περίπου 2500 με 2350 π.Χ.) και, ως φαίνεται, αφαιρέθηκε με τη χρήση ηλεκτρικού πριονιού.

«Δεν πρόκειται απλώς για ένα διακοσμητικό αντικείμενο, αλλά για ένα ανάγλυφο με μία τεράστια συμβολική σημασία, καθώς σχετίζεται με τον κύκλο της ζωής, τη γεωργία και τη γονιμότητα στην αρχαία αιγυπτιακή πίστη. Κάτι τέτοιο υποδηλώνει ότι όποιος το έκλεψε, γνωρίζει πολύ καλά την πραγματική του αξία και τη σημασία του για τη μελέτη της αρχαιολογίας», όπως δήλωσαν οι ειδικοί.

Η είδηση για την εξαφάνιση του έργου έρχεται μόλις λίγες εβδομάδες μετά την αποκάλυψη μιας άλλης κλοπής, αυτή τη φορά από έναν συντηρητή του Μεγάλου Αιγυπτιακού Μουσείου. Ο δράστης είχε αφαιρέσει ένα χρυσό βραχιόλι ηλικίας 3.000 ετών, το οποίο πιστεύεται ότι ανήκε σε φαραώ. Σύμφωνα με το CBS News, το πολύτιμο αντικείμενο πωλήθηκε αργότερα στην τιμή των 3.680 ευρώ περίπου (4.000 δολάρια) και υποβλήθηκε σε τήξη.

Με πληροφορίες από artnet