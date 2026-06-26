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Το αρχαίο έδαφος της Ελεύθερνας στο Ρέθυμνο της Κρήτης, γίνεται σήμερα και αύριο, η σκηνή για την παράσταση χορού «Corybantes», που παρουσιάζεται σε παγκόσμια πρεμιέρα.

Η παράσταση, που γεννήθηκε από τη συνεργασία του καθηγητή Αρχαιολογίας Νίκου Σταμπολίδη και του Studio Simkin, καλλιτεχνικό σχήμα του διεθνώς αναγνωρισμένου χορευτή Δανιήλ Σίμκιν, ειδικά για τον εορτασμό των δέκα χρόνων λειτουργίας του Αρχαιολογικού Μουσείου Ελεύθερνας, το οποίο στεγάζει τα ευρήματα των ανασκαφών του Πανεπιστημίου Κρήτης, εξερευνά την ένταση μεταξύ της φύσης του χορού -μιας μορφής τέχνης που υπάρχει αποκλειστικά στο εφήμερο – και την αίσθηση του αιώνιου που αντιπροσωπεύουν τα μουσεία.

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Στον πυρήνα αυτής της συνεργασίας βρίσκεται η αρχαιοελληνική έννοια της Παλίντονης Αρμονίας του Ηράκλειτου – μια αρμονία που ευδοκιμεί μέσα σε αντίθετα στοιχεία, ενοποιώντας την αρχαιότητα, το σύγχρονο design και την ρευστή κίνηση. Αυτή η δημιουργική ένταση ενισχύεται περαιτέρω από την ελληνική ιδέα των ανθρωποκεντρικών θεών. Βλέποντας το θείο μέσα από το πρίσμα της ανθρώπινης μορφής, των ελαττωμάτων και των παθών, ο αρχαίος μύθος γίνεται εκπληκτικά σύγχρονος. Η παράσταση είναι μια εξερεύνηση αυτού που ο Νίκος Σταμπολίδης περιγράφει ως ένα βαθιά ανθρωποκεντρικό όραμα: Μια υπενθύμιση ότι τα μουσεία τελικά χτίζονται από τις ιστορίες ανθρώπων, όχι μόνο από πέτρες.

Στις δύο παραστάσεις που θα παρουσιαστούν σε μια ειδικά κατασκευασμένη σκηνή ακριβώς μπροστά από το Μουσείο, χορεύουν οι Maria Kochetkova, Rebecca Horner, Tess Voelker και Daniil Simkin.

Οι εκδηλώσεις ολοκληρώνονται αύριο, Κυριακή, με την προβολή του δραματοποιημένου ντοκιμαντέρ της Μιμής Ντενίση, «Η γυναίκα πίσω από τον Έλγιν», ενώ νωρίτερα, στην αίθουσα του Ωδείου Ρεθύμνης, θα πραγματοποιηθεί η τελετή αναγόρευσης του Νίκου Σταμπολίδη σε επίτιμο δημότη Ρεθύμνης, ως αναγνώριση της πολυετούς προσφοράς του στην ανάδειξη της Αρχαίας Ελεύθερνας και του Μουσείου της. Μετά την παγκόσμια πρώτη, η παράσταση θα παρουσιαστεί σε διεθνείς σκηνές.