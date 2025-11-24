Η ταινία-ντοκιμαντέρ «Hit Me Hard and Soft», σε σκηνοθεσία του Τζέιμς Κάμερον, που καταγράφει συναυλία της Billie Eilish από την ομότιτλη περιοδεία της, πρόκειται να κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους στις 20 Μαρτίου 2026, από την Paramount.

Η βραβευμένη με εννέα Grammy και δύο Όσκαρ, τραγουδίστρια, είχε αποκαλύψει τη συνεργασία τους το περασμένο καλοκαίρι, κατά τη διάρκεια μιας sold-out συναυλίας της στο Μάντσεστερ, χωρίς να δώσει περισσότερες πληροφορίες.

Advertisement

Advertisement

«Ίσως να παρατηρήσατε ότι απόψε υπάρχουν περισσότερες κάμερες απ’ ό,τι συνήθως. Βασικά, δεν μπορώ να πω πολλά, αλλά αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι δουλεύω πάνω σε κάτι πολύ, πολύ ξεχωριστό με κάποιον που λέγεται Τζέιμς Κάμερον, και θα είναι σε 3D. Οπότε κρατήστε το αυτό, και ξέρετε ότι αυτές οι τέσσερις εμφανίσεις εδώ στο Μάντσεστερ -εσείς κι εγώ- αποτελούμε μέρος αυτού που δημιουργώ μαζί του. Είναι κάπου στο κοινό, απλά το αναφέρω. Κι επίσης μάλλον θα φοράω αυτό ακριβώς το outfit επί τέσσερις μέρες στη σειρά».

Η Billie Eilish ανακοίνωσε την είδηση μέσω των social media της, όπως και ο Τζέιμς Κάμερον.

Η τραγουδίστρια έχει και στο παρελθόν παρουσιάσει συναυλιακά φιλμ στη μεγάλη οθόνη -όπως το Live at the O2 του 2023-, όμως εκείνη η προβολή ήταν περιορισμένη, μέσω της Trafalgar Releasing, με εισπράξεις μόλις 1,29 εκατ. δολάρια στο αμερικανικό box office. Η στήριξη ενός μεγάλου στούντιο όπως η Paramount είναι μια εντελώς διαφορετική υπόθεση, όπως επισημαίνει το Deadline. Το στούντιο μάλιστα ήταν ανάμεσα σε εκείνα που είχαν δηλώσει ενδιαφέρον για το Taylor Swift: Eras Tour, προτού η οικογένεια Σουίφτ αποφασίσει τη διανομή μέσω της αλυσίδας κινηματογράφων AMC -κίνηση που απέφερε 180,7 εκατ. δολάρια στις ΗΠΑ και 261,6 εκατ. παγκοσμίως (με τη Νεοϋορκέζικη Variance να χειρίζεται τις κρατήσεις για λογαριασμό της AMC).

Όσο αφορά το «Avatar: Fire and Ash» του Τζέιμς Κάμερον, κάνει πρεμιέρα στις 19 Δεκεμβρίου- μια ιδανική ευκαιρία για να προβληθεί το τρέιλερ της ταινίας της Billie Eilish μπροστά σε εκατομμύρια θεατές.

Με πληροφορίες από Hollywood Reporter, Deadline