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Η Madonna δεν θα εμφανιστεί στο Glastonbury την επομένη χρονιά, όπως δήλωσε η διοργανώτρια του Φεστιβάλ, Έμιλι Ίβις. Παρά το γεγονός ότι η σούπερ σταρ κατέχει το ρεκόρ των περισσότερων Top 10 τραγουδιών στην ιστορία των βρετανικών charts για γυναίκα καλλιτέχνιδα, δεν έχει ανέβει ποτέ στη σκηνή του μεγαλύτερου μουσικού φεστιβάλ της Βρετανίας.

Καλεσμένη στην εκπομπή «PM» του BBC Radio 4, η Ίβις αποκάλυψε ότι το Φεστιβάλ έχει ήδη οριστικοποιήσει τους headliners για το 2027. Απαντώντας στις έντονες φήμες που ήθελαν τη διάσημη τραγουδίστρια να πραγματοποιεί το ντεμπούτο της στο Somerset, είπε: «Όχι, σίγουρα δεν είναι η Madonna, αυτό μπορώ να σας το πω». Και πρόσθεσε: «Έχουμε εξασφαλίσει τρεις άλλους headliners και είμαστε ιδιαίτερα ενθουσιασμένοι. Όλα εξελίσσονται εξαιρετικά».

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Όταν ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο εμφάνισης της Taylor Swift, η Ίβις αρκέστηκε να γελάσει, λέγοντας ότι δεν επιθυμεί να αποκαλύψει περισσότερα για το πρόγραμμα.

Οι φήμες σχετικά με τη συμμετοχή της Madonna στο Glastonbury ξεκίνησαν τον Ιούνιο, όταν η τραγουδίστρια άφησε να εννοηθεί στην εκπομπή του Γκράχαμ Νόρτον στο BBC ότι σχεδιάζει «κάτι μεγαλύτερο» στη Βρετανία για το επόμενο καλοκαίρι. «Σχεδόν το 95% των δημοσιευμάτων που διαβάζετε για το Glastonbury δεν είναι αληθινά και οι φήμες σχεδόν πάντα αποδεικνύονται λανθασμένες. Τα καλά νέα είναι ότι έχουμε ήδη τους headliners μας και προχωράμε κανονικά. Ανυπομονούμε πραγματικά να επιστρέψουμε», απάντησε η Ίβις.

Στο περσινό φεστιβάλ, πρωταγωνιστές της σκηνής ήταν οι The 1975, ο Νιλ Γιανγκ, η Ολίβια Ροντρίγκο και ο Ροντ Στιούαρτ,

Η διοργάνωση που δεν πραγματοποιήθηκε το φετινό καλοκαίρι, όπως υπενθυμίζει το BBC, θα επιστρέψει τον Ιούνιο του 2027. Η προπώληση των εισιτηρίων αναμένεται να ανοίξει τον Νοέμβριο.