Η θρυλική Martha Graham Dance Company, η σπουδαιότερη και μακροβιότερη ομάδα σύγχρονου χορού των ΗΠΑ, γιορτάζει τα εκατοστά της γενέθλια κι έρχεται στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών με την επετειακή παράσταση «The First and The Future».

«Χορεύτρια του αιώνα» και «εθνικός θησαυρός» είναι μόνο δύο από τους τίτλους που δόθηκαν στην Μάρθα Γκράχαμ (1894-1991) από τους κριτικούς χορού στις ΗΠΑ. Προικισμένη με το υλικό ενός πραγματικού σταρ έχει, ανήκει στην ολιγομελή ομάδα των ιδιαίτερα ταλαντούχων χορευτών και χορογράφων που έστησαν το οικοδόμημα του σύγχρονου χορού και καθόρισαν την ιστορία του στον 20ό αιώνα.

Advertisement

Advertisement

Η Μάρθα Γκράχαμ ίδρυσε την ομάδα της το 1926 και με τη φυσική της δύναμη και το ερευνητικό μυαλό της, δημιούργησε ένα καινοτόμο χορογραφικό έργο με πραγματικά παγκόσμια εμβέλεια και επιρροή.

«Chronicle»

Η μέθοδος και η τεχνική της άλλαξε για πάντα την αισθητική του σύγχρονου χορού. Αυτή η επαναστατική τεχνική και κίνηση, γνωστή παγκοσμίως ως «Τεχνική Γκράχαμ» τροφοδότησε τις επόμενες γενιές χορογράφων και πολλών μαθητών της, όπως είναι ο Άλβιν Έιλι, η Τουίλα Θαρπ, ο Μερς Κάνιγκχαμ, ο Γουίλιαμ Φορσάιθ. Το εύρος και η επιρροή του έργου της έχει συγκριθεί με το έργο του Πικάσο στη ζωγραφική, όσο και του Στραβίνσκι στη μουσική.

Η παραγωγή «The First and The Future» που παρουσιάζεται στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδείας της ομάδας, είναι ένας διάλογος ανάμεσα σε εμβληματικά έργα της Μάρθας Γκράχαμ, όπως το «Chronicle» και το «Errand into the Maze» και σε νέες, τολμηρές παραγωγές όπως το «Cave», που η ομάδα δημιουργεί υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση της Τζάνετ Άιλμπερ, πάντα με απόλυτο σεβασμό στην κληρονομιά της «Χορεύτριας του 20ου αιώνα».

«Errand into the Maze» – © Isabella Pagano

Χορεύουν: Lloyd Knight, Xin Ying, Leslie Andrea Williams, Anne Souder, Laurel Dalley Smith, So Young An, Marzia Memoli, Richard Villaverde, Devin Loh, Antonio Leone, Meagan King, Ane Arrieta, Zachary Jeppsen-Toy, Amanda Moreira, Jai Perez, Ethan Palma.

Πρόγραμμα

CHRONICLE

Advertisement

Χορογραφία και Κοστούμια: Μάρθα Γκράχαμ

Μουσική: Γουόλινγκφορντ Ρίγκερ

Φωτισμός: Ντέιβιντ Φίνλεϊ και Στίβεν Λ. Σέλεϊ

Advertisement

Πρεμιέρα: 20 Δεκεμβρίου 1936, Guild Theater, Νέα Υόρκη

ERRAND INTO THE MAZE

Χορογραφία: Μάρθα Γκράχαμ

Advertisement

Μουσική: Τζαν Κάρλο Μενόττι

Φωτισμός: Λόρεν Λιμπρέτι

Κοστούμια: Μαρία Γκαρσία

Advertisement

Πρεμιέρα: 28 Φεβρουαρίου 1947, Ziegfeld Theatre, Νέα Υόρκη

Advertisement

CAVE

Χορογραφία: Χοφές Σέχτερ

Παραγωγός: Ντανίιλ Σίμκιν

Advertisement

Μουσική: Ame και Χοφές Σέχτερ

Κοστούμια: Κάλεμπ Κριγκ

Φωτισμός: Γι-Τσουνγκ Τσεν

Βοηθός Χορογραφίας: Κιμ Κόλμαν

Παγκόσμια Πρεμιέρα: 6 Απριλίου 2022, New York City Center

Info

Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, Αίθουσα Αλεξάνδρα Τριάντη

20 – 23 Νοεμβρίου 2025

Εισιτήρια: megaron.gr, 2107282333 – πληροφορίες: 210 7258510