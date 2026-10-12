Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Τον μνημειακών διαστάσεων πίνακα «Η Δευτέρα Παρουσία» (224 x 316 εκ.), έργο του 1855 από εργαστήριο της Κωνσταντινούπολης, το οποίο παρουσιάζεται στο κοινό έπειτα από απαιτητική διαδικασία συντήρησης που διήρκεσε πάνω από δυόμισι χρόνια, παρουσιάζει το Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο ως Έκθεμα του Μήνα.

Πέραν της εικονογραφίας, της πολυπρόσωπης σύνθεσης και των συμβόλων της παράστασης, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι καραμανλήδικες επιγραφές του -γραφή της τουρκικής αλλά με την ελληνική αλφάβητο- οι οποίες αποτελούν σημαντικό τεκμήριο της πολιτισμικής και καλλιτεχνικής παρουσίας των Ορθοδόξων Χριστιανών στην Οθωμανική Αυτοκρατορία.

Advertisement

Advertisement

Στην κεντρική επιγραφή του πίνακα αναφέρεται ότι δημιουργήθηκε από δύο ζωγράφους οι οποίοι εργάζονταν κοντά στην Πύλη της Αδριανούπολης στην Κωνσταντινούπολη, μια από τις ιστορικότερες πύλες των Θεοδοσιανών Τειχών και ότι ήταν παραγγελία για αφιέρωμα με προορισμό Μοναστήρι του Αγίου Νικολάου στην Καππαδοκία.

Για την καλύτερη αντοχή και διατήρηση του πίνακα, οι συντηρητές επέλεξαν την ανάρτηση του σε ξύλινο τελάρο, ώστε ο τεντωμένος μουσαμάς να προστατεύει και να αναδεικνύει διαχρονικά τη ζωγραφική, ενώ παράλληλα αποφεύγονται οι πιθανές μηχανικές φθορές.

Info

Την Κυριακή 25 Οκτωβρίου, στις 12:00, θα πραγματοποιηθεί ξενάγηση στο Έκθεμα του Μήνα, με είσοδο ελεύθερη. Για τη συμμετοχή είναι απαραίτητη η δήλωση στο τηλέφωνο 213 213 9513, ώρες 10:00–14:00 (εκτός Τρίτης).