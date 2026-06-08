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Ένα από τα μεγαλύτερα αρχιτεκτονικά όνειρα της ανθρωπότητας έφτασε σε ένα ιστορικό ορόσημο. Μετά από σχεδόν ενάμιση αιώνα κατασκευής, η Σαγράδα Φαμίλια της Βαρκελώνης ολοκλήρωσε τον κεντρικό της πύργο με την τοποθέτηση του σταυρού στην κορυφή του Πύργου του Ιησού Χριστού.

Η εγκατάσταση του τελευταίου βασικού δομικού στοιχείου, τον περασμένο Φεβρουάριο, ανέβασε το ύψος της βασιλικής στα 172,5 μέτρα, καθιστώντας την το ψηλότερο εκκλησιαστικό κτίσμα στον κόσμο. Την Τετάρτη 10 Ιουνίου, ο Πάπας Λέων ΙΔ΄ αναμένεται να τελέσει πανηγυρική λειτουργία και να ευλογήσει επίσημα τον νέο πύργο.

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Παρότι παραμένουν ορισμένες μη δομικές εργασίες, το 2026 είχε εδώ και χρόνια θεωρηθεί το έτος της ουσιαστικής ολοκλήρωσης του έργου. Η στιγμή αυτή έχει ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς συμπίπτει με τη συμπλήρωση 100 χρόνων από τον θάνατο του ανθρώπου που οραματίστηκε αυτό το μοναδικό δημιούργημα, του αρχιτέκτονα Αντόνι Γκαουντί.

Ο σταυρός που τοποθετήθηκε στην κορυφή του κεντρικού πύργου αποτελεί ένα τεχνικό επίτευγμα από μόνος του. Έχει ύψος αντίστοιχο ενός πενταώροφου κτιρίου και βάρος περίπου 100 τόνους. Η κατασκευή του χρειάστηκε μήνες εργασιών και απαιτούσε εξαιρετικά σύνθετες διαδικασίες ώστε να συνδυαστεί η αισθητική του αρχικού σχεδίου με τις απαιτήσεις της σύγχρονης μηχανικής.

Ο λευκός σταυρός, σχεδιασμένος ώστε να αντανακλά το μεσογειακό φως την ημέρα και να φωτίζει τον ουρανό της πόλης τη νύχτα, αποτελεί την τελευταία πινελιά στο εξωτερικό όραμα του Γκαουντί. Όπως εξηγεί ο αρχιτέκτονας Μαουρίσιο Κορτές, υπεύθυνος για το έργο, ο στόχος ήταν να παραμείνουν πιστοί στη φιλοσοφία του δημιουργού, ενώ παράλληλα να εφαρμοστούν τα σημερινά πρότυπα ασφάλειας.

Ο σταυρός κατασκευάστηκε στη Γερμανία και μεταφέρθηκε στην Ισπανία σε 14 προκατασκευασμένα τμήματα από σκυρόδεμα και ανοξείδωτο χάλυβα. Το υλικό αυτό δεν χρησιμοποιούνταν ευρέως στην εποχή του Γκαουντί, όμως κρίθηκε απαραίτητο επειδή προσφέρει μεγαλύτερη αντοχή με μικρότερο βάρος.

Στη Βαρκελώνη, τα τμήματα μεταφέρθηκαν με γερανούς σε ένα ειδικά διαμορφωμένο εργαστήριο περίπου 60 μέτρα πάνω από το έδαφος, πάνω από τον κεντρικό ναό. Εκεί προστέθηκαν πέτρινα εσωτερικά στοιχεία, λευκή κεραμική επένδυση και γυάλινα τμήματα από τοπικούς παραγωγούς, πριν ο σταυρός πάρει την τελική του θέση.

Ο Κορτές ανέφερε ότι το εξωτερικό μέρος του έργου βρίσκεται πλέον πολύ κοντά σε αυτό που είχε σχεδιάσει ο Γκαουντί. Αντίθετα, το εσωτερικό αφήνει περισσότερο χώρο για ερμηνεία, καθώς ο ίδιος ο αρχιτέκτονας δεν είχε αφήσει λεπτομερείς οδηγίες για κάθε σημείο.

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Από την κορυφή του νέου πύργου η θέα αποκαλύπτει ολόκληρη τη Βαρκελώνη, αλλά και τις εντυπωσιακές λεπτομέρειες του ναού: τις πολύχρωμες κεραμικές επιφάνειες, τα καμπαναριά και τα περίτεχνα γλυπτά των προσόψεων.

Ο Γκαουντί γνώριζε ότι δεν θα έβλεπε ποτέ ολοκληρωμένη τη δημιουργία του. Όταν ανέλαβε το έργο από τον Φρανσέσκ ντε Πάουλα Βιγιάρ, είχε καταλάβει ότι η κλίμακα της Σαγράδα Φαμίλιας ξεπερνούσε τα όρια μιας ανθρώπινης ζωής. Η φράση του όταν τον ρωτούσαν πότε θα τελείωνε το έργο έμεινε ιστορική: «Ο πελάτης μου δεν βιάζεται». Αναφερόταν στον Θεό.

Ο ίδιος πρόλαβε να δει μόνο την ολοκλήρωση του πρώτου πύργου. Δεν μπορούσε όμως να προβλέψει τις καταστροφές που θα ακολουθούσαν μετά τον θάνατό του το 1926.

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Το μεγαλύτερο πλήγμα ήρθε το 1936, με τον Ισπανικό Εμφύλιο Πόλεμο. Αναρχικές ομάδες εισέβαλαν στο εργαστήριο του Γκαουντί, κατέστρεψαν μεγάλο μέρος των σχεδίων και των γύψινων μοντέλων του και πυρπόλησαν την κρύπτη του ναού.

Το έργο όμως δεν σταμάτησε. Μαθητές και συνεργάτες του Γκαουντί είχαν διασώσει φωτογραφίες, σημειώσεις, σχέδια και καταγραφές, επιτρέποντας στις επόμενες γενιές αρχιτεκτόνων να συνεχίσουν την προσπάθεια.

Ο σημερινός επικεφαλής αρχιτέκτονας Ζόρντι Φαουλί υποστηρίζει ότι ο Γκαουντί δεν άφησε μόνο σχέδια αλλά και μια ολόκληρη μέθοδο δημιουργίας. Χάρη σε αυτήν, οι σύγχρονοι μηχανικοί μπόρεσαν να χρησιμοποιήσουν ψηφιακά μοντέλα και ρομποτικές τεχνολογίες χωρίς να απομακρυνθούν από το αρχικό όραμα.

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Η χρηματοδότηση παρέμεινε ένα από τα μεγαλύτερα εμπόδια στην ιστορία του ναού. Η Σαγράδα Φαμίλια, ως εξιλεωτικός ναός, δεν χρηματοδοτείται από κρατικά κονδύλια αλλά από δωρεές και τα έσοδα των επισκεπτών.

La majestuosidad de la Basílica desde todas las perspectivas.



Celebraciones del Año Gaudí

🔗 https://t.co/p89vu4fOdq pic.twitter.com/ivAlHdPSjb Advertisement June 3, 2026

Η πανδημία του κορωνοϊού αποτέλεσε σοβαρό πλήγμα, καθώς ο τουρισμός μειώθηκε δραματικά. Ωστόσο, η επισκεψιμότητα επέστρεψε και μόνο το 2025 ο ναός υποδέχθηκε σχεδόν πέντε εκατομμύρια επισκέπτες.

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Η ολοκλήρωση του κεντρικού πύργου δεν σημαίνει ότι το έργο τελείωσε οριστικά. Το επόμενο μεγάλο κεφάλαιο αφορά την Πρόσοψη της Δόξας, την οποία ο Γκαουντί είχε σχεδιάσει ως την κύρια και πιο εντυπωσιακή είσοδο της βασιλικής.

Τα σχέδια περιλαμβάνουν μια μεγάλη σκάλα που θα συνδέει τον ναό με τον δρόμο, ενώ η κυκλοφορία θα συνεχίζεται κάτω από αυτή. Η πρόταση όμως έχει προκαλέσει αντιδράσεις, καθώς θα μπορούσε να απαιτήσει την κατεδάφιση κατοικιών απέναντι από την εκκλησία.

Πολλοί κάτοικοι και επιχειρηματίες της περιοχής εκφράζουν ανησυχίες, καθώς δηλώνουν πως δεν γνωρίζουν με σαφήνεια ποιο θα είναι το μέλλον των περιουσιών τους.

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Η Σαγράδα Φαμίλια κατάφερε τελικά να αγγίξει τον ουρανό. Όμως, όπως και το ίδιο το όραμα του Γκαουντί, η ιστορία της συνεχίζεται.