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Η Στεφανία Γουλιώτη θα αναμετρηθεί τον χειμώνα με έναν από τους πιο εμβληματικούς ρόλους του παγκόσμιου ρεπερτορίου, τον «Άμλετ» του Σαίξπηρ. Η παράσταση σε σκηνοθεσία Δημήτρη Καραντζά θα κάνει πρεμιέρα στις 19 Δεκεμβρίου, στο θέατρο «Βεάκη».

Με φόντο μια κοινωνία σε αποσύνθεση, ο Σαίξπηρ συνθέτει μια τραγωδία όπου η δράση συγκρούεται διαρκώς με τη σκέψη και το ερώτημα της ύπαρξης αποκτά οικουμενικές διαστάσεις. Ο Άμλετ παραμένει έως σήμερα μία από τις πιο σύνθετες και συναρπαστικές μορφές της παγκόσμιας δραματουργίας.

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Σε μια «Δανία που σαπίζει» – όπως ο κόσμος μας – ο Άμλετ θα πρέπει να εκδικηθεί για τον θάνατο του πατέρα του. Στην πορεία του αυτή θα έρθει αντιμέτωπος με ένα πολύ καλά οργανωμένο σύστημα εξουσίας, που καταπίνει τη σκέψη και την ατομικότητα και καταργεί κάθε αθώο κύτταρο της κοινωνίας.

Ένα μακρύ και μαρτυρικό ταξίδι του εαυτού προς αυτό που ονομάζουμε αλήθεια και μια επίσκεψη στις πιο σκοτεινές αλήθειες του «είναι».

Για τον «Άμλετ» -δεύτερη παράσταση του Καραντζά στο Θέατρο Βεάκη, μετά τις «Τρεις Αδελφές» του Α. Τσέχωφ (2020) – συμπράττουν σταθεροί συνεργάτες της δημιουργικής πορείας του, όπως οι Θεοδώρα Τζήμου, Φιντέλ Ταλαμπούκας, Νατάσα Εξηνταβελώνη, Δημήτρης Καμαρωτός, Τάσος Καραχάλιος, Μαρία Πανουργιά και Ιωάννα Τσάμη.

Συντελεστές

Μετάφραση: Γιώργος Χειμωνάς

Σκηνοθεσία: Δημήτρης Καραντζάς

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Κίνηση: Τάσος Καραχάλιος

Σκηνικό: Μαρία Πανουργιά

Κοστούμια: Ιωάννα Τσάμη

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Μουσική: Δημήτρης Καμαρωτός

Φωτισμοί: Ελίζα Αλεξανδροπούλου

Βοηθός σκηνοθέτη: Κωνσταντίνα Κάλτσιου

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Διανομή

Άμλετ: Στεφανία Γουλιώτη

Κλαύδιος: Φιντέλ Ταλαμπούκας

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Γερτρούδη: Θεοδώρα Τζήμου

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Οφηλία: Νατάσα Εξηνταβελώνη

Πολώνιος: Συμεών Τσακίρης

Οράτιος: Θανάσης Ραφτόπουλος

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Λαέρτης: Νίκος Μήλιας

Ρόζενκραντζ: Νίκος Κουσούλης

Γκίλδενστερν: Γρηγόρης Μπαλλάς

Ηθοποιοί – Νεκροθάφτες – Αξιωματικοί: Μιχάλης Αναγνώστου, Πασχάλης Τερζής, Μιχάλης Ψαλίδας