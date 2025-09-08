H Ένωση Αποφοίτων της Στρατιωτικής Ακαδημίας West Point ακύρωσε την τελετή βράβευσης του Τομ Χανκς. Σύμφωνα με το Variety, η κίνηση αυτή έρχεται σε συνέχεια των συνεχών παρεμβάσεων του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ σε πανεπιστήμια της Ivy League και στρατιωτικές ακαδημίες σε όλη τη χώρα.

Όπως είχε ανακοινωθεί τον Μάιο, ο διάσημος ηθοποιός επρόκειτο να τιμηθεί στις 25 Σεπτεμβρίου, με το Βραβείο Sylvanus Thayer 2025, το οποίο απονέμεται κάθε χρόνο σε μία εξέχουσα προσωπικότητα με κοινωνική προσφορά που εκφράζει τις τρεις βασικές αξίες της ακαδημίας: «Καθήκον, Τιμή, Πατρίδα».

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Washington Post, ο πρόεδρος της Ένωσης Αποφοίτων του West Point, απόστρατος συνταγματάρχης Mark Bieger, ανακοίνωσε την ακύρωση της τελετής μέσω email προς το διδακτικό προσωπικό στο οποίο υποστηρίζει ότι η απόφαση ελήφθη προκειμένου το West Point να «επικεντρωθεί στην κύρια αποστολή του, που είναι η προετοιμασία των δοκίμων να ηγηθούν, να πολεμήσουν και να νικήσουν ως αξιωματικοί στον ισχυρότερο στρατό του κόσμου».

Ο Bieger δήλωσε ότι η Ένωση Αποφοίτων του West Point και η Ακαδημία «δεν θα πραγματοποιήσουν την τελετή απονομής του βραβείου Thayer», αλλά δεν διευκρίνισε εάν το βραβείο θα απονεμηθεί στον Χανκς σε άλλο πλαίσιο ή εάν η διάκριση στον δύο φορές βραβευμένο με Όσκαρ ηθοποιό ανακαλείται εντελώς.

Προς το παρόν, η Ένωση Αποφοίτων δεν έχει απαντήσει στα αιτήματα διεθνών ΜΜΕ για σχολιασμό.

Με πληροφορίες από Variety, The Guardian