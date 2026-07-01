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Το έργο παρουσιάζεται σε σκηνοθεσία Ρουμπίνης Μοσχοχωρίτη και διασκευή Μηνά Βιντιάδη, με τους Ευγενία Δημητροπούλου, Γιάννη Εγγλέζο και Μάξιμο Μουμούρη στους πρωταγωνιστικούς ρόλους.

Η πλοκή εστιάζει στην αναζήτηση της καταγωγής του Ίωνα και στις συγκρούσεις των ηρώων μέσα στον φυσικό χώρο του ιερού του Απόλλωνα.

Μετά την πρεμιέρα, το έργο θα πραγματοποιήσει καλοκαιρινή περιοδεία με πρώτο σταθμό το Κάστρο της Λαμίας στις 7 και 8 Ιουλίου.

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Στον ίδιο τόπο όπου εκτυλίσσεται η δράση του έργου, στο ιερό του Απόλλωνα στους Δελφούς, κάτω από τις Φαιδριάδες Πέτρες, στη σκιά του Παρνασσού, κάνει πρεμιέρα το Σάββατο 4 Ιουλίου, η παράσταση «Ίων», συμπαραγωγή του ΔΗΠΕΘΕ Ρούμελης και του 8ου Φεστιβάλ Δελφών «Το Λάλον Ύδωρ».

Το δελφικό τοπίο δεν λειτουργεί απλώς ως σκηνικό περιβάλλον της παράστασης, αλλά ως ο φυσικός και συμβολικός πυρήνας του ίδιου του έργου του Ευριπίδη, καθώς ο «Ίων» είναι το μοναδικό σωζόμενο έργο της αρχαίας ελληνικής γραμματείας που διαδραματίζεται εξ ολοκλήρου στους Δελφούς.

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Στη νέα σκηνική εκδοχή για τρεις ηθοποιούς, οι χαρακτήρες της Κρέουσας, του Ίωνα και του Ερμή–Ξούθου λειτουργούν ως φορείς όλων των συγκρούσεων του έργου, σε μια παράσταση με συνεχείς ανατροπές και έντονο στοιχείο μοίρας, σημειώνει ο συγγραφέας Μηνάς Βιντιάδης που υπογράφει την προσαρμογή.

Η σκηνοθεσία είναι της Ρουμπίνης Μοσχοχωρίτη και τους ρόλους ερμηνεύουν (αλφαβητικά) η Ευγενία Δημητροπούλου, ο Γιάννης Εγγλέζος και ο Μάξιμος Μουμούρης.

Ο «Ίων» είναι ένα από τα πιο αμφίσημα έργα του Ευριπίδη. Αν και τραγωδία, ενσωματώνει κωμικά και ρομαντικά στοιχεία, ενώ οι ήρωές του δεν εμφανίζονται ως ιδανικές μορφές, αλλά ως βαθιά ανθρώπινα και αντιφατικά πρόσωπα.

Η υπόθεση

Η Κρέουσα, έπειτα από την κρυφή της ένωση με τον Απόλλωνα, γεννά ένα αγόρι, το οποίο εγκαταλείπει από φόβο και ντροπή. Ο Ερμής μεταφέρει το βρέφος στους Δελφούς, όπου μεγαλώνει υπηρετώντας το ιερό του θεού, χωρίς να γνωρίζει την πραγματική του καταγωγή.

Χρόνια αργότερα, η Κρέουσα και ο σύζυγός της Ξούθος, ανήμποροι να αποκτήσουν παιδιά, φτάνουν στους Δελφούς αναζητώντας χρησμό. Εκεί, μέσα από ένα ακόμη παιχνίδι του Φοίβου, ο Ξούθος πληροφορείται πως ο Ίων είναι γιος του και αποφασίζει να τον πάρει μαζί του στην Αθήνα.

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Η Κρέουσα, αγνοώντας πως πρόκειται για το δικό της παιδί, επιχειρεί να τον δολοφονήσει. Όμως η αλήθεια αποκαλύπτεται και το έργο οδηγείται σε μια απρόσμενη κάθαρση.

Ταυτότητα παράστασης

Προσαρμογή: Μηνάς Βιντιάδης

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Σκηνοθεσία: Ρουμπίνη Μοσχοχωρίτη

Πρωτότυπη Μουσική: Κώστας Νικολόπουλος

Σκηνικά – Κοστούμια: Ματίνα Μέγκλα

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Κίνηση: Φαίδρα Νταιόγλου

Φωτισμοί: Γιώργος Αγιαννίτης

Βοηθός Σκηνοθέτη: Βίκυ Κωστοπούλου

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Μετά την πρεμιέρα στους Δελφούς, θα ακολουθήσει καλοκαιρινή περιοδεία σε επιλεγμένες διοργανώσεις και φεστιβάλ της Αθήνας και της περιφέρειας, με πρώτο σταθμό το Κάστρο της Λαμίας στις 7 και 8 Ιουλίου.

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Info

Σάββατο 4 Ιουλίου, 21:30

Δελφοί – Θέατρο Φρύνιχος

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του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών

Είσοδος ελεύθερη