Η Καναδή ηθοποιός Κάθριν Ο’ Χάρα, γνωστή μεταξύ άλλων από τους ρόλους της στις ταινίες «Μόνος στο Σπίτι» και «Σκαθαροζούμης», απεβίωσε σε ηλικία 71 ετών, την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου, στην κατοικία της της στο Λος Άντζελες, έπειτα από σύντομη ασθένεια.

Πηγή: Reuters

Η βραβευμένη με δύο Emmy ηθοποιός έκανε το ντεμπούτο της στην καναδική σατιρική τηλεοπτική σειρά «Second City Television», την οποία δημιούργησε μαζί με τον Γιουτζίν Λέβι, για την ερμηνεία της στην οποία κέρδισε το πρώτο της Emmy και απέσπασε τέσσερις υποψηφιότητες.

Πρωταγωνίστησε μεταξύ άλλων στις ταινίες «After Hours», «Beetlejuice» -όπως και στο πρόσφατο σίκουελ-, καθώς και στις δύο πρώτες ταινίες «Μόνος στο Σπίτι», όπου υποδύθηκε τη μητέρα του Κέβιν, χαρακτήρα που ενσάρκωσε ο Μακόλεϊ Κάλκιν, με τον οποίον παρέμειναν όλα αυτά τα χρόνια αγαπημένοι φίλοι.

Την τελευταία δεκαετία η καριέρα της εκτοξεύθηκε, πρώτα με τον ρόλο της Μόιρα Ρόουζ, μιας πλούσιας νοικοκυράς που χάνει τα πάντα, στη σειρά του CBC «Schitt’s Creek», όπου πρωταγωνίστησε πλάι στους Γιουτζίν και Νταν Λέβι, κερδίζοντας ένα δεύτερο Emmy. Το βραβείο την οδήγησε σε άλλους σημαντικούς τηλεοπτικούς ρόλους, όπως στο «The Last of Us» του HBO και στο «The Studio» του Apple TV, που σηματοδότησε και την τελευταία εμφάνιση της.

Προς το παρόν δεν έχει γίνει γνωστή καμία λεπτομέρεια σχετικά με την αιτία θανάτου της.